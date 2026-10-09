Volkswagen onthult ID.Tiguan

Zowel de voor- als de achterpassagiers aan boord van de nieuwe ID. Tiguan hebben meer beenruimte dan in de reguliere Tiguan. Deze extra ruimte is onder andere te danken aan de 90 mm langere wielbasis van de ID. Tiguan. Met een bagageruimte van 534 liter biedt de SUV ook voldoende ruimte voor de bagage van meerdere personen. Als de ID. Tiguan tot aan het dak wordt volgeladen, is er een volume van 1.577 liter beschikbaar, vergelijkbaar met die van een stationwagen. Daarnaast beschikt de ID. Tiguan over een extra frunk met een inhoud van 32 liter, die bijvoorbeeld ruimte biedt voor de laadkabel.

Technologie

Standaard zijn 'one-pedal-driving' en de nieuwe Connected Travel Assist, die onder andere geassisteerd wisselen van rijstrook op snelwegen mogelijk maakt en de ID. Tiguan automatisch tot stilstand brengt bij een rood verkeerslicht. Daarnaast maken opties als elektrisch verstelbare voorstoelen met massage-, geheugen- en ventilatiefunctie, een 480 watt audiosysteem van Harman Kardon en een glazen panoramadak deel uit van het optionele uitrustingsaanbod. En er is het optionele passagiersdisplay met een eigen bluetooth verbinding, zodat de bijrijder een eigen film kan kijken zonder de bestuurder af te leiden.

Een ander detail is de PowerSocket, die in de laadpoort van de ID. Tiguan kan worden gestoken om externe elektrische apparaten via V2L-technologie van stroom te voorzien; de ID. Tiguan is ook klaar voor bi-directioneel laden (V2H en V2G). De digitale sleutel, waarmee de auto vanaf een smartphone kan worden ont- en vergrendeld en kan worden gestart. Met behulp van de Volkswagen-app kan de digitale sleutel ook via sms of e-mail worden gedeeld met familieleden, vrienden of collega's.

Actieradius

De ID. Tiguan wordt leverbaar in vier uitvoeringen: Trend, Life, Style en R-Line. Standaard heeft de ID. Tiguan achterwielaandrijving, 4MOTION vierwielaandrijving is als optie verkrijgbaar. De nieuwe elektrische SUV heeft als Trend, Life en Style een batterij van 58 kWh (netto). In dat geval levert de elektromotor een vermogen van 140 kW (190 pk). Daarboven staat - als optie voor de Life en Style, en standaard voor de R-Line - een versie met achterwielaandrijving, een batterij van 77 kWh (netto), een vermogen van 210 kW (286 pk) en een grotere actieradius. Als krachtigste variant komt de ID. Tiguan met vierwielaandrijving op de markt als Life en R-Line, met een batterij van 77 kWh (netto) en 220 kW (299 pk) aan vermogen, plus een trekvermogen tot liefst 2.000 kg. Afhankelijk van de gekozen batterij varieert de maximale WLTP-actieradius van 455 tot 605 km.

Een nog sterkere versie met ruim meer dan 400 pk, meer dan 700 km (WLTP) actieradius en 2.200 kg trekgewicht volgt later in 2027. De ID. Tiguan wordt vanaf medio februari leverbaar in Nederland, met een vanafprijs van € 40.990.