Autotest | Sedans nemen een bijzondere plaats in op de automarkt. In het ene land zijn ze gewild, in het andere worden ze gezien als oubollig en achterhaald. En dan is er een handjevol sedans dat buiten die regels valt. Ze worden gezien als stijlvoller dan een hatchback en ontwikkelen zich tot ware statussymbolen. Behoort de tweede generatie van de Audi A3 Limousine tot dat exclusieve clubje?

Eerst de naam. Bij een "limousine" denkt menigeen aan een grote, statige auto die wordt gebruikt om hoogwaardigheidsbekleders te vervoeren. Echter, door "ruis" in de vertaling uit het Engels noemen onder anderen Duitsers en Fransen iedere sedan steevast een "limousine". Vandaar de wat vreemdsoortige naam voor deze compacte Audi. En natuurlijk maakt de marketingafdeling van Audi graag gebruik van dit misverstand!

De vormgevers overtuigen uiteindelijk, want de A3 Limousine is veel meer dan een A3 "met kont". De langgerekte lijnen geven de sedan een meer elegante verschijning en daarmee ook een compleet andere uitstraling. Terwijl de A3 Sportback wordt gezien als sportief, is deze sedan juist zakelijk. En daarmee bereikt Audi zijn doel: scoren in de zakelijke markt, waar imago een groot goed is.

Uitrusting

Die zakelijke uitstraling geeft Audi echter niet weg. De prijs in de catalogus vormt slechts het begin van de onderhandelingen. Met de standaardaankleding en -uitrusting is de A3 Limousine namelijk uiterst karig. De testauto is voorzien van 5000 euro aan extra's, want de grote velgen, het privacy glas en de zwarte accenten moeten allemaal extra worden betaald. Meerkleurige binnenverlichting, een automatisch dimmende binnenspiegel en een lederen sportstuur zijn eveneens opties.

Wel is de hier gereden "S-Edition" standaard voorzien van sportstoelen, en die zijn niet voor iedereen ideaal. Uiteraard heeft iedereen een ander postuur, maar de testrijder drukte met de schouders op de randen en werd daarom nooit in de rug ondersteund. Bovendien zijn de hoofdsteunen geïntegreerd, waardoor een te grote afstand ontstaat tot het achterhoofd en de hoofdsteunen. Daarbij zijn de sportstoelen zeer groot, waardoor de beenruimte achterin sterk wordt beperkt.

Sowieso is de beenruimte er geen reden om de sedan te verkiezen boven de hatchback, beide auto's hebben namelijk dezelfde wielbasis en bieden dus dezelfde binnenruimte. De A3 Limousine is een echte sedan in de zin dat de achterklep bestaat uit alleen metaal. Dit in tegenstelling tot zogenaamde "liftbacks" waarbij ook de achterruit meescharniert voor een extra grote toegang tot de bagageruimte. Terwijl de ruimte op de achterbank niet groter is dan die van de A3 hatchback, is de kofferruimte dat wel (425 liter tegenover 380 liter voor de Sportback).

„De Audi A3 Limousine is als merkkleding, een chic horloge of een designtas. Buitenstaanders merken het niet eens op, maar liefhebbers herkennen het meteen en genieten ervan“

Als het om de uitrusting gaat is deze heel compleet uit te voeren, maar opnieuw moet daarvoor in de buidel worden getast. Sleutelvrije toegang, dodehoek-detectie, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise-control zijn bijvoorbeeld allemaal niet standaard (terwijl ze dat op auto's uit een lagere klasse inmiddels wel zijn). De A3 schittert daarentegen met de strakke vormgeving van het dashboard en de "digital cockpit". Het aantal knoppen is zoveel mogelijk beperkt en de overgebleven bedieningselementen zijn zo fraai vormgegeven, dat ze bijna tot kunstwerkjes zijn verheven. De klokken achter het stuurwiel zijn geheel digitaal, zodat de weergave afhankelijk van de situatie kan worden aangepast.

Aandrijving

De A3 Limousine heeft niet alleen een traditionele vorm, ook de aandrijving is traditioneel. Zoals vele andere merken steekt ook Audi alle energie en mankracht in de ontwikkeling van elektrische aandrijving. Wie kiest voor een benzine- of dieselmotor krijgt daarom slechts een doorontwikkelde versie van een bestaande krachtbron. Deze motoren worden bovendien gedeeld met de zustermerken Volkswagen, Seat en Skoda; alleen de benaming verschilt.

De testauto is een zogenaamde "35 TFSI" en dat is op het moment van schrijven de meest krachtige versie op de prijslijst. Deze 1.5 liter viercilinder is goed voor 150 pk / 250 Nm en wordt standaard gekoppeld aan een zeventraps automaat. Deze laatste heeft geen pook, maar slechts een hendeltje in de middentunnel dat perfect in de minimalistische stijl van de rest van de cabine past.

De prestaties van de 35 TFSI zijn in de praktijk ruimschoots voldoende, waarbij altijd de nodige reserve paraat is. Daarbij presteert de benzinemotor met gemak en in stilte en dat geeft het rijke gevoel dat hoort bij een auto zoals deze. Het testverbruik over een kleine week en voornamelijk langere afstanden kwam uit op 5.9 liter per 100 km.

Weggedrag

De A3 (Limousine) deelt niet alleen de aandrijving met soortgelijke modellen van Volkswagen, Seat en Skoda, maar ook het platform. Daarom is ook het weggedrag vergelijkbaar. Wanneer kalm wordt gereden is de A3 Limousine een weinig opvallende auto die alles naar behoren doet, maar op geen enkel punt uitblinkt. Pas wanneer steviger wordt gereden is merkbaar hoe mooi alles is fijngeregeld en hoe goed het geheel in balans is.

Conclusie

Behoort de Audi A3 Limousine tot die uitzonderlijke sedans die autoliefhebbers weten te verleiden? Dat hangt af van het type liefhebber. Wie valt voor extravagante vormgeving, innovatieve techniek of spectaculaire prestaties zal niet in vervoering raken bij de A3 Limousine.

De Audi A3 Limousine is als merkkleding, een chic horloge of een designtas. Buitenstaanders merken het niet eens op, maar liefhebbers herkennen het meteen en genieten ervan. En net als bij zo'n modeaccessoire gaat het niet om de techniek, maar om het imago en de aankleding. Met de tweede generatie van de A3 Limousine speelt Audi precies op die wensen in.

plus Capabel onderstel

Strakke vormgeving min Forse prijs

Uiterst karige standaard-uitrusting

Kuipstoelen verminderen beenruimte achterin

