Audi onthult nieuwe A3 Limousine

21 april 2020 | In navolging van de A3 Sportback onthult Audi nu ook de nieuwe A3 Limousine. De compacte sedan is op alle fronten gegroeid, wat zich vertaalt in meer interieurruimte. De nieuwe opzet van het onderstel moet hem sportiever maken dan zijn voorganger. Vanaf 23 april 2020 is de Audi A3 Limousine in Nederland te bestellen.

De nieuwe A3 Limousine is met 4 centimeter gegroeid tot 4,50 meter bij een gelijk gebleven wielbasis. Ook in de breedte (+2 cm tot 1,82 m) en hoogte (+1 cm tot 1,43 m) is de tweede generatie van de A3 Limousine groter geworden, en dat zorgt voor meer ruimte voor de inzittenden. De bagageruimte is met 425 liter ongewijzigd gebleven.

Uiterlijk volgt de A3 Limousine de lijn van de A3 Sportback. Dat betekent een herkenbaar front met een forse Singleframe grille en scherp getrokken koplampen die in het topmodel zijn voorzien van Matrix LED-technologie. En profil loopt de kenmerkende flanklijn op de A3 Limousine in tegenstelling tot de Sportback helemaal door tot in de achterbumper. Dat accentueert de lengte van de Limousine (+15 cm vergeleken met de Sportback) en maakt hem tot een herkenbare verschijning. De daklijn buigt vanaf de B-stijl naar achteren toe af tot in de opvallende (optioneel ook in carbon beschikbare) achterspoiler, wat de A3 Limousine een coupé-achtige uitstraling bezorgt. Dankzij de hogere achterzijde en grote diffuser realiseert hij een Cw-waarde tot zelfs 0,25, een daling van Cw 0,04 ten opzichte van het vorige model.

Het onderstel van de nieuwe A3 Limousine belooft een uitgekiende balans tussen comfort en dynamiek, maar legt nu wel meer nadruk op sportiviteit vergeleken met zijn voorganger. Naast het standaard onderstel is er tevens keuze uit een sportonderstel of een ophanging met instelbare dempers.

De Audi A3 Limousine wordt in eerste instantie leverbaar met een keuze uit een TFSI-benzinemotor en een TDI-diesel. De 35 TFSI levert 110 kW / 150 pk en wordt standaard gekoppeld aan een zeventraps S-tronic automaat met dubbele koppeling. Naast cilinderuitschakeling (CoD) beschikt deze 1.5-liter krachtbron over een 48-volt mild-hybridesysteem. Deze technologie wint energie terug bij het afremmen en levert bij acceleraties vanuit stilstand of vanaf lagere toerentallen tot 50 Nm aan extra trekkracht. Bovendien draagt het mild-hybridesysteem bij aan een brandstofbesparing tot 0,4 l/100 km.

De 35 TDI (2,0-liter TDI, 110 kW/150 pk) wordt eveneens gecombineerd met een zeventraps S-tronic die voortaan wordt aangestuurd via shift-by-wire technologie. Enkele weken na de marktintroductie volgen nog twee motoren: een 30 TDI met 85 kW / 116 pk en een 30 TFSI driecilinder benzinemotor met 81 kW / 110 pk, beide voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak.

Wat uitrusting en uitvoeringen betreft volgt de A3 Limousine de lijn die met de A3 Sportback werd ingezet. Dat betekent dat de A3 Limousine Pro Line de basis vormt. Voor wie meer wil is er de Business edition, de sportieve S-edition of de exclusieve edition one. Extra aandacht verdient de Business edition, die voor de prijs van een Pro Line extra is uitgerust met bijvoorbeeld het advanced exterieur, aluminium raamlijsten, 17 inch lichtmetalen velgen, Full LED koplampen plus LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, Audi virtual cockpit en de Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay).

Prijzen van de Audi A3 Limousine beginnen bij € 34.900 voor de A3 Limousine 30 TFSI. De 35 TFSI S tronic wordt leverbaar vanaf € 38.450 voor de Pro Line en de Business edition, de 35 TDI S tronic Pro Line en Business edition zijn er vanaf € 44.910. De voorverkoop van de nieuwe Audi A3 Limousine start op 23 april 2020, de eerste modellen arriveren naar verwachting deze zomer bij de dealers.

Audi A3 nu ook als 35 TFSI en 35 TDI

18 april 2020

Audi prijst vernieuwde RS5 Coupe 2020

6 maart 2020

Audi maakt prijzen A3 2020 bekend

5 maart 2020

Audi neemt voortouw in R&D van VW

4 maart 2020