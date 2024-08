Audi vernieuwt RS3 voor 2024

De vernieuwde Audi RS3 heeft een unieke motor: een 2.5 TFSI vijfcilinder. Deze is standaard gekoppeld aan de automatische S-tronic transmissie en goed voor een vermogen van 294 kW / 400 pk en een koppel van 500 Nm. De acceleratie van 0-100 km/u vergt mede dankzij de grip van Quattro vierwielaandrijving 3,8 seconden, waarmee de RS3 de prestaties van een soortgelijke elektrische auto benadert. De topsnelheid bedraagt 290 km/u . De vijfcilindermotor kenmerkt zich ook door zijn unieke geluid. Dit wordt intenser door de Dynamic-, RS Performance- of RS Torque Rear-modus te selecteren. Optioneel is het RS Sport uitlaatsysteem beschikbaar. Op de 20,832 kilometer lange Nürburgring Nordschleife heeft de vernieuwde Audi RS3 recent een tijd van 7:33.123 minuten laten noteren. Daarmee is het de snelste compacte auto op dit circuit.

Rijeigenschappen

In de Audi RS3 staat ondersteltechnologie volledig in dienst van de rijeigenschappen. De torque splitter, die een volledig variabele verdeling van de aandrijfkracht tussen de achterwielen mogelijk maakt, gaat daarvoor een slim samenspel aan met wheel-selective torque control en de adaptieve dempers van het RS sportonderstel. De centrale aansturing maakt gebruik van een verbeterd algoritme, waardoor de reacties nu scherper en preciezer zouden zijn. Uiteraard kan de bestuurder via Audi drive select voor elke rit een specifieke set-up selecteren.

Voor gebruik op het circuit is de RS Performance-modus te selecteren en het ESC stabiliteitscontrolesysteem volledig uit te schakelen. Door het aangepaste algoritme is overstuur nu zelfs met stuurbewegingen op te roepen. Daarmee wordt de gewenste drifthoek sneller bereikt. Als optie biedt Audi speciaal voor de RS3 ontwikkelde Pirelli P Zero semi-slick banden aan.

Uiterlijk

Het design van de Audi RS3 voor modeljaar 2024 onderstreept zijn karakter. Vergeleken met zijn voorganger is de Singleframe-grille met ruitpatroon duidelijk lager gepositioneerd en breder qua formaat. Net als de diffuser achter heeft de grille standaard een hoogglansafwerking. De functionele luchtopeningen aan weerszijden zijn afgewerkt met zwarte, verticale blades. De splitter beslaat nu de hele breedte van de auto, waarbij de drie openingen erboven een verwijzing zijn naar de Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak (1987). Ook de digitale geblokte-vlag lichtsignatuur van de dagrijverlichting is een specifiek RS3-element. Met de optionele matrix LED-koplampen is er keuze uit drie digitale lichtsignaturen.

De diffuser achter heeft duidelijke autosportinvloeden. Zo vallen de behuizingen voor de ovale uitlaatpijpen en de centraal geplaatste rode reflector op. De achterlichten springen in het oog door dynamische afslagverlichting in pijlvorm. De RS3 wordt standaard geleverd met matzwarte 19 inch lichtmetalen velgen in 5-Y-spaak design. Optioneel zijn velgen in een kruisspaak autosportdesign leverbaar. Verder is er keuze uit diverse exclusieve exterieurkleuren (waaronder Kyalamigroen en Kemoragrijs metallic) en met designpakketten zoals het carbon- en hoogglanspakket is de vernieuwde Audi naar eigen wens samen te stellen.

Interieur

In het sportieve interieur zetten donkere tinten de toon, waarin RS sport- of kuipstoelen, carbon afwerkingsaccenten en sportieve displays de blikvangers zijn. Het met geperforeerd leder beklede RS sportstuur springt in het oog doordat het zowel boven als onder is afgevlakt. Optioneel is het stuur te leveren met Dinamica-bekleding, inclusief een 12-uursaanduiding in accentkleur. Contour- en ambienteverlichting in het interieur is standaard. Daarmee worden onder meer nieuwe elementen als de opbergruimte voor de compacte schakelselector, de middenconsole met bekerhouders en de portieren verlicht.

De zogenaamde planar-verlichting zorgt bij het openen en afsluiten van de auto vooral in het donker voor bijzondere effecten door de deurpanelen van achteren te laten oplichten met honderden ruitpatronen in diverse formaten. Voor een persoonlijk element in het interieur zijn diverse (kleurrijke) designpakketten leverbaar.

RS-displays

De vernieuwde RS3 heeft een Virtual cockpit plus waarbij de bestuurder kan kiezen voor de Sport-, Performance- en Runway-weergave. Nieuw daarbij is de centrale weergave van de toerenteller. Daarnaast worden ook het vermogen en koppel, de g-krachten plus acceleratie- en rondetijden getoond. Als de handmatige modus van de S-tronic-transmissie is geactiveerd, geeft een schakelindicator met de kleuren groen, oranje en rood in de toerenteller de ideale schakelmomenten aan. Uiteraard geeft de Virtual cockpit ook de temperaturen van diverse vloeistoffen weer, waaronder die van de motorolie en koelvloeistof. In het infotainmentsysteem is nu bovendien een app-store geïntegreerd. Na het downloaden van de gewenste app is die via het centrale display direct te gebruiken.