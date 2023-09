Volkswagen onthult nieuwe Passat

Het ontwerp is dynamischer dan dat van zijn voorganger en de afmetingen zijn op cruciale punten toegenomen. Zo meet de wielbasis nu 2.841 mm, een toename van 50 mm. Dit komt geheel ten goede aan de beschikbare interieurruimte en brengt aan de buitenzijde de proporties van de Passat meer in balans. De totale wagenlengte is met 150 mm toegenomen tot 4.917 mm, de breedte nam met 20 mm toe tot 1.852 mm. Met 1.506 mm is de hoogte gelijk gebleven aan die van zijn voorganger.

Vóór is de negende generatie Passat te herkennen aan de scherpe LED-koplampen, die met hun twee modules bijdragen aan een karakteristieke uitstraling in combinatie met de smalle LED-dagrijverlichting erboven. Deze twee elementen zijn in het geval van de optionele HD LED Matrix-koplampen (IQ.LIGHT) met elkaar verbonden via een horizontale LED-strip in de grille. Deze optisch doorlopende lichtstrip geeft de Passat een brede en elegante uitstraling.

HD LED Matrix-koplampen (IQ.LIGHT)

De HD LED Matrix-koplampen (IQ.LIGHT) zijn voorzien van een krachtig grootlicht met een aanzienlijk groter lichtbereik dan voorheen. Daarbij verlichten 38.400 micro-LED's (19.200 micro-LED's per koplam)- de weg en de omgeving op een compleet nieuw niveau en verbeteren zo het comfort en de veiligheid.

De bestuurder van de Passat kan verschillende lichtfuncties activeren. De HD LED Matrix-koplampen projecteren als het ware een lichttapijt op de rijstrook van de Passat: het Lane Light. Deze rijstrookverlichting maakt nachtelijke ritten comfortabeler omdat het heldere lichttapijt precies de rijstrook volgt. De bestuurder wordt ook ondersteund door een oriëntatielicht bij wegwerkzaamheden en smalle wegen. Een ander voordeel van de nieuwe koplampen is het verblindingsvrije permanente grootlicht: naar keuze is het afhankelijk van de snelheid en het omgevingslicht permanent actief, omdat tegenliggers en voorgangers dankzij de 38.400 afzonderlijk regelbare LED's nauwkeuriger dan voorheen worden uitgelicht.

3D-lichtsignatuur

Het silhouet van de nieuwe Passat is ook herzien. De scherpe lijn die onder de lange zijruiten loopt zorgt samen met de langere wielbasis voor een dynamisch geheel. De forse D-stijlen onderstrepen de sportieve uitstraling. Tenslotte is ook de achterzijde van de nieuwe Passat volledig opnieuw ontworpen. De doorlopende LED-achterlichtunits benadrukken de breedte van de carrosserie, waarbij de 3D-lichtsignatuur voor een transparante en technische uitstraling zorgt. Dankzij het nieuwe ontwerp is de Passat Variant zeer gestroomlijnd. Met een Cw-waarde van 0,25 heeft hij de beste luchtweerstandscoëfficiënt ooit voor een Passat Variant.

Interieur

De vierde generatie van het MIB-infotainmentsysteem (MIB4) bestaat uit twee delen die een centraal geheel vormen. De digitale cockpit achter het stuur is door de bestuurder zelf aan te passen en in te delen en geeft de belangrijkste informatie duidelijk leesbaar weer. Het centrale scherm van het infotainmentsysteem is optisch vrijstaand en naar de bestuurder gericht, waarmee het binnen handbereik te bedienen is. De nieuwe, grafische elementen en vereenvoudigde menustructuur van het centrale scherm dragen bij aan het grote gebruiksgemak. Standaard is de nieuwe Passat voorzien van een centraal display met een schermdiagonaal van 12,9 inch. Optioneel of afhankelijk van de uitrusting kan een 15 inch display worden besteld. Veel systeeminstellingen zijn ook te bedienen met behulp van een nieuwe IDA-spraakbedieningsfunctie, waarbij natuurlijke commando's afdoende zijn om instellingen te wijzigen. Alle displays zijn voorzien van een speciale coating om reflecties en verblinding te verminderen.

Het nieuwe head-up display dat bij de MIB4-systeemgeneratie hoort, projecteert belangrijke informatie in de voorruit. Voorheen werd gebruikgemaakt van een eenvoudiger head-up display met een fysiek projectieoppervlak.

De middenconsole biedt meer opbergruimte, omdat, net als bij de ID.7 en ID. Buzz-modellen, het schakelen nu geschiedt door middel van een stuurkolomschakelaar met een intuïtief bedieningsprincipe: de schakelaar wordt naar voren in de 'D'-stand gedraaid om weg te rijden en teruggedraaid naar 'R' om achteruit te rijden, terwijl de parkeerrem zich laat activeren door op de zijkant van de schakelaar te drukken. Net als in de nieuwe ID.7 wordt bij de Passat een multifunctionele combischakelaar aan de linkerzijde gebruikt voor de richtingaanwijzer- en ruitenwisserfuncties.

ergoActive voorstoelen

Optioneel wordt de Passat Variant bestelbaar met nieuwe ergoActive-voorstoelen. Deze beschikken over een elektrische verstelling (tot 14-voudig, afhankelijk van model en uitrusting) en over massage- en airconditioningfuncties. Tot de functies behoren viervoudige lendenverstelling en, afhankelijk van de uitrusting, een pneumatische 3-zone massagefunctie, aangevuld met een drukpuntmassagefunctie met tien afzonderlijke kamers in de rugleuningen. De ergoActive-voorstoelen zijn bekleed met conventioneel leer en voorzien van stoelverwarming en ventilatie. Naast de individuele instellingen kunnen de bestuurder en voorpassagier een automatische modus activeren: hier detecteren de temperatuur- en vochtsensoren van de stoelen de koel- en/of verwarmingsbehoefte en regelen ze het klimaat overeenkomstig.

Het interieur van de nieuwe Passat Variant biedt meer ruimte dan zijn voorganger. Dankzij de langere wielbasis neemt de maximale beenruimte bijvoorbeeld met 50 mm toe tot 947 mm. De inhoud van de bagageruimte is met 40 liter gegroeid tot 690 liter (met de achterbank omhoog). De ruimte breidt uit tot 1.920 liter wanneer de achterbank wordt neergeklapt.

In combinatie met het optionele, akoestische pakket zijn de lage geluidsniveaus aan boord van de Passat Variant vergelijkbaar met die van de hogere middenklasse- en premiumklassen. Voor de zijruiten wordt naast de standaard akoestische voorruit gebruikgemaakt van dubbel glas met akoestische folie.

Nieuwe aandrijflijnen

De nieuwe Passat staat op het modulaire MQB evo-platform van Volkswagen. Dit platform biedt toekomstige klanten het voordeel van de nieuwste innovaties tegen lagere ontwikkelingskosten, omdat deze worden verdeeld over alle modellen die gebruik maken van de MQB-productlijnen. Volkswagen voorziet de nieuwe Passat optioneel van een nieuwe generatie adaptieve chassiscontrole (Dynamic Chassis Control Pro). Daarnaast is de Passat voor het eerst uitgerust met een Vehicle Dynamics Manager, die de functies van het elektronische differentieel (XDS) en de dynamische schokdempers die in het Dynamic Chassis Control Pro-systeem aanwezig zijn, aanstuurt.

Tot de technische kenmerken onder de motorkap behoren twee volledig nieuwe plug-in hybride aandrijvingen (eHybrid) met een systeemvermogen van respectievelijk 150 kW (204 pk) en 200 kW (272 pk). In combinatie met een nieuwe batterij van 19,7 kWh (netto energie-inhoud) maken ze een volledig elektrische actieradius van ongeveer 100 kilometer mogelijk. Bovendien is het mogelijk om de Passat eHybrid met een vermogen van 50 kW op te laden aan een DC-snellaadstation. De combinatie van een elektromotor en de nieuwe 1.5 TSI evo2 turbo-benzinemotor zorgt voor een actieradius van ongeveer 1.000 kilometer.

Verder wordt de nieuwe Passat ook leverbaar met een 48V mild-hybride optie (eTSI met 110 kW/150 pk). Een automatische en efficiënte DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling is altijd standaard.

Uitrusting

De nieuwe Passat wordt leverbaar met een keuze uit vier uitrustingslijnen: Passat, Business, Elegance en R-Line. Deze zijn alle rijker uitgerust in vergelijking met eerdere modelgeneraties. Zo omvat de basisuitrusting van de Passat functies zoals het nieuwe MIB4-display, 'App-Connect' draadloze smartphone-integratie, automatische airconditioning, USB-C-poorten met een laadvermogen van 45 W (voor) en dakrails (in zwart).

Op het gebied van rijhulpsystemen zijn onder meer Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control), Dodehoeksensor (Side Assist), Afstandscontrolesysteem (Front Assist), Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist), Parkeersensoren vóór en achter (Park Distance Control), Achteruitrijcamera (Rear View) en Dynamic Road Sign Display standaard, evenals LED-koplampen en -achterlichtunits.