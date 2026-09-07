Audi onthult A2 e-tron

26 jaar na het debuut van de oorspronkelijke Audi A2 krijgt het origineel een elektrische opvolger die herkenbare looks en ongekend zuinige prestaties verenigt in een modern en aerodynamisch design.

De vorm van de Audi A2 e-tron is het resultaat van verregaande aerodynamica, efficiënt ruimtegebruik en een grote dagelijkse bruikbaarheid. Korte overhangen, een lange wielbasis van 2,77 meter en een opvallende daklijn vormen de basis voor een ruimtelijk gevoel binnen compacte afmetingen. Vóór zijn de sensoren voor de rijhulpsystemen en de hoofdverlichting onopvallend geïntegreerd in een zwart uitgevoerd front. Daarboven zijn de smalle dagrijlichten geplaatst. De A-stijl loopt naadloos over in een vloeiende dakboog, een ontwerp dat binnenin een luchtig gevoel van ruimte creëert. Naar achteren toe loopt de daklijn eerst licht af, om vervolgens uit te monden in een scherp gevormde spoiler. Aan de achterkant benadrukken horizontale LED-lampen de breedte van de auto en zorgen ze in het donker met hun verlichte elementen voor een opvallend effect.

Deurgrepen

In plaats van mechanische handgrepen gebruikt de Audi A2 e-tron automatische exemplaren met sensoren om de deuren te bedienen. De deurgrepen reageren op de lichtste aanraking: zachtjes trekken is genoeg om de deur te openen. Vergrendelen gebeurt door zachtjes op het sensoroppervlak te drukken. De deurgrepen gaan naadloos op in het zijprofiel van de auto. Het gebied rond de greep is uitgevoerd als een zwart accent dat - afhankelijk van de lakkleur - ofwel contrasteert met de carrosserie of er juist in opgaat. Een in het portier ingebouwde accu zorgt ervoor dat de deuren nog steeds geopend kunnen worden, zelfs als het elektrische systeem aan boord uitvalt.

Gunstige aerodynamica

De Audi A2 e-tron heeft de beste aerodynamica in het compacte gamma van Audi. Dit is gebaseerd op een totaalconcept dat systematisch is ontworpen met het oog op efficiëntie: een aflopende daklijn, korte overhangen, een lange wielbasis en een strak oppervlakteontwerp met smalle paneelnaden. Het elektrische aandrijfsysteem draagt hier ook aan bij. De onderkant van de auto is grotendeels gesloten. Vloeiende overgangen van de frontsplitter via het accupakket naar de diffuser zorgen voor een gelijkmatige luchtstroom onder de auto. De regelbare koelluchtinlaat aan de voorkant gaat alleen open als dat nodig is; bij normaal rijden op de snelweg blijft hij dicht. Tijdens de ontwikkeling is er speciale aandacht besteed aan de luchtstroom rond de wielen. Belangrijke onderdelen zijn de zogenaamde 'gap reducers' die in de wielkastbekleding zijn geïntegreerd. Ze verkleinen de ruimte tussen het wiel en de wielkast, waardoor de luchtstroom langs de bumper en de wielkast soepeler verloopt en turbulentie wordt verminderd.

Verlichtingstechnologie

Ook de A2 e-tron onderscheidt zich door Audi's standaard verlichtingstechnologie. LED-verlichting voor en achter is in alle gevallen standaard. Optionele adaptieve Matrix LED-verlichting houdt de weg in de gaten: tegenliggers en voorliggers worden selectief afgeschermd, terwijl de rest van de weg volledig verlicht blijft voor optimaal zicht in het donker. Er is keuze uit vier digitale dagrijverlichtingspatronen: drie statische en één actief digitaal lichtontwerp met een bewegend lichteffect. Achter maken optionele LED-achterlichten pro het verlichtingsontwerp compleet. De dynamische richtingaanwijzers in de achterzijde lopen over de volledige breedte van de lichtstrip voor een betere zichtbaarheid.

Interieur

Het centrale designelement is de 'Softwrap' - een zacht, met stof bekleed oppervlak dat zich uitstrekt van het dashboard over de deurpanelen naar achteren, en dat helemaal doorloopt tot aan de raamlijst. Elektrische knoppen vervangen de traditionele deurgrepen, waardoor strakke, overzichtelijke oppervlakken ontstaan. Het optionele glazen panoramadak met ongeveer 1,6 vierkante meter aan glasoppervlak hult het interieur in natuurlijk licht en versterkt het gevoel van ruimte. Een speciale coating beschermt tegen UV-straling en overmatige hitte.

De Audi A2 e-tron heeft een kofferbakvolume van 396 liter. Met de rugleuningen van de achterbank neergeklapt neemt de inhoud toe tot 1.336 liter. Een frunk met een inhoud van 13 liter - standaard op de A2 e-tron 170 kW en 240 kW - vergroot de beschikbare bagageruimte.

Elektromotoren en achterwielaandrijving

De Audi A2 e-tron maakt gebruik van de nieuwste generatie synchrone motoren met permanente magneten: APP350 of APP550 elektromotoren, afhankelijk van het vermogensniveau. De achterwielaangedreven A2 e-tron wordt leverbaar in vier vermogensvarianten (125 kW/350 Nm, 140 kW/350 Nm, 170 kW/350 Nm en 240 kW/545 Nm) en drie verschillende accupakketten met 52, 61 en 84 kWh. De 140 kW-variant verbruikt in combinatie met het optionele efficiëntiepakket 12,8 kWh per 100 kilometer aan energie.

Met de hendels aan het stuur is er keuze uit drie niveaus van regeneratief remmen. Met de versnellingspook in stand B wordt one-pedal-driving geactiveerd. Snelladen doet de Audi A2 e-tron met een maximale snelheid tussen 100 en 183 kW, afhankelijk van het gekozen accupakket, waarmee hij tussen de 24 en 29 minuten van 10 tot 80 procent wordt opgeladen.

Marktintroductie

De productie van de Audi A2 e-tron gaat plaatsvinden in Audi's hoofdfabriek in Ingolstadt. De eerste auto's staan vanaf december 2026 bij de Audi dealer.