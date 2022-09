Hooggespannen verwachtingen

Een auto wordt niet zomaar een klassieker. De eerste generatie van de Volkswagen Transporter was namelijk veel meer dan een praktische auto. Dankzij de lage prijs en een grote glimlach op de neus viel deze bus in de smaak bij levensgenieters die er zelfs in woonden. Bovendien speelde de "T1" (eerste generatie Transporter) een rol in veel films en is mede daarom uitgegroeid van zomaar een "busje" tot een waar icoon.

De ID.Buzz is een moderne interpretatie van die klassieke bus en wat Autozine betreft zijn de vormgevers volledig in hun opzet geslaagd. De buitenmaten zijn flink toegenomen en het lijnenspel is moderner en gestroomlijnder. Tegelijkertijd is de vrolijke uitstraling behouden en daarom oefent de ID.Buzz zelfs een enorme aantrekkingskracht uit op hen die de ruimte helemaal niet nodig hebben!

Ruimte

Voor wie de ID.Buzz wel om de ruimte kiest: met een lengte van 4 meter 71 is de nieuwkomer korter dan de vorige grote gezinsauto van Volkswagen: de Sharan. De ID.Buzz is zelfs veel korter dan de Multivan. Dankzij de elektrische aandrijving is de binnenruimte echter uitstekend. Een elektromotor vraagt namelijk veel minder ruimte dan een verbrandingsmotor en accu's zijn in de vloer verwerkt. Mede daarom is de wielbasis relatief lang en dat zorgt voor heel veel binnenruimte.

De testauto heeft een standaard wielbasis (er volgt een versie met verlengde wielbasis) en telt daarom slechts twee zitrijen. Voor- en achterin biedt de ID.Buzz goede beenruimte en exceptionele hoofdruimte. De zithouding is die van een gewone personenauto, niet die van een busje. De achterbank kan worden opgeklapt voor extra bagageruimte, maar is niet uitneembaar zoals bij sommige andere MPV's. Wel heel slim is de in hoogte verstelbare laadvloer waaronder op maat gemaakte lades zijn te plaatsen (zie foto bagageruimte).

De aankleding van het interieur is even fris en origineel als het exterieur. Strakke en zakelijke lijnen worden afgewisseld met vrolijke kleuren, zodat met enige goede wil het "flower power"-gevoel van weleer opnieuw is te beleven! Zelfs door alleen maar achter het stuur plaats te nemen stemt de ID.Buzz al vrolijk. Echter: wie het zo leuk uitziende dashboard aanraakt, wordt minder blij. De kunststof is hard, voelt goedkoop en past niet bij het imago dat Volkswagen heeft opgebouwd en het prijskaartje dat het merk aan de ID.Buzz hangt.

„Zelfs door alleen maar achter het stuur plaats te nemen stemt de ID.Buzz al vrolijk“

Uitrusting

De ID.Buzz deelt de techniek met de eerder geïntroduceerde Volkswagens ID.3, ID.4 en ID.5. Dat betekent een moderne uitrusting met innovatieve, doordachte bediening. Het dashboard heeft bijna geen knoppen en op de vloer is geen versnellingspook te vinden. Voor- en achteruit worden gekozen met een hendel aan het stuurwiel. Het stroom- en rempedaal zijn, heel origineel, voorzien van "play" en "pauze" symbolen.

Bovenop de stuurkolom staat een klein schermpje waarop essentiële informatie voor de bestuurder is af te lezen. Immers, een elektrische auto heeft veel minder mechaniek en daarom zijn een toerenteller of kerstboom aan controlelampjes overbodig. Centraal op het dashboard staat een groter beeldscherm waarmee het audio-, communicatie- en navigatiesysteem wordt bediend. Na enige "kinderziekten" in de eerste ID-modellen functioneert dit inmiddels geheel naar wens.

Heel handig is het ID.Light: een lichtbalk over de breedte van de voorruit die middels kleuren en animaties hints geeft over het navigeren, laden en communiceren met de spraakgestuurde assistent. Het ID.Light is een unieke innovatie van Volkswagen en biedt wat Autozine betreft echt meerwaarde.

Elektrisch rijden

De ID.Buzz is standaard voorzien van een 77 kWh batterij waarmee in theorie 413 km kan worden afgelegd. Tijdens de testrit onder ideale weersomstandigheden en met veel stadsverkeer was dit zelfs 450 km. Laden kan met maximaal 170 kW en die snelheid past goed bij de capaciteit van de batterij. Sneller laden zou de auto onnodig duur maken, trager laden zou een tussenstop onacceptabel lang maken.

Ondanks de technische overeenkomsten met de kleinere ID-modellen heeft de ID.Buzz een heel ander karakter. Dat komt deels door de andere "eindoverbrenging" (de ene vaste versnelling) en deels door het hogere koetswerk. Moeiteloos, soepel en in volmaakte stilte komt de ID.Buzz van de plek, maar dit gaat nooit met het enthousiasme van de kleinere elektrische Volkswagens. Alleen wanneer het echt moet is de ID.Buzz vlot en gretig.

Dit geeft de ID.Buzz een statig karakter wat uitnodigt tot kalm rijden (hetgeen de passagiers zeker op prijs zullen stellen). Tegelijkertijd is merkbaar is de ID.Buzz met veel meer gemak presteert dan een soortgelijke auto met verbrandingsmotor en daarmee echt de toekomst vertegenwoordigt. Bovendien: dankzij de hoge zit in het prachtige interieur voelt menigeen zich zo lekker in de ID.Buzz, dat het helemaal niet sneller hoeft! Ondanks de forse hoogte is de stroomlijn uitstekend en daarom blijven de geluiden van de rijwind beperkt.

Weggedrag

Dankzij de hoekige basisvorm (en lekker grote buitenspiegels) is de ID.Buzz eenvoudig te overzien, waarmee deze MPV zich ook eenvoudig laat rijden. De rand van de motorkap is voor langere bestuurders vanaf de bestuurdersstoel te zien. De ID.Buzz is zeker geen kleine auto, maar dankzij de overzichtelijkheid beduidend eenvoudiger te hanteren dan een grote SUV.

De besturing is niet indirect (geen vaag gevoel of speling). Er zijn echter wel heel veel stuuromwentelingen nodig om een scherpe bocht te maken. Daardoor is de ID.Buzz veel minder dynamisch dan de auto had kunnen zijn, want mede dankzij het lage zwaartepunt is de wegligging in feite prima. Volkswagen heeft echter gekozen voor een kalm, voorspelbaar en vooral veilig weggedrag. Precies zoals mag worden verwacht van een gezinsauto.

Conclusie

Beantwoordt de ID.Buzz na lang wachten aan de hooggespannen verwachtingen? Het antwoord is: ja, grotendeels wel. De vormgeving van het interieur en exterieur zijn onmiskenbaar geslaagd. Bovendien is de maatvoering heel doordacht. Helaas laat de kwaliteit van de gebruikte materialen te wensen over. Dit past absoluut niet bij de prijs en het imago van Volkswagen.

Dankzij de elektrische aandrijving wordt de ID.Buzz niet alleen met het hart, maar ook met het hoofd gekocht. De elektrische aandrijving wordt niet ingezet om de ID.Buzz snel of dynamisch te maken, maar juist om meer comfort te bieden dan tot nu toe mogelijk was in een grote gezinsauto. Het bereik is ruimschoots voldoende om zorgeloos te kunnen rijden en dankzij het snelle laden leent de ID.Buzz zich ook voor verre vakanties.

Kortom: dankzij de techniek is de ID.Buzz superieur aan gezinsauto's met een verbrandingsmotor. Dankzij de aantrekkelijke vormgeving in combinatie met de ruimte kan de ID.Buzz het complete marktsegment voor MPV's weer doen herleven. Het is deze vernieuwing waardoor de ID.Buzz alles in zich heeft om (opnieuw) een klassieker te worden!