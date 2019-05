Nieuwe Volvo S60 nu bij de dealer

21 mei 2019 | De nieuwe Volvo S60 staat nu in de showroom. De sedan is er vanaf 44.995 euro en is tijdelijk ook leverbaar als gelimiteerde Intro Edition voor een prijs van 48.995 euro. Bij de S60 valt te kiezen uit benzinemotoren en plug-in hybride aandrijflijnen met vermogens van 140 kW (190 pk) tot 298 kW (405 pk).

De sedan wordt standaard geleverd als R-Design. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, sportonderstel, volledig digitaal instrumentenpaneel van 12,3-inch, Sensus navigatiesysteem met 9-inch touchscreen, LED-koplampen, automatisch dimmende buitenspiegels, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en Volvo On Call.

De tijdelijk leverbare en gelimiteerde Intro Edition heeft naast de standaarduitrusting onder meer: Full-LED koplampen en mistlampen, Adaptive Cruise Control met Pilot Assist, IntelliSafe Surround met BLIS, Premium Audio by Harman Kardon, Keyless Drive, verwarmbare voorstoelen, Park Assist voor en een parkeercamera achter. De S60 Intro Edition is uitsluitend leverbaar met de T5 benzinemotor met 183 kW (250 pk).

De Volvo S60 is leverbaar met vier aandrijflijnen met vermogens van 140 kW (190 pk) tot 298 kW (405 pk). Om te beginnen is dat een T4 benzinemotor met 140 kW (190 pk) en een achttraps automatische transmissie. Tot de mogelijkheden behoren verder een T5 benzinemotor met 184 kW (250 pk), T6 Twin Engine (250 kW/340 pk), T8 Twin Engine (287 kW/390 pk) en T8 Polestar Engineered (298 kW/405 pk) met 11.6 kWh accupakket en Brake by Wire-technologie.

Tot 31 augustus a.s. kan elke nieuw bestelde Volvo S60 met T4 of T5 motor geleverd worden met gratis Polestar optimalisatie. Deze software optimaliseert de motor en transmissie voor een sportievere rijervaring.

In de Volvo S60 debuteert Connected Safety, dat automatisch andere Volvo-rijders in Europa voor gladde wegen en andere gevaarlijke situaties dankzij de koppeling met Slippery Road Alert en Hazard Light Alert. Wanneer het eerste systeem (op basis van onder meer de tractieregeling) merkt dat een bepaalde plek op de route glad is, bijvoorbeeld door olie of sneeuw,deelt het deze informatie via 'de cloud' met andere Volvo-rijders. Hazard Light Alert waarschuwt als verderop op de route een Volvo een ongeval heeft gehad of met zijn alarmlichten aan langs de kant van de weg staat. De Adaptive Cruise Control met Pilot Assist werkt nu met Curve Speed Adaption wanneer de navigatie is ingeschakeld. Zo verlaagt Pilot Assist ten behoeve van comfort en veiligheid de snelheid automatisch bij het nemen van een flauwe bocht.

De nieuwe Volvo S60 gaat van 23 mei tot en met 16 juni 2019 op tournee door Nederland. Met een exclusieve touringcar en twee statische exemplaren van de S60 worden diverse locaties in het land bezocht.