Abarth maakt prijs 600 bekend

De Abarth 600e is uitgerust met een Torsen mechanisch sperdifferentieel, om zo de rijstabiliteit, handling en tractie te optimaliseren. Het sperdifferentieel en de Michelin-banden beloven prestaties van niveau.

Het model is verder uitgerust met Alcon remschijven en remklauwen voor meer stabiliteit en betere warmteafvoer. De nieuwe Abarth 600e beschikt verder over een sound generator voor het produceren van een kunstmatig uitlaatgeluid. De Sabelt Performance sportstoelen hebben geïntegreerde hoofdsteunen.

Elektrische auto

Zowel de Abarth 600e Turismo als Abarth 600e Scorpionissima maakt gebruik van een 54 kWh batterij. De Turismo heeft een actieradius van 332 kilometer volgens de WLTP-testnorm, versus 321 kilometer (WLTP) voor de Scorpionissima. Beide uitvoeringen beschikken over een 11 kW 3-fase boordlader en een DC-snellaadmogelijkheid tot 100 kW.

Elke variant heeft specifieke rijmodi met koppelbeheer. De Turismo-uitvoering heeft de rijmodi Turismo, Scorpion Street en Scorpion Track. Elke rijmodi heeft specifieke kenmerken:

Turismo: 110 kW/300 Nm, snelheid 150 km/u, standaard ESP-kalibratie, rijmodus Sport

Scorpion Street: 150 kW/345 Nm, snelheid 180 km/u, standaard ESP-kalibratie, rijmodus Sport

Scorpion Track: 175 kW/345 Nm, snelheid 200 km/u, circuit ESP-kalibratie, rijmodus Sport+

Bij de Abarth 600e Scorpionissima hebben de rijmodi Turismo Scorpion en Scorpion Track de volgende kenmerken:

Turismo: 140 kW/300 Nm, snelheid 150 km/u, standaard ESP-kalibratie, rijmodus Sport

Scorpion Street: 170 kW/345 Nm, snelheid 180 km/u, standaard ESP-kalibratie, rijmodus Sport

Scorpion Track: 207 kW/345 Nm, snelheid 200 km/u, circuit ESP-kalibratie, rijmodus Sport+

Uitrusting

De Abarth 600e biedt in de uitvoering Turismo 20 inch lichtmetalen Diamont Cut velgen met 225/40 R20-banden, een Abarth bodykit, buitenspiegelkappen en C-stijl afgewerkt in hoogglans zwart, elektrisch verstelbare buitenspiegels, LED-verlichting rondom, parkeersensoren achter, Sabelt sportstoelen in stof met geïntegreerde hoofdsteun, een met Alcantara bekleed stuurwiel, een audiosysteem met zes speakers en een 10,25" touchscreen radio met UconnectTM Services, Bluetooth, DAB, USB, Apple CarPlay en Android Auto.

Adaptieve cruise control, lane departure warning, verkeerbordherkenning, vermoeidheidsherkenning en Intelligent Speed Assist zijn ook standaard. De Scorpionissima voegt hier onder meer 360-graden parkeersensoren, autonoom rijden level 2, Blind Spot Monitoring System en een grootlichtassistent aan toe.

De gelimiteerde Abarth 600e Scorpionissima is ten opzichte van de Turismo uitgerust met een draadloze telefoonlader, een elektrisch bedienbare achterklep met voetsensor, Keyless Entry, remklauwen in groen, raamomlijsting en stootlijsten in het hoogglans zwart, extra getint glas achter, geïntegreerde navigatie, sfeerverlichting, een Flexfloor dubbele laadvloer, aluminium afwerking voor pedalen en voetsteun en Sabelt sportstoelen in leder Alcantara. De Abarth 600e Scorpionissima is verkrijgbaar vanaf € 49.990.