Volvo 440 bestaat 30 jaar

28 juni 2018 | In juni 1988 onthult Volvo de Volvo 440. Een vijfdeurs familieauto die zijn technologie deelt met de sportcoupé Volvo 480. Volvo toont hiermee aan dat voorwielaandrijving de weg vooruit is. De ontwikkeling van de Volvo 440 begint in 1978. Het nieuwe project met de naam 'Galaxy' moet Volvo naar de Volvo-modellen van de toekomst leiden. Galaxy (Melkweg) is een verwijzing naar het vrije denken waarmee de auto tot stand komt.

In september 1980 is het eerste prototype met voorwielaandrijving gereed. Alhoewel het prototype voornamelijk is bedoeld voor testen, lijkt de auto al sterk op wat later de Volvo 440 zou worden. De G4, zoals het prototype heet, is precies wat Volvo zoekt. Het prototype is uitgerust met voorwielaandrijving en biedt rijplezier. Het interieur is ruim terwijl de buitenafmetingen compact zijn.

Het Galaxy-project resulteert in de presentatie van twee modelseries. De grote 850, die Volvo in de zomer van 1991 voorstelt en die de grootste impact heeft, en de 400-serie die eerder uitkomt. Dit gedeelte van het project wordt in 1992 overgenomen door dochterondernemingen in Nederland. Hier wordt ook het ontwikkelingswerk voltooid.

Het eerste resultaat van Volvo's nieuwe voorwielaangedreven modellen is de sportcoupé 480. Volvo presenteert dit onderscheidende nichemodel in 1986 op de Autosalon van Genève. Twee jaar later volgt de 440, een Volvo die in de middenklasse de strijd aangaat om de gunst van de consument.

De Volvo 440 is een moderne hatchback met een praktische achterbank die in twee delen neergeklapt kan worden. Het middelste gedeelte van het dashboard is naar de bestuurder gericht. Op die manier kan hij of zij alle knoppen gemakkelijk bedienen. Het model heeft duidelijke overeenkomsten met de 700-serie met zijn gladde zijkanten en lage, bijna verticaal gepositioneerde zijruiten.

Alle motoren zijn viercilinders met een enkele bovenliggende nokkenas, van 1.6- tot 2.0-liter, inclusief een 1.7-liter turboversie.

Natuurlijk staat veiligheid voorop. De 440 is dan ook al vanaf 1989 optioneel leverbaar met ABS. En vanaf modeljaar 1991 komen hier gordelspanners en airbags bij. In 1994 voegt Volvo hier het Side Impact Protection System (SIPS) aan toe.

De auto wordt geproduceerd in Born, Nederland. Hier lopen ook de Volvo 340/360 - de voorgangers van de 440/460 - en de 480 van de band.

De Volvo 460 is de sedanversie van de 440. Het model is tien centimeter langer en wordt gepresenteerd in 1989.

De productie van de Volvo 440/460 eindigt in november 1996. De opvolgers S40 en V40 zijn dan al een jaar in productie.

Acht weetjes over de Volvo 440: