Nieuwe uitvoeringen Volvo V40

4 april 2018 | Volvo introduceert nieuwe uitvoeringen van de V40 en V40 Cross Country: de Edition, Edition+ en Dynamic Edition. Een automatische transmissie is een optie zonder meerprijs. De Volvo V40 is er vanaf 27.995 euro voor de T2, zowel handgeschakeld als met automaat. De meerprijs voor de V40 Cross Country blijft 1.000 euro.

De Edition, Edition+ en Dynamic Edition van de V40 én de V40 Cross Country zijn standaard uitgerust met tal van innovaties op het gebied van connectiviteit, veiligheid en comfort. Deze uitrusting is te combineren met een gratis automaat. Volvo on Call is standaard op de uitvoeringen Edition+ en Dynamic Edition.

De Edition-uitvoering heeft standaard onder meer led-dagrijverlichting, cruisecontrol, lichtmetalen 16-inchvelgen, airconditioning, City Safety en een voetgangersairbag. De Edition+ is er vanaf € 30.495 en voegt daaraan toe het Adaptive TFT Crystal instrumentenpaneel, Sensus Connect met High Performance Audio, Sensus-navigatie, Sensus Pro met Volvo On Call, een automatisch dimmende binnenspiegel, verwarmbare voorstoelen, Dual Zone Climate Control, LED-koplampen, Park Assist achter en een regensensor.

Aan de uitrusting van de Edition+ voegt de Dynamic Edition (€ 30.995) nog het volgende toe: Glossy Black panelen op de carrosserie (onderzijde voorbumper, raamomlijsting en buitenspiegels) en in het interieur (inleg in deurpanelen,boven dashboardkastje, omlijsting middenconsole), lichtmetalen 17-inch Rodinia-velgen en jeans interieurbekleding (Charcoal) met lederen inzetstukken (Porcelain). De V40 Cross Country is er voor € 1.000 meer.

De sportieve Dynamic Edition wordt aangedreven door een T3- of D3-motor. Alle motoren van de V40 en V40 Cross Country voldoen aan de EURO6d-TEMP-emissienorm. De dieselversies zijn uitgerust met een SCR-katalysator die met behulp van AdBlue de uitstoot reduceert. De benzinemotoren zijn voorzien van een partikelfilter, zonder vermindering van het vermogen. De Dynamic Edition is er in vier carrosseriekleuren: Ice White (effen), Onyx Black, Osmium Grey (metallic) en Crystal White Pearl (Inscription metallic).