Audi onthult nieuwe A6 Avant

Opvallende details aan de voorzijde zijn de laag geplaatste singleframe grille, vlakke LED-lichtunits (LED matrix-verlichting optioneel), grote 3D 'aircurtains' en verstelbare luchtinlaten. Aan de achterzijde springen de dakspoiler en de aero-elementen naast de achterruit in het oog. De langgerekte motorkap en ruim bemeten wielbasis (2,93 m) zijn samen met de opvallende 'Quattro'-wielkasten bepalend voor het typische Avant-profiel. De onderling verbonden achterlichten zijn opvallend vlak. Andere blikvangers aan de achterzijde zijn het verticale remlicht en de diffuser met geïntegreerde uitlaatpijpen. De bagageruimte heeft een inhoud van 503 liter. De achterbank is in drie delen (40/20/40) neerklapbaar. Met een volledig neergeklapte achterbank is een volume van 1.534 liter beschikbaar.

Op die optielijst staan vierwielbesturing en adaptieve luchtvering, die de hoogte van de carrosserie en de mate van demping automatisch aanpast aan de (rij)omstandigheden. Het progressive steering-systeem, dat standaard is op elke nieuwe Audi A6 Avant, werkt voortaan directer. Er zijn verbeteringen op alle fronten. Zo maakt de A6 Avant gebruik van een nieuwe torsiestabilisator, een robuustere bevestiging van het stuurhuis en stijvere draagarmbussen. Daarbij is het camber op de vooras licht vergroot. Alle wijzigingen zouden resulteren in directere feedback richting de bestuurder.

Digitale functies

De 'soft wrap' die de inzittenden als het ware omarmt, zet de toon. Optioneel zijn een head-up display en een passagiersdisplay leverbaar als onderdeel van een pakket. Verder kan de bestuurder kiezen uit zeven digitale lichtsignaturen voor en achter. Deze worden mogelijk gemaakt door actieve lichtsegmenten, die afhankelijk van de gekozen signatuur feller gaan schijnen of juist dimmen. Vooral in combinatie met de tweede generatie OLED-verlichting achter komen de signaturen tot hun recht. De actieve lichtsegmenten spelen ook op het gebied van veiligheid een rol. In noodgevallen kunnen de achterlichten bijvoorbeeld waarschuwende driehoeken weergeven. Ook is er een functie die achterliggers waarschuwt bij het (te) dicht naderen van de auto.

Comfortzone

In de nieuwe A6 Avant is leverbaar met een panoramisch glazen dak dat in verschillende gradaties licht kan doorlaten of weren. Bij zonnig, warm weer verzorgt dit dak indien gewenst een schaduw in het interieur. Het 3D soundsystem van Bang & Olufsen is onder meer uitgevoerd met speakers in de hoofdsteunen. Met de optionele 4-zone automatische airconditioning kan elke inzittende profiteren van klimaatcomfort op maat. Voor een beter interieurklimaat is er het air qualitypakket met ionisator en een fijnstofsensor. Uiteraard beschikt de nieuwe A6 Avant over alle gangbare veiligheidsvoorzieningen. Zo zijn adaptieve cruise control, een actieve snelheidsbegrenzer, een achteruitrijcamera en Park Assist plus inbegrepen.

Drie uitvoeringen

Audi biedt de A6 Avant aan in drie uitvoeringen. Het instapmodel, de A6 Avant Pro line, is uitgerust met een TFSI 150 kW motor en gekoppeld aan de S-tronic automatische versnellingsbak. Standaard heeft deze uitvoering 17 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting aan de voorzijde, een aluminium dakreling, Audi phone box light, een elektrisch bedienbare achterklep, parkeersensoren rondom, adaptive cruise control, een diefstalalarm, Audi virtual cockpit plus, MMI experience plus, een Audi sound system, een comfortsleutel, stoelverwarming voor en automatische airconditioning. De A6 Avant Pro line is er vanaf € 69.990.

Uitgevoerd als Advanced edition bouwt de uitrusting voort op die van de Pro line en voegt extra voorzieningen toe zoals 18 inch lichtmetalen velgen, LED Matrix verlichting aan de voorzijde, dynamische knipperlichten, elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met automatische dimfunctie, een interieur in zwart leder/kunstleder, decorinleg in aluminium messing antraciet, een Audi phone box, omgevingscamera's en 4-zone airconditioning. De A6 Avant is als Advanced edition te verkrijgen vanaf € 73.990.

Boven de Advanced edition staat de S-edition. Deze voegt ten opzichte van de Advanced edition sportievere elementen toe, zoals 19 inch lichtmetalen velgen, een sportonderstel, een S-line exterieur, sfeerverlichting plus, een S-line interieur met sportstoelen, een dakhemel in zwart stof en aluminium decorinleg in antraciet. De A6 Avant S edition begint vanaf € 77.990.

Marktintroductie in mei

De nieuwe Audi A6 Avant wordt in mei 2025 verwacht bij de Nederlandse Audi-dealers. Bij de introductie is hij beschikbaar met een 150 kW / 204 pk sterke TFSI-motor. Configureren en bestellen kan vanaf donderdag 6 maart, met prijzen vanaf € 69.990. Een plug-in hybride versie (TFSI e) met verbeterde batterij- en aandrijftechnologie en een groot elektrisch rijbereik wordt later dit jaar geïntroduceerd.