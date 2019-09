Audi introduceert RS7

10 september 2019 | Audi introduceert de nieuwe RS7 Sportback. Audi Sport GmbH heeft niet alleen het design van de tweede generatie van de supersporter flink extraverter gemaakt, maar heeft hem ook meer vermogen én mild-hybrid technologie meegegeven.

De nieuwe Audi RS 7 Sportback ligt extra laag op het wegdek. De brede wielkasten benadrukken het niet aflatende sportieve karakter van de krachtigste A7 Sportback ooit. De extreme breedte is geen optische illusie: de RS-versie is liefst 4 centimeter breder dan de reguliere A7 Sportback, waarmee hij overigens alleen het dak, de voorportieren, de motorkap en de achterklep deelt. Al het overige bodywork is specifiek voor de RS 7 Sportback ontworpen.

De voorkant van de RS 7 Sportback bevat een extra brede singleframe-grille met driedimensionale honingraatstructuur. De grote luchtinlaten aan de voorzijde, de verticale vinnen in glanzend zwart en de extra grote voorspoiler dragen bij aan de agressieve styling. Het chique-sportieve Sportback-silhouet bevat unieke RS-kenmerken zoals de extra brede dorpels en de kenmerkende schouderlijn. De achterzijde is voorzien van een een elektrisch in- en uitklapbare achterspoiler (vanaf 100 km/u) en de achterbumper bevat de befaamde ovale chromen RS uitlaatpijpen. De RS 7 Sportback is optioneel met een RS-sportuitlaatsysteem met zwarte uitlaatsierstukken beschikbaar. Hij staat standaard op 10-spaaks 21 inch aluminium velgen met 275/35 banden en tegen meerprijs op 22 inch 5-spaaks velgen met 285/30 banden.

De virtual cockpit, het head-up display en de twee touchscreens in het centrale gedeelte van het dashboard zijn voorzien van speciale RS-functies met onder meer informatie over bandenspanning, koppel, vermogen, olietemperatuur, turbodruk, rondetijden, acceleratiemetingen en g-krachten.

Het geperforeerd lederen en afgevlakte RS stuurwiel, met grote RS schakelpeddels gemaakt van aluminium, beschikt over multifunctionele knoppen waarmee de bestuurder de nieuwe Audi drive select functies kan selecteren. De sportstoelen in zwart parelnappaleer zijn voorzien van een RS-reliëf en ruitpatroon. Tegen meerprijs is de RS 7 Sportback ook te leveren met speciale RS-sportstoelen. Vervolgens is de Audi RS 7 Sportback verregaand te personaliseren. Zo zijn er voor het interieur verschillende RS-designpakketten beschikbaar en zijn de sierlijsten in verschillende materialen, van hout tot carbon uit te voeren.

De Audi RS7 Sportback is praktischer dan voorheen. Naast de bekende 2-zits achterbank is er nu ook een versie voor drie personen. De elektrisch bedienbare achterklep biedt toegang tot een bagageruimte met een capaciteit van maximaal 1.390 liter bij een neergeklapte achterbank.

De 4.0 TFSI V8 van de nieuwe Audi RS 7 Sportback levert 441 kW/600 pk en een maximumkoppel van 800 Nm dat beschikbaar is in het bereik van 2.050 tot 4.500 tpm. De motor stuwt de RS 7 Sportback in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 250 km/u. Met het optionele dynamic pakket bedraagt de topsnelheid 280 km/u en met het dynamic plus pakket 305 km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 11,6 - 11,4 liter op 100 km (gecombineerde CO2-emissie in g/km: 265 - 261).

De kracht van de elektrisch ondersteunde V8 wordt overgebracht naar alle vier de wielen via de Quattro vierwielaandrijving en de vernieuwde 8-traps tiptronic-transmissie die onder meer beschikt over een nieuwe launch control functie.

Met het nieuwe 48 volt mild-hybrid systeem levert de twin-turbo V8 zijn hoge prestaties bij een relatief hoog rendement. Dit systeem recupereert energie tijdens het afremmen op de motor en voert de opgewekte energie terug naar de lithium-ion batterij. In de praktijk verlaagt de MHEV-technologie het verbruik met maximaal 0,8 liter op 100 kilometer. Om de efficiency te verhogen is de Audi RS 7 Sportback ook voorzien van cylinder on demand (COD). Bij lage tot gemiddelde belasting en snelheden worden cilinders 2, 3, 5 en 8 in de hoge versnellingen gedeactiveerd om zo het brandstofverbruik te verlagen.

Zoals het een echte RS betaamt, produceert ook de nieuwe RS 7 Sportback een kenmerkend geluid. De bestuurder kan het motorgeluid beïnvloeden met behulp van Audi drive select. Het optionele, en variabel instelbare RS sportuitlaatsysteem zorgt voor een maximale geluidservaring.

De adaptieve luchtvering van de Audi RS 7 Sportback is speciaal afgestemd op het leveren van sportieve prestaties bij topsnelheden tot en met 305 km/u. Het systeem kan worden ingesteld in verschillende modi en omvat automatische niveauregeling. De nieuwe RS 7 Sportback ligt 20 millimeter lager op de weg dan de Audi A7 Sportback met standaardvering. Bij snelheden van 120 km/u en hoger wordt het onderstel met nog eens 10 millimeter verlaagd. Het systeem biedt bestuurders een ruime keuze uit verschillende instellingen. De Audi RS 7 Sportback is tegen meerprijs leverbaar met RS sport suspension plus met Dynamic Ride Control (DRC) voor meer dynamiek. Bovendien is er dynamische vierwielbesturing als optie.

De bestuurder kan het karakter van zijn RS 7 Sportback veranderen met behulp van het Audi drive select. Er is keuze uit zes profielen: comfort, auto, dynamic, efficiency en de individueel configureerbare RS-specifieke RS1- en RS2-modi, die direct kunnen worden geactiveerd met de stuurknop "RS MODE". In RS2-modus is de mate van ondersteuning van de elektronische stabilisatiecontrole (ESC) variabel in te stellen. Het optionele, nieuw ontwikkelde keramische remsysteem weegt ongeveer 34 kilogram minder dan zijn stalen tegenhanger en levert fenomenale remprestaties.

De nieuwe Audi RS 7 Sportback beleeft zijn wereldpremière op de IAA in Frankfurt en komt in het eerste kwartaal van 2020 naar Nederland. De prijs en specificaties worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.