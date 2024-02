Abarth 600e

Abarth onthult 600e

9 februari 2024 - Abarth introduceert de 600e. De volledig elektrische Abarth 600e Scorpionissima heeft een vermogen van 176 kW (240 pk) en is daarmee de krachtigste in serie gebouwde Abarth tot nu toe. Om de rijstabiliteit, het weggedrag en tractie te optimaliseren is de Abarth 600e uitgerust met een mechanisch sperdifferentieel.