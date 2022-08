Compromis?

Aan het basisconcept van de A110 is sinds de introductie in 2017 niets veranderd. Dit is een tweezits sportwagen met middenmotor. Dankzij de bescheiden buitenmaten en de doelgerichte opzet (geen vierwielaandrijving, cabriodak of achterbank voor de sier) is het gewicht beperkt en voldoet een relatief lichte motor. Daarom is de Alpine A110 sneller en/of voordeliger dan de meeste concurrenten.

Ondanks de relatief lage prijs en het ongewijzigde streven naar een licht gewicht biedt de GT de nodige luxe. Zo is de testauto voorzien van airconditioning, sleutelvrije toegang, een infotainment-systeem (voortaan met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto) en een fijn klinkend audiosysteem van Focal. Misschien minder voor de hand liggende luxe: de GT heeft verstelbare stoelen. Bij de snelste uitvoeringen zijn de stoelen namelijk alleen verstelbaar met een inbussleutel om zware veren en rails uit te sparen.

Zelfs het aantal knoppen blijft minimaal. Zo is het audiosysteem alleen te bedienen via het beeldscherm en met een hendel achter het stuurwiel. De zijruiten worden bediend via knoppen op de middentunnel, want dat bespaart een knop aan de bestuurderskant. Bij een voordelige stadsauto zou dit alles worden gezien als beknibbelen op de prijs, maar bij deze sportwagen is alles gericht op gewichtsreductie en heeft het juist meerwaarde.

Ruimte

Ongeacht de gekozen uitvoering is de bergruimte in de cabine minimaal. Bovenop de middentunnel is een vakje te vinden voor de mobiele telefoon en onder de middentunnel is een open ruimte. Die laatste heeft echter geen opstaande randen van betekenis, waardoor spullen na de eerste bocht onder de stoelen verdwijnen.

De portieren hebben geen bergvakken. Omdat de motor achterin ligt, bevindt de voornaamste bagageruimte zich onder de voorklep. Om deze "kofferruimte" zo ruim mogelijk te maken, zijn de accu en brandstoftank richting het passagierscompartiment opgeschoven en is er zelfs geen dashboardkastje. Optioneel zijn wel tassen te koop die onder de dorpels of op de achterwand tussen de voorstoelen kunnen worden bevestigd. Op die manier ontstaat toch ruimte voor een zonnebril, notitieblok of ander kleinood. De bagageruimte voorin is voldoende voor een kleine trolley. Achterin past hoogstens een toilettas.

Motor

Alpine zag ruimte voor een uitvoering die snel en toch luxueus is dankzij de komst van een sterkere motor. Of beter gezegd: een nieuwe afstelling waarmee de bestaande motor sterker is geworden. Voortaan levert de A110 namelijk 300 pk / 340 Nm (was 252 pk / 320 Nm).

Toch is het verschil op de openbare weg niet of nauwelijks merkbaar. Nog steeds is de Alpine A110 in het dagelijkse verkeer een goedmoedige, handelbare auto die zonder enig protest met de verkeersstroom meekabbelt. Alleen wanneer de A110 de ruimte krijgt en de sportstand wordt gekozen, is dit een levendige en gretige sportwagen. Dankzij de snel schakelende automaat en de lichtgewicht bouw is de A110 snel, maar voel hij nog sneller! De extra paardenkrachten die de nieuwe motorvariant levert komen alleen bij accelereren van hoge naar een nog veel hogere snelheid tot hun recht.

Zoals eerder aangegeven, volstaat een relatief kleine motor dankzij het relatief lage gewicht. Dat zorgt niet alleen voor een lagere aanschafprijs, maar ook voor lagere gebruikskosten. Na een kleine week rijden met zowel stadsverkeer als langere afstanden op de snelweg kwam het testverbruik uit op 7.3 liter per 100 km.

Weggedrag

Met de sprint van 0 naar 100 km/u in 4.2 seconden en een topsnelheid van 250 km/u maakt de GT misschien indruk. Toch is het het weggedrag waarmee de A110 de bestuurder echt voor zich wint. De lichtgewicht bouw maakt de Alpine wendbaar en de middenmotor zorgt voor een ideale gewichtsverdeling. Daarom reageert de A110 sneller en voelt de bestuurder duidelijker wat er gaande is dan bij sportwagens met een minder compromisloze opzet. Dit maakt de ervaring met de A110 intenser en maakt het makkelijker het maximale uit de auto te halen.

Toch is het zeker niet nodig om continu op de grens te rijden om te genieten van de A110. In tegendeel! Ook wanneer slechts vlot wordt gereden geniet de bestuurder van de levendigheid en is voelbaar hoe mooi het koetswerk in balans is. En juist dat is het grootste pluspunt van de A110. Dit is geen auto om indruk te maken op anderen en geen auto die alleen tot zijn recht komt op het circuit. Dit is een auto die iedere rit tot een feest maakt.

Conclusie

Is de GT de ideale Alpine A110? Ja. En dat is te danken aan twee zaken. Ten eerste zorgt de nieuwe fijnregeling van de motor voor meer vermogen, zodat ondanks het toegenomen gewicht toch nog betere prestaties worden geleverd.

Het tweede staat daar echter haaks op: bij Alpine doen de prestaties uitgedrukt in topsnelheid of rondetijden er eigenlijk niet toe. Het gaat om de levendigheid, de balans, de communicatie met de bestuurder en daarmee de beleving. De rijkere uitrusting en daarmee het toegenomen gewicht doen daar geen afbreuk aan. Juist omdat deze sportwagen zich leent voor dagelijks gebruik, komen de extra voorzieningen steeds weer van pas en dat maakt de GT tot de ideale A110.