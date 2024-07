Abarth breidt uitrusting 500e uit

De veiligheidsuitrusting is verder uitgebreid met Intelligent Speed Assist. Dit systeem waarschuwt de bestuurder voor het overschrijden van de maximumsnelheid en helpt zijn rechtervoet in bedwang te houden.

De prijzen van de Abarth 500e met de uitgebreidere standaarduitrusting beginnen bij € 36.490. Deze prijs geldt voor de driedeurs hatchback in de Urban-uitvoering. De luxere Turismo-uitvoering is er vanaf € 40.490. De Abarth 500e cabriolet is er vanaf € 38.990 in de Urban-uitvoering en vanaf € 42.990 euro als Turismo.

Elke versie van de Abarth 500e wordt aangedreven door een 114 kW (155 pk) sterke elektromotor in combinatie met een 42 kWh-batterij. De actieradius bedraagt maximaal 265 kilometer (WLTP gecombineerd), afhankelijk van de uitvoering. Een 3-fasen 11 kW-boordlader (AC) en de mogelijkheid van DC-snelladen (0-80% in 35 minuten) zijn ook standaard voor alle uitvoeringen van de Abarth 500e.