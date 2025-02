Volvo kondigt ES90 aan

De Volvo ES90 is de eerste Volvo die is uitgerust met een dubbele NVIDIA DRIVE AGX Orin-configuratie, waardoor het de krachtigste auto is die Volvo ooit heeft gemaakt in termen van core computing-capaciteit. Hierdoor kan Volvo de lat op het gebied van veiligheid en zelfrijdende functies hoger leggen.

De door NVIDIA DRIVE AGX Orin aangedreven computer biedt een achter keer betere AI-rekenprestaties vergeleken met DRIVE AGX Xavier, waardoor Volvo de grootte van zijn AI modellen kan vergroten van 40 miljoen naar 200 miljoen parameters. Dit zal in de loop van de tijd gebeuren naarmate Volvo meer gegevens verzamelt en het model verder ontwikkelt.

De ES90 is gebouwd op Volvo's SPA2-architectuur en is na de EX90 de tweede auto die is gebaseerd op de Volvo Superset tech stack. De Superset technologiestack bestaat uit één set hardware- en softwaremodules en -systemen die alle Volvo's toekomstige elektrische auto's ondersteunen.

Het betekent een radicale transformatie in de manier waarop het merk software kan ontwikkelen en gebruiken om de niveaus van veiligheid, technologie en algemene prestaties gedurende de levenscyclus van de auto te verbeteren. Met de Superset technologiestack kan Volvo dergelijke verbeteringen efficiënter doorvoeren en ze sneller uitrollen via over-the-air updates voor alle modellen die op de Superset zijn gebaseerd.

Dergelijke updates kunnen nieuwe connectiviteitsfuncties, veiligheidsverbeteringen en andere verbeteringen omvatten die de prestaties van de auto kunnen verbeteren, zoals een beter accubereik voor de auto bij bepaald rijgedrag. Voortdurende verbetering via regelmatige over-the-air updates is nu standaard op elke Volvo.