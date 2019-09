Audi introduceert A7 Sportback 55 TFSI e

9 september 2019 | Met de A7 Sportback 55 TFSI e Quattro presenteert Audi de Grand Turismo onder de plug-in hybrides. Op basis van een systeemvermogen van 270 kW/367 pk belooft deze A7 PHEV een Audi design en gebruiksgemak en een ruime elektrische range, lage verbruikscijfers en prestaties. De A7 Sportback 55 TFSI e Quattro komt dit najaar op de markt.

De Audi A7 Sportback 55 TFSI e Quattro heeft een aandrijflijn met een tweeliter TFSI benzinemotor en een elektromotor, die is geïntegreerd in de zeventraps S-Tronic transmissie. Het systeemvermogen bedraagt 270 kW / 367 pk. Het maximale koppel van 500 Nm is beschikbaar vanaf 1.250 tpm. Dat vertaalt zich in een acceleratie van 0-100 km/u in 5,7 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 1,9-2,1 l/100 km (CO2 uitstoot: 44 - 48 g/km) volgens de WLTP-cyclus. Onder normale omstandigheden wordt de auto via de voorwielen aangedreven. Het Quattro-systeem schakelt de achterwielen bij zodra de omstandigheden daarom vragen.

De gekoelde lithium-ion accu met een capaciteit van 14,1 kWh, die in de vloer van de bagageruimte is geïntegreerd, maakt een elektrische actieradius van ruim 40 kilometer mogelijk, bij een maximale snelheid van 135 km/u. Met neergeklapte achterbank heeft de A7 plug-in hybride een bagageruimte met een volume van maar liefst 1.235 liter.

De Audi A7 Sportback 55 TFSI e Quattro is ontworpen om zo veel mogelijk dagelijkse ritten volledig elektrisch en dus emissievrij te kunnen afleggen. Hij start altijd in EV-modus. Zo lang de bestuurder het gaspedaal niet voorbij een bepaald (voelbaar) punt intrapt, rijdt de auto 100 procent elektrisch. In Battery Hold-modus zorgt de aansturing van de aandrijflijn ervoor dat de batterijcapaciteit op het huidige niveau wordt gehouden. Zo kan een bepaalde afstand later volledig elektrisch worden afgelegd. In Hybrid-modus gaan de elektromotor en de TFSI een slim samenspel aan. Om een zo laag mogelijk brandstofverbruik te realiseren, staat elektrisch rijden ook hierbij centraal. Afhankelijk van de omstandigheden kan het systeem in deze modus kiezen tussen coasten met uitgeschakelde motor en coasten om energie terug te winnen (max. 35 kW). Het merendeel van alle dagelijkse remacties (tot 0,1 g) wordt uitgevoerd door de elektromotor. Via het afremmen is tot 80 kW aan elektrische energie terug te winnen.

De aansturing van de aandrijflijn heeft een vooruitziende blik voor een zo efficiënt mogelijk functioneren. Als het navigatiesysteem actief is, leidt dit tot zoveel mogelijk elektrisch rijden in de stedelijke omgeving. Indien nodig wordt de batterij hiervoor tijdens de rit voldoende opgeladen. Het systeem maakt gebruik een globale en een precieze routeplanning. De eerste wordt bepaald op basis van online verkeersinformatie en het routeprofiel. De verfijning komt van specifieke navigatiedata (snelheidslimieten, wegtypes, hellingen op de route) en informatie van sensoren in de auto. Op basis van al deze gegevens kiest de A7 Sportback 55 TFSI e Quattro altijd de meest efficiënte rijmodus en oplaadstrategie van de batterij. Als de adaptieve cruise control actief is, ondersteunt het systeem de bestuurder tevens bij het afremmen en optrekken. Dit komt de efficiency én het comfort ten goede. Ook een voelbare puls in het gaspedaal en optische meldingen ondersteunen de bestuurder bij het realiseren van een laag verbruik.

De A7 Sportback 55 TFSI e Quattro is uiteraard zowel thuis als onderweg te laden (maximaal laadvermogen 7,4 kW). Bij een industrieel driefase CEE-laadpunt (400 V, 16A) duurt het volledig laden slechts 2,5 uur Bij een reguliere 230V-aansluiting is een lege batterij 's nachts (in 7 uur) volledig te laden. Audi biedt klanten in Nederland diverse opties voor thuis en onderweg laden.

De A7 Sportback 55 TFSI e Quattro beschikt over S line exterieur inclusief het black stylingpakket, 19 inch lichtmetalen velgen, rode remklauwen en privacy glass. Ook inbegrepen zijn HD Matrix LED-koplampen, sportstoelen, airconditioning met vier klimaatzones, de convenience key en de Audi virtual cockpit met specifieke plug-in hybride weergave.

De Audi A7 Sportback 55 TFSI e Quattro is in Nederland vanaf oktober te bestellen. De levering start dit najaar.