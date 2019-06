Audi A3 nu ook als Advance

4 juni 2019 | Audi introduceert de A3 Advance en Advance Sport. De Advance-modellen hebben met elkaar gemeen dat ze standaard extra compleet zijn uitgerust en beschikken over hightech voorzieningen zoals LED-koplampen, de digitale Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus en de online diensten van Audi connect. De A3 Advance Sport is de overtreffende trap in luxe en comfort, en combineert die eigenschappen met S line en het S line exterieur. De Audi A3 Advance is er, desgewenst inclusief S-tronic automaat met dubbele koppeling zonder meerprijs, vanaf 33.950 euro.

De Audi A3 Advance is er als vijfdeurs Sportback en als sedan, beide met een extra complete standaarduitrusting. Voor extra comfort zijn er bijvoorbeeld de comfortairconditioning en de middenarmsteun. De weergave van de Audi virtual cockpit is naar wens in te stellen en MMI navigatie plus zorgt voor een efficiënte routegeleiding. Elke nieuwe A3 Advance (Sport) wordt standaard geleverd met drie jaar Audi connect, waarmee de bestuurder toegang heeft tot vele online diensten. LED-koplampen, cruise control en de Audi smartphone interface maken het plaatje compleet.

De Sportback is er vanaf € 33.950 en de sedan ("Limousine") vanaf € 34.450. De Audi A3 Advance is er ook via een Private Lease-constructie. De tarieven starten bij € 439 per maand voor de A3 Sportback Advance (o.b.v. 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar).

Advance Sport staat bij de Audi A3 Sportback, Limousine en Cabriolet voor alle luxe en moderne techniek van de Advance-modellen én een zekere dosis dynamiek. De sportieve uitstraling komt op het conto van S-line (o.a. 18 inch lichtmetalen velgen, sportstoelen vóór, zwarte hemelbekleding) en het S-line exterieur, met onder meer een grille in hoogglans zwart, diffuser achter en de S line achterspoiler. Het lichtpakket en een afgevlakt stuur zijn tevens inbegrepen. Bovendien zijn de voorstoelen verwarmd en het geluid komt van het Audi sound system en DAB+ digitale radio.

De Audi A3 Advance Sport is er als Sportback vanaf € 35.580, als Limousine vanaf € 36.080 en als Cabriolet vanaf € 46.140. De Private Lease-tarieven starten bij € 459 per maand voor de A3 Sportback Advance Sport (o.b.v. 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar).