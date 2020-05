Toyota introduceert PROACE Electric

19 mei 2020 | Toyota start in diverse Europese landen, waaronder in Nederland vanaf oktober dit jaar, de leveringen van een serie PROACE Electric bedrijfswagens. Er is keuze uit twee batterijpakketten die de volledig elektrische bestelauto een actieradius geven tot 330 kilometer (WLTP). Het laadvermogen van de PROACE Electric bedraagt maximaal 1.275 kilogram. Het trekvermogen is 1.000 kilogram (geremd). De eerste exemplaren van de Toyota PROACE Electric arriveren in oktober 2020 in Nederland. Reserveren kan per direct.

Toyota levert de PROACE Electric met de keuze uit verschillende modelvarianten: Compact (4,6 m3), Worker (5,3 m3) en Long Worker (6,1 tot 6,6 m3). Toyota levert ook versies met dubbele cabine geschikt voor zes inzittenden en met een laadvolume van 4 m3. De PROACE Electric Truck biedt versies met een open laadbak of een kipper, ideaal voor gemeentes, groenvoorziening en aannemers. Een truck met maatwerkopbouw, met een laadvolume tot 10,5 m3, is bedoeld voor onder meer thuisbezorgservices. Het batterijpakket van de PROACE Electric is volledig onder de vloer van de laadruimte gepositioneerd. Door deze plaatsing neemt het batterijpakket geen kostbare laadruimte in beslag. Bovendien verlaagt dit het zwaartepunt van de PROACE.

Het lithium-ion batterijpakket van de PROACE Electric heeft naar keuze een capaciteit van 50 kWh of 75 kWh. De volledig elektrische actieradius bedraagt respectievelijk tot 230 en 330 kilometer (WLTP). Het vermogen van de elektromotor bedraagt in beide gevallen 100 kW/136 pk, het maximumkoppel is 260 Nm. De topsnelheid van de PROACE Electric is begrensd tot 130 km/uur.

De PROACE Electric is geschikt voor verschillende oplaadmogelijkheden: Voor Nederland betekent dit dat er met wisselspanning (AC) geladen kan worden via een regulier stopcontact (10A), met 1 fase tot 32A (7,4 kW) en met 3 fasen tot 16A (11 kW). Zowel thuis als bij publieke laadpunten. Snelladen kan via de CCS2-aansluiting en tot een piekvermogen van 100 kW. Het laadklepje van de PROACE Electric bevindt zich bij het voorspatbord. Een indicator geeft aan of het batterijpakket stand-by staat, wordt opgeladen of vol is. De benodigde Mode 2 (10A) en Mode 3 (32A) laadkabels zijn standaard inbegrepen.

Bij een snellaadpunt (DC) met 100 kW kan de 50 kWh-batterij in ongeveer een half uur voor 80 procent worden opgeladen. Met een oplaadpunt van 75 kW kost dit ongeveer driekwartier. Maar ook met 3 fasen wisselspanning is het mogelijk om in minder dan 2 uur weer 100 kilometer rijbereik te laden, zonder de hogere kosten van snelladen.

Uniek in de bedrijfswagenmarkt is een volledige garantie op het voertuig van 5 jaar en 200.000 kilometer (vijf jaar garantie bestaat uit drie jaar fabrieksgarantie en twee jaar aanvullende garantie via Louwman & Parqui). Voor de batterij is dit tot 15 jaar met een maximum van 1.000.000 kilometer wanneer de auto in onderhoud is bij de Toyota-dealer en tot 75% van de oorspronkelijke capaciteit. Daarnaast is er Toyota-pechhulp die ook bij een onverwachte lege batterij de klant weer snel naar een van de oplaadpunten brengt.

Met Toyota Oplaadservice wordt een allesomvattende oplossing geboden rondom het opladen van elektrische voertuigen. Zowel voor thuis, op bedrijfslocaties als onderweg. Door middel van het 7-inch navigatiescherm én de app, zijn laadpunten snel gevonden en zie je vooraf of deze beschikbaar zijn en wat het opladen kost. Voor thuis of op het werk, zijn er laadpunten beschikbaar die namens Toyota volledig worden geïnstalleerd en onderhouden. Ook het verrekenen van zakelijk geladen stroom door medewerkers is hierbij inbegrepen. Toyota Oplaadservice wordt in Nederland uitgevoerd door Vattenfall InCharge.

Vanaf begin 2021 starten ook de leveringen van de PROACE Electric in SHUTTLE-uitvoering met standaard 9-zitplaatsen (bestuurder + 8 passagiers). Deze heeft het 75 kWh-batterijpakket waardoor een range van ruim 300 kilometer (WLTP) mogelijk wordt voor taxi en contractvervoerders. Toyota zorgt ook hier voor de aanpassingen voor taxigebruik. Zero-emissie vervoer voor onder andere schoolkinderen wordt hiermee realiteit.

De eerste exemplaren komen als eerste in Nederland op de weg in oktober 2020. Reserveren kan per direct via de Toyota Bedrijfswagen Champion bij één van de Toyota-dealers. Prijzen maakt Toyota in een later stadium bekend.

