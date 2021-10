Audi introduceert R8 V10 performance RWD

7 oktober 2021 | Audi introduceert de R8 V10 performance RWD. Deze achterwielaangedreven versie, die leverbaar wordt als Coupé en Spyder, koppelt de kracht van een 419 kW / 570pk sterke V10 middenmotor aan louter achterwielaandrijving. De RWD-versie wordt vanaf begin volgend jaar leverbaar, naast de bestaande Audi R8 V10 Performance Quattro.

The Audi R8 V10 performance RWD (Rear Wheel Drive) levert 30 pk en 10 Nm meer dan de reguliere R8 Coupé en Spyder, die met de introductie van deze 'performance' variant niet langer geleverd worden. In de Audi R8 V10 performance RWD is de atmosferische 5,2-liter V10 FSI-motor goed voor een vermogen van 419 kW/ 5 70 pk en 550 Newtonmeter aan trekkracht. Daarmee sprint de achterwielaangedreven R8 in 3,7 seconden (Spyder: 3,8 sec) van 0 naar 100 km/uen bereikt hij een top van 329 km/u (Spyder: 327 km/u). Het vermogen wordt via een 7-traps S-Tronic transmissie met dubbele koppeling overgebracht op de achterwielen. Een mechanisch sperdifferentieel verdeelt de trekkracht op basis van de rijsituatie over de twee achterwielen, zodat de R8 RWD zelfs op een natte ondergrond de nodige grip biedt. Dankzij het aluminium Audi Space Frame (ASF) design en het gebruik van met koolstofvezel versterkte kunststof weegt de R8 V10 performance RWD 1.590 kg (Spyder: 1.695 kg).

De ophanging en rijdynamiek van de R8 RWD zijn specifiek afgestemd op het achterwielaangedreven karakter. Wanneer de Sport-stand wordt geactiveerd in het ESC-systeem, staan de elektronica- en controlesystemen gecontroleerde drifts toe. Dynamic steering is voor het eerst leverbaar op de achterwielaangedreven R8, voor meer precisie en feedback. Extra lichte 19 en 20 inch gegoten aluminium velgen zijn optioneel te schoeien met Cup-banden (245/30R20 vóór, 305/30 R20 achter), voor extra grip en sportiviteit. Om het vermogen van de R8 performance RWD afdoende te kunnen beteugelen, beschikt de sportwagen standaard over een 18 inch high-performance remsysteem met stalen remmen. Optioneel is een 19 inch remsysteem met keramische remmen beschikbaar.

Net als de Quattro-uitvoering krijgt de nieuwe Audi R8 RWD herkenbare 'performance' elementen die zijn geïnspireerd op de GT4 raceauto. Voorbeelden zijn de brede, vlakke en matzwarte Singleframe-grille met het geïntegreerde R8-embleem, grote luchtinlaten in de bumper, de voorsplitter, de diffuserlayout achter en ovale uitlaatpijpen. De uitsparing boven de grille is een verwijzing naar de legendarische Audi Sport quattro.

De Audi R8 V10 performance RWD wordt grotendeels met de hand vervaardigd in Audi's 'Böllinger Höfe' fabriek in Neckarsulm, waar ook de LMS GT4 racewagen wordt gebouwd, waaraan de RWD-versie zo'n 60 procent van zijn componenten ontleent. De Audi R8 V10 performance RWD wordt vanaf begin 2022 leverbaar in Nederland.

