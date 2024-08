Vernieuwde Volkswagen Crafter nu bestelbaar

Elke Crafter is voortaan standaard extra rijk uitgerust en beschikt over een Digital Cockpit, waarbij de bestuurder de weergave naar keuze kan instellen. Een centraal, vrijstaand infotainmentsysteem met een schermdiagonaal van 25 cm is standaard. Dit scherm is optioneel te koppelen aan het nieuwe Navigatie- en Multimediapakket, waarbij ook App-connect, digitale radio-ontvangst (DAB+) en de voorbereiding voor Connect Plus zijn inbegrepen. Met het optionele Navigatie- en Multimediapakket Pro is de Crafter uitgevoerd met een groter (33 cm) touchscreen, Bluetooth telefoonvoorbereiding (inclusief draadloos opladen), digitale spraakassistent en de hierboven genoemde voorzieningen. De bediening is eenvoudig dankzij de knop die altijd toegang geeft tot het hoofdmenu, de overzichtelijke menustructuur en verlichte touchsliders voor binnentemperatuur en geluidsvolume.

Door diverse innovaties is de cabine van de Crafter nu comfortabeler ingericht. Zo heeft de traditionele handrem plaatsgemaakt voor een schakelaar en bij de versies met automatische transmissie bevindt de versnellingshendel zich nu op de stuurkolom.

Varianten

De vernieuwde Crafter is er als bestelwagen, Chassis Cabine en Pick-up. Afhankelijk van de inzet is hij er met voor-, achter- of 4Motion vierwielaandrijving en is er keuze uit diverse lengte- en hoogtevarianten. Bovendien is er een Crafter in de gewichtsklasse tot 5,5 ton. Uiteraard kan Volkswagen Bedrijfswagens ook voor de opbouw maatwerk verzorgen. De vernieuwde Crafter wordt geleverd met conventionele dieselmotoren met vermogens van 103 kW / 140 pk tot 130 kW / 177 pk. Deze worden geleverd in combinatie met een handgeschakelde of automatische transmissie.

Uitvoeringen

Elke Crafter heeft nu standaard een schuifdeur rechts, sjorogen in de bagageruimte, LED-verlichting in de cabine, airconditioning, Radio Composition Color, een start/stop-systeem en parkeersensoren voor en achter. Ook rij-assistenten als Multi Collision Brake, Hill Hold, Front Assist, Lane Assist en verkeerstekenherkenning zijn inbegrepen. Afhankelijk van de gekozen uitvoering komen daar items als LED-verlichting, lichtmetalen velgen, een bestuurdersstoel met AGR- ergonomiecertificering en een achteruitrijcamera bij.

Nu leverbaar

De vernieuwde Crafter is nu te bestellen en leverbaar bij de Volkswagen Bedrijfswagens-dealer. Als Bestelwagen is hij er vanaf € 37.350, als Chassis Cabine vanaf € 38.000 en als Pick-up vanaf € 40.810. Deze prijzen zijn exclusief belastingen.