Volkswagen toont Mission Efficiency

Als eerste noteert de Mission Efficiency een Cd-waarde van 0,158: een nieuw record voor auto's die zijn goedgekeurd voor de openbare weg. Record nummer twee: een verbruik van 6,48 kWh/100 km tijdens een zogeheten 'ideale rit', waarbij de snelheid (in dit geval 68 km/u) constant blijft, er geen hellingen zijn en randapparatuur - zoals de airco - is uitgeschakeld. Record nummer drie: dankzij zijn gunstige aerodynamica en een efficiënte elektrische aandrijving van de ID. Polo is de Mission Efficiency ook de zuinigste, bijna productierijpe elektrische auto in zijn klasse. Tijdens een officieel gedocumenteerde testrit over een afstand van 1.278,36 kilometer - van het Duitse ontwikkelingscentrum van Volkswagen in Wolfsburg via PoznaÅ" (Polen) en Olmütz (Tsjechië) naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen - haalde de Mission Efficiency een daadwerkelijk verbruik van 7,51 kWh/100 km inclusief laadverliezen (6,89 kWh/100 km zonder laadverliezen). De route werd afgelegd met een gemiddelde snelheid van 67,72 km/u; de topsnelheid bedroeg 138 km/u. Het 54,9 kWh (netto) grote accupakket werd tijdens de reis maar één keer opgeladen. Bij aankomst in Wenen had de auto nog een resterende actieradius van 164 kilometer.

Standaardaandrijving uit de ID. Polo

Twee van de elementen die uit de serieproductie zijn overgenomen, zijn de 99 kW (135 pk) sterke elektromotor en de hoogspanningsaccu. De lage luchtweerstand, gerealiseerd dankzij een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,158 Cd en het kleine frontaaloppervlak van 2,08 m², is het belangrijkste aerodynamische kenmerk van de Mission Efficiency. De vorm van de auto bestaat uit een stromingsgeoptimaliseerde druppelvorm, een klein frontaaloppervlak, actieve koelluchtkleppen, afgedekte achterwielen en een volledig dichte onderkant. De deuren van de Mission Efficiency hebben frameloze ramen, terwijl de deurgrepen in de carrosserie zijn geïntegreerd voor een optimale luchtstroom. Het totale concept loont, vooral bij hogere snelheden: vanaf 80 km/u ligt het verbruik meer dan 30 procent lager dan bij de standaardversie van de ID. Polo. Bij 140 km/u verbruikt de Mission Efficiency ongeveer net zoveel energie als de ID. Polo bij 100 km/u.

"Met zijn front past de Mission Efficiency perfect in onze nieuwe familie van elektrische auto's, waar ook de ID. Polo en de ID. Cross toe behoren", aldus Andreas Mindt, hoofdontwerper bij Volkswagen. "De carrosserievorm is volledig afgestemd op functionaliteit en dus op de wetten van de aerodynamica. Dit heeft gezorgd voor een hypermoderne, efficiënte sportwagen waarin het DNA van de legendarische Volkswagen XL1 duidelijk terug komt." De XL1, die in 2013 werd gepresenteerd en was uitgerust met plug-in hybrideaandrijving, was destijds de zuinigste productieauto ter wereld.

Met een lengte van 4.775 mm en een hoogte van 1.392 mm biedt de Mission Efficiency coupé 2+2 zitplaatsen en 481 liter aan bagageruimte. Extra opbergvakken onder de achterbank en in de zijkanten van de carrosserie bieden ruimte voor dagelijkse spullen en de laadkabel. Terwijl het voorste deel van het interieur onbeperkt gebruikt kan worden, zijn de twee achterste zitplaatsen bedoeld voor passagiers met een lengte tot ongeveer 1,60 meter. Het prototype is zo ontworpen dat het in theorie gebruikt zou kunnen worden door een jong gezin van vier personen. De carrosserie combineert onderdelen van de ID. Polo met een zelfdragende aluminium structuur en onderdelen van een zeer sterk, met koolstofvezel versterkt polymeer (CFRP) en een aramide-composiet.

Geavanceerde remtechnologie

Voor maakt de Mission Efficiency gebruik van de MacPherson-vooras en hydraulische remsysteem van de ID. Polo. Achter wordt voor het eerst een elektromechanische rem gebruikt. Dit vermindert wrijvingsverliezen, bespaart op leidingen en remvloeistof en ondersteunt een variabele remkrachtverdeling. Dit verbetert niet alleen de recuperatie nog verder, maar verhoogt ook de stabiliteit in bochten. De nieuwe rem is door Volkswagen ontwikkeld in samenwerking met het internationale technologiebedrijf AUMOVIO, dat ook het remsysteem voor de ID. Polo levert. Het prototype heeft EU-typegoedkeuring gekregen en voldoet aan de bijbehorende veiligheids-, sterkte- en crashtestvereisten.

Rolweerstand als doorslaggevende succesfactor

Ook de manier waarop de velgen en banden zijn geïntegreerd, is interessant. De wielen zijn volgens Volkswagen namelijk verantwoordelijk voor 25 tot 30 procent van de luchtweerstand. Daarom is er veel moeite gestoken in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Bij de voorwielen is de wielkast bijvoorbeeld strak om de straal van de band geplaatst om de turbulentie in de wielkast te verminderen. Daarnaast worden aan de binnenkant van alle wielen nieuwe, gepatenteerde velgdeflectoren gebruikt. Die zorgen ervoor dat er geen lucht in de velgen komt en daar turbulentie veroorzaakt. Aan de zichtbare buitenkant van de velgen draagt het vlakke, stromingsgeoptimaliseerde ontwerp van de wieldoppen bij aan de uitstekende aerodynamica.

De optimale band is een ander belangrijk punt om het brandstofverbruik te verlagen en de actieradius van de auto te vergroten. In nauwe samenwerking met Continental heeft Volkswagen een conceptband ontwikkeld op basis van de EcoContact 7-serie, die met een rolweerstand van 4,9 kilogram per ton zo'n 25 procent onder de drempelwaarde ligt voor de beste EU-bandenklasse A. Feitelijk zijn de zijwand en het loopvlakmengsel geoptimaliseerd om energieverliezen tijdens het rijden tot een minimum te beperken.

Zonne-energie en een minimalistisch interieur

Een fotovoltaïsch systeem met een vermogen van 370 W is geïntegreerd in het glazen dak en de kofferklep, en voorziet de boordelektronica van stroom. Afhankelijk van het seizoen, de regio en het weer kan dit de werkelijke actieradius met maximaal 30 kilometer per dag vergroten. In het interieur zorgen lichte bekleding, een mobiele Bluetooth-box als vervanging voor het weggelaten luidsprekersysteem en het 'Bring your own device'-concept voor gewichtsbesparing: een smartphone of tablet neemt de plaats in van het display van het infotainmentsysteem.