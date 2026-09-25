Alfa Romeo introduceert Edizione Luna Rossa

De Edizione Luna Rossa behoort volgens Alfa Romeo tot de meest exclusieve en onderscheidende uitvoeringen van de afgelopen jaren. Als nieuw vlaggenschip binnen de respectievelijke modellijnen wordt deze bijzondere uitvoering stapsgewijs geïntroduceerd op alle Europese markten. Het speciaal gestileerde, rode Alfa Romeo-embleem geldt daarbij als een van de meest verfijnde visuele herkenningspunten. Ook het kleurenpalet verwijst naar de boten van Luna Rossa. Wit, zwart, grijs en rood komen terug in specifieke combinaties en details.

Die eigen uitstraling loopt door in het exterieur en interieur. Karakteristieke onderdelen, specifieke stoelafwerkingen en het Luna Rossa-logo keren terug op de modellen. Zo ontstaat een geheel met een direct herkenbaar DNA, waarbij zowel de Junior als de Tonale een geheel eigen interpretatie geeft aan dit sportieve thema.

Junior en Tonale Edizione Luna Rossa: design uit de zeilsport

Voor het exterieur krijgen beide auto's een nieuwe grijstint. De kleur is geïnspireerd op de Personal Flotation Devices die de teamleden aan boord dragen. De tint benadrukt de vorm van de carrosserie en geeft de modellen een krachtig karakter. De kenmerkende Luna Rossa-lijn loopt over de zijkant en doet denken aan een lijn die door de wind strak wordt getrokken. Als alternatief zijn ook een zwarte en witte carrosseriekleur beschikbaar. Het specifieke rode Alfa Romeo-logo en verschillende elementen in hoogglans zwart versterken het contrast met de carrosserie. Dat geeft beide auto's een nog sportievere uitstraling.

De lichtmetalen velgen vormen een belangrijk verschil tussen de modellen. De Junior krijgt 18-inch exemplaren in hoogglans zwart. De Tonale is voorzien van nieuwe 20-inch hoogglans zwarte velgen, exclusief voor de Luna Rossa-uitvoering.

Materialen en nieuwe 3D Knit-technologie

Ook het interieur volgt dezelfde stijl. Donkere tinten en rode accenten creëren een herkenbare omgeving. Op het stuurwiel van beide modellen prijkt het specifieke rode Alfa Romeo-logo. Materialen, bekleding en details halen de sfeer van Luna Rossa naar het interieur.

De Junior krijgt specifieke deur- en stoelpanelen waarin hoogwaardige materialen worden gecombineerd. Grijze details, stiknaden en het Luna Rossa-logo zorgen voor extra onderscheid. Ook het dashboard en de middentunnel krijgen eigen grafische elementen.

De Tonale combineert stoelen met hoogwaardige stoffen bekleding en het Luna Rossa-logo met nieuwe grijze ton-sur-tonstiksels op het dashboard en de deurpanelen. Zwarte afwerkingen op de middenconsole, deurpanelen en ventilatieroosters maken het geheel compleet.

Een van de meest innovatieve interieurelementen is de 3D Knit-technologie voor de stoelbekleding van beide modellen. De driedimensionale stof brengt elementen uit sportkleding naar het interieur. Een uitgesproken structuur wordt gecombineerd met een uniek driedimensionaal patroon. Stellantis past deze technologie hier voor het eerst toe.

De stof bestaat uit een doorlopend garen. Daardoor kan de bekleding efficiënter worden geproduceerd, met één component en één voering. Dit vermindert zowel het materiaalgebruik als de hoeveelheid productieafval.

De verwijzingen in het interieur naar Luna Rossa gaan verder. In de Junior krijgen de middentunnel en dashboardstrip nieuwe grafische elementen die zijn geïnspireerd op de constructie van zeilen. De Tonale vertaalt hetzelfde thema naar nieuwe sfeerverlichting. Een geometrisch patroon creëert daar een karakteristiek lichtspel. De Junior en Tonale krijgen daarnaast aluminium sportpedalen en aluminium instaplijsten met Alfa Romeo-opschrift. De Junior heeft standaard ook meerkleurige sfeerverlichting.

Standaarduitrusting

De standaarduitrusting sluit aan bij de positie bovenaan het modelgamma. Beide modellen beschikken over het nieuwste Alfa Connect-infotainmentsysteem. Het 10,25-inch touchscreen heeft geïntegreerde navigatie en ondersteunt draadloos Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast is er digitale instrumentarium. De personaliseerbare 'Telescope' meet 10,25 inch in de Junior en 12,3 inch in de Tonale.

Voor extra comfort krijgen de Junior en Tonale Edizione Luna Rossa keyless entry en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Ook automatische klimaatregeling is standaard. De Tonale beschikt over een gescheiden temperatuurregeling voor twee zones en voegt het Air Quality System toe.

Verder zijn onder meer Passive Entry, verwarmbare buitenspiegels en de Alfa DNA-rijmodusschakelaar aanwezig. De HYBRID- en Q4 HYBRID-uitvoeringen krijgen schakelflippers achter het stuur. Verwarmbare voorstoelen, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, elektrische lendensteun en massagefunctie behoren eveneens tot de uitrusting. Ook een verwarmbaar stuurwiel en automatisch dimmende binnenspiegel zijn aanwezig.

Aandrijving

De Junior Edizione Luna Rossa is leverbaar met een HYBRID- en elektrische aandrijflijn. De HYBRID-versie combineert een 1,2-liter driecilinder turbomotor met 107 kW (145 pk) en een automatische eDCT-transmissie met zes versnellingen. Deze aandrijflijn is verkrijgbaar met voorwielaandrijving en in Q4-uitvoering. De elektrische versie levert 115 kW (156 pk), beschikt over een 54 kWh-accu en heeft een automatische transmissie.

De Tonale Edizione Luna Rossa is verkrijgbaar als Plug-in HYBRID. De Plug-in HYBRID Q4 combineert een 1,3-liter viercilindermotor met 199 kW (270 pk), een automatische zesversnellingsbak en Q4-vierwielaandrijving.