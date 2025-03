Volvo onthult ES90

De voorzijde wordt gekenmerkt door Volvo's Thor's Hammer koplampdesign, dat een vertrouwde maar moderne Volvo-identiteit uitstraalt. De achterzijde heeft nieuwe C-vormige LED-achterlichten aangevuld met LED-lampen in de achterruit, die een unieke reeks welkoms- en afscheidslichten creëren. Bij de keuze van hun ES90 kunnen klanten kiezen uit zeven exterieurkleuren en vier wielopties die variëren van 20 inch tot 22 inch.

De bagageruimte biedt tot 424 liter laadruimte. Zodra de drie achterstoelen worden neergeklapt, de stoelen kunnen allemaal afzonderlijk neergeklapt worden, kan de laadruimte worden vergroot tot 733 liter. De kofferbak met een inhoud van 22 liter voorin is bedoeld voor de oplaadkabels.

Interieur

In het interieur ligt de nadruk op comfort, authentieke materialen en doelgericht design, in lijn met Volvo's Scandinavische identiteit en designprincipes. Dankzij de lange wielbasis van 3,10 meter belooft de ES90 royale beenruimte voor passagiers op de tweede rij. Zes sfeerverlichtingsthema's en diverse bekledingsopties maken het mogelijk om de ES90 te personaliseren.

De Volvo ES90 wordt geleverd met een panoramadak dat tot 99,9% UV-bescherming claimt. En als de klant kiest voor de elektrochromische versie, kan de transparantie van het glas worden aangepast. Extra ondersteuning komt van een klimaatsysteem met vier zones en een luchtreiniger, gecertificeerd als astma- en allergievriendelijk. Het systeem kan volgens Volvo tot 95% van de PM 2,5-deeltjes uit de cabine houden en 99,9% van de gras-, boom- en pollenallergenen verwijderen.

Er zijn drie niveaus beschikbaar voor het audiosysteem, aangevoerd door een topklasse Bowers & Wilkins geluidssysteem met 25 afzonderlijke hifi-luidsprekers in de hele cabine, inclusief hoofdsteun- en plafondluidsprekers. Het systeem beschikt ook over het ruimtelijke geluid van Dolby Atmos. Exclusief bij het Bowers & Wilkins systeem is een speciale modus die de geluiden van de Abbey Road Studio's in Londen nabootst.

Daarnaast heeft Volvo de ES90 uitgerust met het infotainmentsysteem van de nieuwe generatie met Google Built-in, dat diensten zoals Google Maps, Google Assistant en meer apps op Google Play bevat. Het 5G-geschikte systeem wordt aangestuurd door het Snapdragon Cockpit Platform van Qualcomm Technologies en is ontworpen om de berijder te voorzien van alle informatie die nodig is via het 9 inch display voor de bestuurder en het head-up display. Het 14,5 inch metende middenscherm geeft toegang tot navigatie, entertainment, klimaat, telefoon en meer. En om de bestuurder te helpen navigeren in krappe parkeervakken is er een nieuw 3D-aanzicht dat wordt ondersteund door een 360-camera.

Regelmatige verbetering als standaard

De ES90 is gebouwd op Volvo's SPA2-architectuur en, net als de EX90, gebaseerd op de Volvo Cars Superset tech stack. Deze bestaat uit één set hardware- en softwaremodules die Volvo's toekomstige elektrische auto's zal ondersteunen. Het stelt het merk in staat om de algehele prestaties en veiligheidstechnologie in de auto gedurende zijn levenscyclus te verbeteren en deze snel uit te rollen via over-the-air updates voor alle modellen die zijn gebaseerd op de Superset.

De ES90 vertegenwoordigt ook het nieuwste op het gebied van elektrische systemen en batterijtechnologie. Volvo's nieuwe 800V technologie maakt zijn debuut in de ES90 en helpt om sneller opladen, betere algehele prestaties en meer efficiëntie te ontsluiten. De ES90 kan onder ideale omstandigheden een actieradius van 300 kilometer toevoegen in 10 minuten bij 350 kW snellaadstations en cliamt een theoretisch rijbereik tot 700 kilometer in de WLTP-testcyclus.

De proporties van de ES90 dragen bij aan de efficiëntie van de auto en vertalen zich in een luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) van 0,25.

Veiligheid

Volvo heeft de ES90 ontwikkeld om te voldoen aan de eigen Volvo Cars Safety Standard, die is gebaseerd op 55 jaar veiligheidsonderzoek in de praktijk en die de officiële testvereisten overtreft. De ES90 heeft een sterke veiligheidskooi, geavanceerde veiligheidssystemen en geoptimaliseerde vervormingszones. De actieve veiligheidssystemen worden aangestuurd door een reeks sensoren, waaronder een lidar, vijf radars, zeven camera's en twaalf ultrasone sensoren.

Deze set sensoren maakt zicht mogelijk dat verder reikt dan het menselijke bereik en helpt botsingen en gevaren op de weg te voorkomen. De ES90 is ook standaard uitgerust met Volvo's driver understanding systeem, dat kan detecteren wanneer de aandacht van de bestuurder niet meer op de weg is gericht en kan ingrijpen om te helpen.

Volvo's Safe Space Technology ondersteunt de berijder niet alleen tijdens het rijden, maar ook als de auto geparkeerd staat. De Door Alert in de ES90 helpt bij het uitkijken naar en beschermen van passerende fietsers of voetgangers wanneer de deuren worden geopend. En wanneer men op het punt staat de auto te verlaten, is er de ES90's occupant sensing detectie die helpt voorkomen dat geliefden achterblijven. Het systeem kan bewegingen op submillimeterschaal waarnemen, zoals de zachte ademhaling van een baby.

Bestellen

De nieuwe Volvo ES90 is nu te bestellen in Nederland, België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Andere markten zullen later dit jaar en tot in 2026 worden toegevoegd.