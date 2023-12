Volkswagen prijst 9e generatie Passat

Dankzij zijn proporties maakt de nieuwe Passat een uitgebalanceerde indruk. Scherp getekende LED-koplampen zijn standaard. IQ. Light LED Matrix-verlichting met een doorlopende lichtstrip in de grille is optioneel. De onderling verbonden LED-achterlichten vallen op door de 3D-lichtsignatuur. De goede stroomlijn van de Passat komt tot uiting in de Cw-waarde van 0,25.

Ten opzichte van zijn voorganger biedt de nieuwe Passat meer ruimte en comfort. Zo groeide de inhoud van de bagageruimte tot 690 liter (+40 l). Dankzij de 5 cm langere wielbasis is er nu meer beenruimte, met name achterin. Afhankelijk van de uitvoering beschikken de stoelen over ventilatie-, verwarmings- en massagefuncties.

De nieuwe Passat heeft een digitale cockpit en een compleet nieuw infotainmentsysteem (MIB 4) dat met een eenvoudige menustructuur en spraakbediening voor bedieningsgemak staat. Het nieuwe scherm meet tot 15 inch. Het optionele head-up display projecteert belangrijke informatie in de voorruit.

Vier uitvoeringen

Volkswagen levert de Passat in vier uitvoeringen, met ruimte voor personalisatie met behulp van de optielijst. Het basismodel beschikt over lichtmetalen velgen Bari, het Ready to Discover multimediasysteem met 32,8 cm touchdisplay, automatische airconditioning (2 zones), smartphone-integratie, Park Distance Control en een achteruitrijcamera. De Business-uitvoering gaat qua uitstraling, luxe en comfort een stap verder met onder andere 17 inch lichtmetalen velgen Bologna, ArtVelours bekleding, ergoActive comfortstoelen met massagefunctie, Park Assist, navigatiesysteem Discover Media, telefoonvoorbereiding Plus inclusief draadloos laden en een chromen dakreling.

De Passat Elegance Business heeft alle luxe van de Business-uitvoering plus specifieke 17 inch lichtmetalen velgen, IQ. Light LED Matrix, Keyless Acces, verwarmde ergoActive Sport-Comfort-stoelen en Easy Open, de elektrisch bediende achterklep met sensorgestuurde openingsfunctie. Het topmodel is de Passat R-Line Business. Die vult de uitrusting van de Elegance Business aan met de sportieve uistraling van R-Line, 18 inch lichtmetalen velgen en verwarmde Top-Sport ergoActive stoelen. Dynamic Chassis Control Pro is standaard op de Passat R-Line Business eHybrid.

Altijd geëlektrificeerd

De nieuwe Passat maakt gebruik van het MQB Evo-platform waarin veel technologie wordt gebundeld. Dit platform geeft ook alle ruimte aan elektrificatie. Zo start de nieuwe Passat met de 1.5 eTSI-motor (110 kW/150 pk), die voor relatieve efficiency gebruikmaakt van 48V mild-hybridetechnologie. In 2024 volgt tevens eHybrid-aandrijflijn met plug-in hybridetechnologie, naar wens met 150 kW / 204 pk of 200 kW / 272 pk. De puur elektrische actieradius van deze eHybrid-modellen bedraagt in theorie zo'n 100 kilometer. Elke Passat heeft standaard een automatische DSG-transmissie.

De nieuwe Passat 1.5 eTSI is te bestellen vanaf € 48.990, de Passat 1.5 eHybrid (Business) is vanaf maart 2024 te bestellen vanaf € 49.990. De Passat wordt standaard geleverd met 4 jaar garantie.