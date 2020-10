Volkswagen Caddy nu als Economy Business

23 oktober 2020 | Met de komst van de Caddy Cargo Economy Business met de 55 kW / 75 pk sterke 2.0 TDI is de gloednieuwe compacte besteller van Volkswagen nu leverbaar vanaf 14.700 exclusief belastingen. De nieuwe Caddy is de meest vooruitstrevende tot nu toe: hij staat op een compleet nieuw platform en is daardoor ruimer, comfortabeler en veiliger dan zijn voorgangers.

De nieuwe Caddy Cargo heeft een laadruimte van 3,1 m3, een schuifdeur rechts én een grote laadopening bij de achterdeuren. Dankzij die laatste en de extra ruimte tussen de wielkasten is het mogelijk om europallets overdwars te laden.

De nieuwe Caddy Cargo Economy Business heeft een cabine met veel bergvakken en een 230V-aansluiting. Daarbij is hij standaard voorzien van een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een middenconsole met twee bekerhouders. De wagenvloer is met tapijt bekleed. Het stuur is in hoogte en diepte verstelbaar en de stuurbekrachtiging is snelheidsafhankelijk. Ook voorzieningen zoals elektrisch verstelbare spiegels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening maken de werkdag makkelijker. Voor de veiligheid zijn vermoeidheidsherkenning en airbags (aan passagierszijde uitschakelbaar) standaard.

De 2.0 TDI in de Caddy Cargo Economy Business, met een vermogen van 55 kW/75 pk en een koppel van 250 Nm tussen 1.375-2.000 tpm, voldoet aan de EU6d-emissienorm. De 2.0 TDI is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het gemiddelde verbruik bedraagt in theorie 4,9/l/100 km; CO2: 128 g/km (WLTP).

De nieuwe Caddy Cargo Economy Business 55/kW/75 pk is leverbaar vanaf € 14.700 (exclusief belastingen), of vanaf € 189 per maand via financial lease. Dankzij speciale uitrustingspakketten is deze Economy Business naar eigen wens samen te stellen. Voor het einde van het jaar wordt de nieuwe Caddy Cargo verwacht in de Nederlandse showrooms.

5 EuroNCAP sterren voor Volkswagen ID.3

21 oktober 2020

VW presenteert Golf GTI Clubsport

14 oktober 2020

Volkswagen Golf 1.0 eTSI nu te bestellen

9 oktober 2020

Volkswagen ID.4 1st kost 47.340 euro

7 oktober 2020