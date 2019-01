Autotest | Sommige dingen lijken makkelijker dan ze daadwerkelijk zijn. Een snelle ronde op een circuit rijden, een professionele foto maken, een perfecte cirkel tekenen uit de losse hand. Ook de Audi A6 lijkt eenvoudig: een grote zakenauto met een traditionele dieselmotor en een moderne uitrusting. Maar misschien is er toch meer?

Audi is een premium merk en dat betekent dat het meer moet bieden dan een doorsnee product. En in de regel zijn premium auto's bijzonder met een geraffineerd lijnenspel of een extravagante uitstraling. De A6 daarentegen bedient zich van eenvoudige lijnen, waardoor de Audi minder geavanceerd lijkt. Maar in feite zijn de paar lijnen die de Audi-vormgevers tekenden zo harmonieus en raak, dat de A6 tijdloos en elegant is.

Ruimte

Ten opzichte van de sedan is de hier gereden Avant nog beter in balans dankzij de langer doorgetrokken daklijn. De sedan en stationcar zijn exact even lang; de Avant dankt zijn extra bagageruimte slechts aan de aangepaste daklijn en de rechtopstaande achterklep.

Standaard biedt de A6 Avant 565 liter laadruimte. Dat is iets meer dan de sedan, maar minder dan de directe concurrenten. De achterbank kan in twee ongelijke delen (40/60) worden opgeklapt, waarna de kofferruimte toeneemt tot 1.680 liter. Dat is in absolute zin een enorme hoeveelheid ruimte, maar wederom minder dan de tegenstrevers. Bovendien heeft de laadvloer een kleine knik boven de achterbank. Zoals inmiddels gebruikelijk in dit segment, is de achterklep elektrisch bedienbaar.

De ruimte voorin is prima, waarbij de grote en goed verstelbare voorstoelen voor veel comfort zorgen. De hoofd- en beenruimte achterin zijn ruim voldoende voor volwassenen.

Het interieur even strak vormgegeven als het exterieur. De afwerking is smetteloos en sober, waarmee de vormgevers opnieuw demonstreren hoe elegant eenvoud kan zijn. Hoogwaardige materialen geven tegelijkertijd het "premium" karakter dat hoort bij het merk Audi.

Uitrusting

Zoals gebruikelijk bij Audi, is de standaard-uitrusting relatief eenvoudig. Het is aan de klant om de auto middels pakketten aan te kleden. Dat geeft de vrijheid om zelf te kiezen voor meer comfort, veiligheid of sportiviteit.

Om het dashboard moderner te maken, kunnen vrijwel alle knoppen worden vervangen door beeldschermen. Deze beeldschermen bedienen zich van "haptische feedback", hetgeen betekent dat ze enige "tegendruk" geven waardoor het voelt alsof er op een echte knop wordt gedrukt. Soms geeft dat meer zekerheid, maar op andere momenten is het verwarrend omdat de gebruiker niet weet of hard danwel zacht moet worden gedrukt.

Wanneer wordt gekozen voor het assistentiepakket genaamd "Tour", biedt de A6 diverse semi-zelfrijdende functies. Dan kan de A6 zelf afstand houden op de snelweg en verkeersborden lezen om de snelheid aan te passen. Dat laatste werkte in de praktijk niet altijd perfect: midden op de snelweg ging de testauto op de remmen omdat de computer een bord op de parallelweg zag met een maximumsnelheid van 80 km/u. Ook niet handig: wie bij het gebruik van de cruise-control de (lange) benen optrekt, raakt gemakkelijk de versnellingshendel. In principe kan de A6 zelf sturen, maar omdat de wetgever dat niet toestaat beperkt het systeem zich tot een duwtje in de juiste richting geven.

Voor al deze hulpsystemen geldt dat ze nooit storend zijn, maar het rijden wel comfortabeler en veiliger maken. Alles wat automatisch bediend kan worden, is dat ook. Het vraagt daarom weinig of geen inspanning van de bestuurder en dat is precies waar het bij de A6 om te doen is: het leven makkelijker maken.

„Terwijl de vorige generaties vooral mooi waren, wordt die schoonheid nu gecombineerd met daadkracht“

Diesel

Bij de introductie van de nieuwe Audi A6 in 2018 zijn alleen dieselmotoren leverbaar. Een benzinemotor is aangekondigd voor 2019. In een tijd waarin dieselmotoren in de ban worden gedaan en de toekomst elektrisch is, lijkt de A6 daarmee ronduit conservatief. Maar ook hier biedt Audi een slimme oplossing! Alle motoren zijn namelijk voorzien van "mild hybrid" aandrijving. Dat wil zeggen dat ze worden voorzien van een sterk vereenvoudigde versie van hybride-aandrijving. Terwijl volwaardige hybride-aandrijving in staat is om een auto geheel elektrisch voort te bewegen, geeft de mild-hybrid van Audi slechts een bescheiden duwtje in de rug wanneer mogelijk. De nodige elektriciteit wordt, net als bij een volwaardige hybride, teruggewonnen tijdens remmen of uitrollen. Opnieuw kiest Audi daarmee voor een systeem dat onzichtbaar is en geen enkele actie van de bestuurder vraagt.

Voor deze gelegenheid is gereden met de lichtste dieselmotor op de prijslijst: "40 TDI". Deze 2.0 liter viercilinder levert 204 pk / 400 Nm en dat is ruimschoots voldoende om vlot met het verkeer mee te komen. Belangrijker nog: de 40 TDI presteert met zoveel gemak, dat de bestuurder nooit het gevoel heeft een instapmodel te rijden. Dat is ook te danken aan de uitstekende geluidsisolatie (de testauto had optioneel dubbelglas) en de goed gekozen versnellingsbakverhoudingen (120 km/u = 1.500 tpm). In vergelijking met de sterkere dieselmotoren (45 TDI en 50 TDI) ontbreekt het de 40 TDI aan overmacht, maar de mate van comfort en grootsheid is gelijk.

Het testverbruik kwam uit op 5.8 liter per 100 km en dat is gemiddeld voor een auto van deze omvang met dit vermogen.

Weggedrag

De Audi A6 is naar keuze leverbaar met luchtvering of met een standaard onderstel. Omdat voor de eerdere test van de A6 sedan is gekozen voor een testauto met luchtvering, is de nu gereden stationcar voorzien van het standaard onderstel. Wanneer wordt gekozen voor luchtvering, is het onderstel in de comfortabele modus uitgesproken zacht en in de sportieve stand zeer stug. Het standaard onderstel is minder uitgesproken, maar biedt een geslaagde combinatie van comfort, sportiviteit en rust.

Want dat is wat deze grote Audi tekent: dankzij de royale afmetingen en het verfijnde onderstel voelt de A6 in alle opzichten superieur. Wanneer kalm wordt gereden, gedraagt de A6 zich als een statige auto en genieten de inzittenden van het comfort. Wanneer sportief wordt gereden, is de A6 tot heel veel in staat zonder dat de bestuurder zich ooit hoeft in te spannen.

Conclusie

Audi introduceert de vierde generatie van de A6. Terwijl de vorige generaties vooral mooi waren, wordt die schoonheid nu gecombineerd met daadkracht. De techniek maakt alles makkelijk en daarom lijkt dit een eenvoudige auto. Waar mogelijk werkt de techniek geheel zelfstandig. Andere merken etaleren de techniek, maar Audi maakt systemen juist onzichtbaar of maakt ze zo eenvoudig te bedienen, dat de bestuurder zich nooit realiseert hoeveel vernuft er achter schuilgaat. Maar in feite is de nieuwe Audi A6 sneller, comfortabeler en veiliger dan een doorsnee auto, zonder dat de bestuurder daar ooit iets voor hoeft te doen.