Volkswagen kondigt 9e generatie Passat aan

De Passat is met een verkochte oplage van meer dan 30 miljoen exemplaren een van de belangrijkste modellen in het gamma van Volkswagen. Bij het ontwikkelen van de volledig nieuwe Passat Variant heeft het merk dan ook kosten noch moeite gespaard en het volledige potentieel van het nieuwe MQB Evo-platform benut. De nieuwe Passat Variant richt zich, nog meer dan zijn voorgangers, op reiscomfort. Daarvoor zorgen onder andere de langere wielbasis en de nieuwe adaptieve schokdempers.

Meer ruimte achterin

De nieuwe Passat Variant is flink gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. De totale lengte neemt met 14 centimeter toe, waardoor achterin 5 centimeter extra beenruimte beschikbaar komt. Door de toegenomen lengte is ook de inhoud van de bagageruimte vergroot met 40 liter: deze meet nu 690 liter met de achterbank omhoog en wanneer de achterbank wordt neergeklapt is er t 1.920 liter beschikbare ruimte.

Veder is het interieur van de nieuwe Passat Variant volgens Volkswagen voorzien van hoogwaardige materialen en een bijzonder effectieve geluidsisolatie. De optioneel verkrijgbare ergoActive voorstoelen bieden verschillende massage- en klimaatfuncties.

Nieuw infotainmentsysteem

Volkswagen heeft geluisterd naar de feedback van Volkswagen-rijders en deze zorgvuldig en systematisch verwerkt in de cockpit en het infotainmentsysteem van de nieuwe Passat Variant. Zo is er standaard een display van 32 cm (12,9-inch) aanwezig, en kan er worden gekozen voor een 38 cm (15-inch) display.

De verlichte schuifregelaars met aanraakfunctie bevinden zich onder het display van het infotainmentsysteem en voorzien de bestuurder van de mogelijkheid om zowel de interieurtemperatuur als het volume aan te passen, zonder de weg uit het oog te verliezen. Het optionele head-up display projecteert informatie op de voorruit om de bestuurdersveiligheid verder te verhogen. Tenslotte is het multifunctionele stuurwiel weer van knoppen voorzien.

Onderstel en motoren

De nieuwe Passat Variant is leverbaar met adaptieve dempers die geheel autonoom op het wegdek en de rijsituatie reageren, maar wel door de bestuurder kunnen worden aangepast aan individuele voorkeuren. Het optionele DCC Pro-systeem berekent de demping per wiel en stemt in een fractie van een seconde de schokbrekers af. Een Vehicle Dynamics Manager maakt deel uit van de standaarduitrusting, dit systeem debuteerde in de huidige Golf GTI en is onderdeel van het MQB-platform.

De nieuwe Passat Variant wordt leverbaar met een breed pallet aan motoren, waaronder een plug-in hybride (eHybrid). De elektrische actieradius van de eHybrid bedraagt 100 kilometer, een stap vooruit in vergelijking met de voorgaande versie. Laden kan deze hybride met 11 kW AC of 50 kW bij een DC snellader.

Volkswagen trekt eind augustus het doek van de nieuwe Passat Variant, die naar verwachting begin 2024 in de Nederlandse showrooms arriveert.