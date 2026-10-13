Volkswagen prijst ID. Tiguan

De Volkswagen ID. Tiguan is te bestellen met een keuze uit drie aandrijflijnen. De Trend- en Life-uitvoeringen beschikken standaard over achterwielaandrijving, een 58 kWh accupakket en een 140 kW (190 pk) sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een rijbereik tot maximaal 455 kilometer (WLTP). Daarboven staat een achterwielaangedreven variant met een 77 kWh accupakket en 210 kW (286 pk) aan vermogen, die met het Life, Style en R-Line uitrustingsniveau gecombineerd kan worden. Deze aandrijflijn levert als ID. Tiguan Life een maximale actieradius tot 605 kilometer (WLTP). De krachtigste versie bij de marktintroductie combineert hetzelfde 77 kWh accupakket met 4MOTION-vierwielaandrijving, een vermogen van 220 kW (299 pk) en een trekgewicht tot 2.000 kg. Deze aandrijflijn is er specifiek voor de Life- en R-Line-uitvoering.

Vier uitvoeringen

Wat uitrusting betreft biedt de ID. Tiguan keuze uit vier uitvoeringen: Standaard wordt de ID. Tiguan (Trend, vanaf € 40.990) altijd geleverd met LED-koplampen, het 15 inch Innovision multimediascherm, de 10 inch Digital Cockpit, draadloos App-Connect met Apple CarPlay en Android Auto, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, 2-zone Climatronic automatische airco en een Rear View achteruitrijcamera.

Daar bovenop beschikt de ID. Tiguan Life (vanaf € 44.990) over zaken zoals 19 inch Hamar lichtmetalen velgen, het 15 inch Innovision infotainmentsysteem met navigatie, een telefooninterface met draadloze laadfunctie voor twee smartphones, 3-zone Climatronic, verwarmbare voorstoelen plus een verwarmbaar stuurwiel, Keyless Access met Mobile Key diefstalalarm en getinte zij- en achterruiten.

De ID. Tiguan Style (vanaf € 50.990) biedt matrix-LED (IQ.LIGHT) koplampen, 3D LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, een verlicht Volkswagen-logo met verbindende LED-strip tussen de koplampen, Dynamic Light Assist (dynamische grootlichtassistent), ArtVelours bekleding, een verwarmbare voorruit, een elektrische achterklep inclusief Easy Open & Close, Park Assist parkeerassistent en in dertig kleuren instelbare sfeerverlichting inclusief ID. Light.

Voor de liefhebbers van een meer sportieve uitstraling en rij-eigenschappen is er de ID. Tiguan R-Line (vanaf € 51.990). Die beschikt aanvullend over bijvoorbeeld Belfast 20 inch lichtmetalen velgen, bumpers in R-Line-design, luchtroosters in zwart hoogglans, R-Line / ArtVelours Eco bekleding, Top-Sport voorstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, een verwarmbaar en multifunctioneel sportstuurwiel, progressieve stuurbekrachtiging, een sportonderstel, hoogglans zwarte dakreling plus in Nightchrome uitgevoerde buitenspiegelkappen en typeaanduiding. De R-Line is vanaf januari 2027 te bestellen.

Optiepakketten

Voor wie aanvullend graag nog een persoonlijke noot zet, biedt de ID. Tiguan keuze uit tal van pakketten waarin opties gebundeld zijn. Daarnaast maken voorzieningen zoals elektrisch verstelbare voorstoelen met massage-, geheugen- en ventilatiefunctie, een 480 watt audiosysteem van Harman Kardon en een glazen panoramadak deel uit van het optionele aanbod.

Prijslijst ID. Tiguan: