Audi maakt prijzen A2 e-tron bekend

Standaard is de Audi A2 e-tron te bestellen in drie voor Audi bekende uitvoeringen: Edition, Advanced Edition en S-Edition. Altijd inbegrepen zijn onder meer LED-verlichting voor en achter, stuur- en stoelverwarming (voor), 2-zone Climate Control, een achteruitrijcamera, Adaptive Cruise Control, V2L-voorbereiding, aansluitingen voor het innovatieve FIDLOCK opbergsysteem in het interieur en anti-diefstal alarm.

Launch Series

Naast deze bekende uitvoeringen is de Audi A2 e-tron ook te bestellen in twee introductieversies: de A2 e-tron Launch Series en A2 e-tron Launch Series Pro.

Als Launch Series is de Audi A2 e-tron voorzien van een 125 kW (170 pk) sterke elektrische aandrijflijn, gekoppeld aan een 52 kWh accupakket. Deze uitvoering heeft een S-line exterieur, 18 inch lichtmetalen velgen, LED Matrix koplampen, LED achterlichten pro en elektrisch verstelbare, verwarmbare, inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegels. Blikvangers in het interieur zijn onder meer het curved panoramadisplay, Apple CarPlay en Android Auto, 2-zone Climate Control, een automatisch dimmende binnenspiegel en dubbele draadloze smartphoneladers in de middenconsole. Op het gebied van veiligheid, comfort en rijassistentie is deze A2 e-tron Launch Series voorzien van Adaptive Cruise Control, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, grootlichtassistent, Keyless Access & Drive en een elektrisch bediende achterklep.

Wie meer luxe, comfort, power en bereik wenst, kan terecht bij de Audi A2 e-tron Launch Series Pro. Naast de 125 kW (170 pk) aandrijflijn met de 52 kWh batterij biedt de 'Pro' aanvullend keuze uit een 140 kW (190 pk) elektromotor met een 61 kWh batterij, of een sterkere 170 kW (231 pk) variant met een 84 kWh accupakket. Wat uitrusting betreft gaat de A2 e-tron Launch Series Pro een stap verder, met aanvullend onder andere privacy glass, sportstoelen inclusief stoelverwarming en bijvoorbeeld standaard een wegklapbare trekhaak.

Prijzen

De Audi A2 e-tron is per direct te configureren op Audi.nl en te bestellen bij de dealer. Prijzen beginnen bij € 38.990 voor de Audi A2 e-tron Edition én voor de Audi A2 e-tron Launch Series, die daarmee voor dezelfde vanafprijs over een luxere uitrusting beschikt. De luxere A2 e-tron Launch Series Pro is er vanaf € 41.990.

Vanafprijzen Audi A2 e-tron:

Audi A2 e-tron Edition (125 kW): € 38.990

Audi A2 e-tron Launch Series (125 kW): € 38.990

Audi A2 e-tron Advanced Edition (125 kW): € 40.990

Audi A2 e-tron Launch Series Pro (125 kW): € 41.990

Audi A2 e-tron S Edition (125 kW): € 42.990

Audi A2 e-tron Launch Series Pro (140 kW): € 42.990

Audi A2 e-tron Launch Series Pro (170 kW): € 46.990

De eerste exemplaren van de Audi A2 e-tron arriveren in december 2026 bij de Nederlandse Audi dealers, de eerste klantleveringen staan gepland voor januari 2027.