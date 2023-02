Kansloos of buitenkans?

Het verslag van deze opwindende sportwagen begint alles behalve opwindend: met een verhandeling over belasting. Echter, dat is bepalend voor de totstandkoming van de GR86. Vanwege CO2-belasting op aanschaf en fabricage van een auto is de markt voor sportwagens sterk gekrompen. Toyota en Subaru hebben daarom samengewerkt om kosten te besparen. Net als bij de voorganger van de GR86, de GT86, brengen beide merken de auto onder een eigen naam op de markt.

Echter, de Subaru is dit keer niet te koop in Europa! De CO2-belasting die een fabrikant moet betalen is namelijk zo hoog, dat Subaru in Europa geen stuiver winst zou maken. Toyota kan de uitstoot van de GR86 echter gemakkelijk compenseren met de vele hybrides die het merk verkoopt. Dat betekent tevens dat Toyota het rijk nu alleen heeft! Bovendien: ook naast de paar concurrenten die de GR86 heeft, neemt de Toyota een eigen plaats in. Vrijwel alle tegenstrevers zijn groter, hebben daarom een grotere motor en zijn uiteindelijk nog duurder.

Sportcoupé

De GR86 is weliswaar langer en breder dan de voorganger, maar nog lager. En daarom oogt de GR86 beduidend kleiner. Daarbij is het lijnenspel uiterst beschaafd voor een sportwagen.

De lage zit in de GR86 is vanwege de dominantie van de vele SUV's als nog lager dan voorheen ervaren. Zelfs Toyota's eigen Yaris Cross lijkt vanuit de GR86 gezien op een tractor! Om het positief uit te drukken is de cabine van de GR86 "knus". Zelfs met de voorstoel tegen de achterbank aan, worden lange bestuurders nog steeds op het stuurwiel gedrukt. De positieve draai: dit dwingt de bestuurder in de actieve houding die hoort bij een sportwagen. Omdat de voorstoelen in de meeste gevallen met de rugleuning tegen de achterbank aan staan is de ruimte achterin logischerwijs nihil (zoals bij de meeste auto's van dit type).

De achterbank doet in de praktijk daarom vooral dienst als bergruimte. Gezien het kleine dashboardkastje en de minimale deurvakken is dat geen overbodige luxe. En over luxe gesproken: om de prijs en het gewicht beperkt te houden, is de uitrusting ook beperkt. De hier gereden "Premium"-uitvoering heeft een klimaatcontrolesysteem met twee zones, centrale portievergrendeling, elektrisch bedienbare zijruiten en cruise-control. Een radio is aanwezig, maar alle "infotainment"-functies dienen van de smartphone van de bestuurder te komen.

Voor technische hoogstandjes zoals een head-up display of bestuurders-assistenten is geen ruimte in de GR86. Ook de aandacht voor actieve veiligheid is gering.

Prestaties

Op papier is de auto door Subaru en Toyota samen ontwikkeld, maar het meest kenmerkende onderdeel komt overduidelijk uit de koker van Subaru: de motor. Dit is namelijk een boxermotor en dat is het specialisme van Subaru. En als dat niet overtuigt: zelfs bij de Toyota GR86 staat er groot "Subaru" op het motorblok. Het vermogen wordt op de achterwielen overgebracht via een handgeschakelde versnellingsbak. De schakelwegen daarvan zijn kort, maar de koppeling heeft juist een heel lange slag. Dat vraagt enige gewenning, maar is volgens de ontwerpers zo gekozen om overmatige slijtage te voorkomen bij intensief gebruik.

Een groot verschil met de voorganger is dat de GR86 al vanaf een laag toerental veel trekkracht ("koppel") levert. Daarom is het niet nodig om de motor hoog in de toeren te jagen om te presteren. Dat is weliswaar minder sensationeel, maar komt de dagelijkse bruikbaarheid sterk ten goede. Bovendien wil de boxermotor nog steeds graag spelen! Bij gewoon rijden is al een sportieve roffel hoorbaar. Wanneer het toerental oploopt wordt dat geluid steeds spannender om uiteindelijk te huilen als een sportwagen! Als vervolgens te lang wordt gewacht met schakelen, grijpt een begrenzer zo ruw in dat de inzittenden in de gordel komen te hangen. Het woord "subtiel" is de GR86 vreemd.

Alhoewel een beetje elektrische auto de GR86 in een rechte lijn compleet zoek rijdt, voelt deze "old school" coupé veel sneller. Juist omdat de inzittenden het mechaniek horen en voelen werken, is de beleving intens. En wees gerust: het blijft niet alleen bij een gevoel van snelheid. Alhoewel de GR86 geen snelheidsrecords zal breken, blijft een sprint vanuit 0 naar 100 km/u in 6.4 seconden in absolute zin snel. Ook vanaf hoge snelheid weet de GR86 imposante tussenacceleraties neer te zetten.

Rijgeluiden en verbruik

Wanneer kalm wordt gereden, zijn de rijgeluiden beperkt (alleen op slecht wegdek kunnen de banden flink van zich laten horen) en biedt de GR86 voldoende comfort voor dagelijks gebruik. De GR86 is zeker niet stil, want 100 km/u in de zesde versnelling betekent 2.500 toeren per minuut en dat is duidelijk hoor- en voelbaar. Tegelijkertijd biedt de motor de nodige souplesse, want zelfs in de tweede versnelling kan deze sportwagen op wandeltempo door de stad of file kruipen (en dat is een stuk aangenamer dan steeds terugschakelen naar het eerste verzet).

Het aantal brandstofbesparende voorzieningen bedraagt één: een schakelindicator. Zelfs een eenvoudig start/stop-systeem is niet aan de GR86 besteed; het "rustmoment" bij het verkeerslicht ontbreekt daarom. Met een voornamelijk rustige rijstijl en enkele uitspattingen op lege wegen, kwam het testverbruik na een week rijden uit op 7.3 liter per 100 km (let op: alleen RON98). Gezien de prestaties is dat echt te hoog, want zelfs beduidend grotere en sterkere auto's zijn inmiddels zuiniger. Ook met een uitstoot van 200 gram CO2 per kilometer is de GR86 in negatieve zin een echte uitschieter.

Weggedrag

Toyota kiest niet voor een conventionele motor omdat het niet tot meer in staat is. En ook de eenvoudige uitrusting is niet gekozen uit gierigheid. Het doel was om tot een pure rijdersauto te komen en daarbij draait het om gevoel met het mechaniek. En dat is alleen te bereiken met de gekozen opzet!

Dankzij de evenredige gewichtsverdeling over de voor- en achterwielen, het lage zwaartepunt, de lichte bouw en op maat gemaakte banden is de wegligging van de GR86 uitmuntend. Het onderstel is uiteraard stevig, maar zeker niet hard. Daarbij is gekozen voor een directe besturing, waardoor de GR86 alert reageert op commando's van de bestuurder. Alleen zoals een klassieke coupé dat kan, bijt de GR86 zich vast in de bocht en voelt de bestuurder waartoe de auto in staat is. Met de derrière bijna op de achteras is overduidelijk wat er gaande is tussen de wielen en het asfalt. Slechts door uiterst bruusk te sturen is de GR86 uit balans te brengen, maar zelfs dan herstelt de auto zich veelal voordat de elektronica ingrijpt. Op de openbare weg is het daarom nauwelijks mogelijk om de grenzen van de GR86 te overschrijden.

Conclusie

Is de Toyota GR86 met zijn traditionele concept en conventionele aandrijving een buitenkansje of een kansloos relikwie? Dat is puur persoonlijk. Met moderne techniek is beduidend meer te bereiken voor minder geld. Waarom dan toch al die moeite doen? Voor het pure en nostalgische gevoel! De GR86 is daarom als een platenspeler, analoog horloge of flipperkast: het gaat niet om het doel, maar om het middel. Want hoe snel, veilig of wendbaar een moderne auto ook is, het gevoel van puur mechaniek in een lage tweezits coupé blijft uniek. En wanneer dat anno 2023 nog nieuw te koop is, is dat een buitenkansje.