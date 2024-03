Volkswagen vernieuwt Crafter

Op elke vernieuwde Crafter die vanaf eind mei 2024 te bestellen is, is een digitaal instrumentenpaneel (Digital Cockpit) standaard. De verschillende weergavemogelijkheden zijn te selecteren via een speciale knop op het nieuwe, multifunctionele stuur. De andere blikvanger in het interieur is het nieuwe, centraal en vrijstaand geplaatste infotainmentdisplay. De uitvoering met 25 cm beelddiagonaal is standaard, optioneel is de 33 cm-versie leverbaar. Twee touchbars en het startscherm zijn altijd in beeld. Bovendien is er met één knop altijd toegang tot het hoofdmenu. De verlichte touch-sliders voor de bediening van onder meer de interieurtemperatuur en het geluidsvolume.

Online spraakbesturing met ChatGPT

De vernieuwde Crafter is leverbaar met een digitale stemassistent (online voice control). Daarmee zijn veel voertuigfuncties met de stem te activeren en te bedienen. ChatGPT-integratie is bij de digitale stemassistent inbegrepen. Daardoor kan de Crafter antwoord geven op vragen over uiteenlopende onderwerpen.

Opgeruimd karakter

De nieuwe Crafter heeft nu een parkeerrem die is te bedienen met een schakelaar op het dashboard. Het vervallen van de traditionele parkeerrem zorgt voor extra ruimte naast de bestuurdersstoel. In versies waarin dat van toepassing is, bijvoorbeeld de modellen voor personenvervoer en campers, vergemakkelijkt dit de doorloop naar achteren. Ook het 180 graden draaien van de bestuurdersstoel (optioneel leverbaar) wordt hierdoor eenvoudiger.

Crafters met een automatische transmissie hebben nu een compacte versnellinsgsselector op de stuurkolom. Hierdoor is in de middenconsole ruimte gekomen voor bekerhouders. Ook andere praktische punten, zoals de USB-C-aansluiting en de draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, zijn aanwezig.

Assistentie

Op het gebied van assistentiesystemen gaat de nieuwe Crafter onder dwang van de Europese Unie verder. Front Assist, de autonome noodstopfunctie inclusief voetgangers- en fietsersdetectie, is standaard op alle modellen en dat geldt ook voor Lane Assist rijstrookmonitoring, Dynamische weergave van snelheidslimieten, een snelheidsbegrenzer en parkeersensoren. Voor het eerst is de Crafter er met Travel Assist, het systeem waarin de Adaptive Cruise Control en Lane Assist samenkomen.

Emergency Assist is nu eveneens leverbaar. Dit systeem komt in actie in noodgevallen. Het kan de Crafter automatisch tot stilstand brengen. Crafter-modellen met een toegestane massa boven 3,5 ton (N2) zijn voortaan standaard uitgerust met een afslag-assistent en de wegrij-assistent, die waarschuwt als er voetgangers vóór de bedrijfswagen staan.

Maatwerk

De vernieuwde versie van Volkswagens grootste bedrijfswagen blijft leverbaar als gesloten bestelwagen, als pick-up en als chassis-cabine. Veelal is er ook keuze uit een enkele of een dubbele cabine, twee wielbases (3,64 en 4,49 m) en verschillende lengten (6,00-7,40 m), en dakhoogten (2,40-2,83 m) en gewichtsklassen (tot 5.500 kg). Daarbij blijft de vernieuwde Crafter nog steeds leverbaar met voor-, achter- en vierwielaandrijving, en naar wens met een handgeschakelde transmissie of automaat. Het vermogensspectrum van de viercilinder turbodieselmotoren reikt van 103 kW / 140 pk tot 130 kW / 177 pk. Afhankelijk van de uitvoering zijn ze leverbaar overeenkomstig de light- of heavy duty emissierichtlijn.

De vernieuwde Crafter is vanaf eind mei 2024 te bestellen. De levering start halverwege juni.