Abarth en Stellantis Motorsport werken samen

Elk technisch element is geanalyseerd en afgestemd door een gezamenlijk team van ingenieurs, experts en testers van zowel Abarth als Motorsport. Voor een nog hoger prestatieniveau is de nieuwe Abarth ook uitgerust met een uniek sperdifferentieel dat is ontwikkeld voor de specifieke behoeften van een elektrische aandrijflijn en aangepast is aan zijn dynamische eigenschappen.

De nieuwe Abarth beschikt over 176 kW (240 pk) en een geavanceerd remsysteem, dat meer kracht en stabiliteit biedt dankzij grote remschijven en grote schijfoppervlakken voor een betere warmteafvoer en meer weerstand tegen 'brake fading'.

Nieuw ontwikkelde banden, die zijn voortgekomen uit ervaringen in Formule E-races, beloven maximale grip zonder concessies te doen aan de actieradius en akoestiek. Het zachtere rubberprofiel aan de buiten- en middenzijde zorgt voor extra grip in bochten en een verbeterde actieradius. Tegelijkertijd zorgt een polyurethaan inzetstuk voor akoestische isolatie, waardoor het waargenomen geluidsniveau met 20% wordt verminderd.

In het interieur dragen stoelen met een race-ergonomie bij aan de zitpostie. De stoelen zijn samengesteld uit vier verschillende schuimsoorten om optimale ondersteuning te bieden aan elk deel van het lichaam. Hun omhullende vorm is ontworpen om veel steun te bieden in bochten. Het schuim met een hogere dichtheid zorgt bovendien voor duurzaamheid.