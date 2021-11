Toyota Proace Electric is Bestelauto van het Jaar 2022

24 november 2021 | De Toyota Proace Electric is door een onafhankelijke vakjury uitgeroepen tot Bestelauto van het Jaar 2022. De titel gaat hiermee voor het eerst naar een batterij-elektrische bedrijfswagen. De verkiezing is een initiatief van het vakblad Automobiel Management en wordt elk jaar georganiseerd.

De Toyota Proace Electric is met een voorsprong geëindigd voor de nummer twee, de Mercedes-Benz eSprinter. Een hele prestatie, aldus juryvoorzitter Michael van Wijngaarden, redacteur bij Automobiel Management. "Als doorslaggevende aspecten gelden onder meer de zeer uitgebreide garantiebepalingen tot wel een miljoen kilometer en tot 15 jaar voor het accupakket, wat sterk bijdraagt aan de waardevastheid van de Proace Electric. Positief is verder het uitgebreide gamma dat de keuze biedt uit drie lengtes, waaronder een versie met dubbele cabine. Toyota toont zich verder innovatief met het aanbieden van kant-en-klare, speciale uitvoeringen die direct bij de dealer 'uit de prijslijst' besteld kunnen worden."

In het juryrapport staat verder dat de Toyota Proace Electric heel goed scoort op meerdere belangrijke onderdelen, zoals: functionaliteit, brandstofkosten, comfort, rijeigenschappen en uitstraling. Ook wordt de professionele dealerorganisatie van Toyota genoemd die op de jury een zeer stabiele indruk maakt.

De bijbehorende bokaal is woensdagmiddag 24 november door de juryvoorzitter van de Bestelauto van het Jaar-verkiezing uitgereikt aan Jan-Christiaan Koenders, Managing Director van Toyotaimporteur Louwman & Parqui.

De Toyota Proace Electric biedt zijn koper de keuze uit twee accupakketten: 50 of 75 kWh. Met een actieradius tot 330 kilometer (WLTP) en een laadvermogen tot 1.275 kilogram is het een serieus alternatief voor een lichte bedrijfswagen op diesel. Het accupakket van 75 kWh kan via de CCS2-aansluiting bij een snellaadpunt (DC) met 100 kW onder ideale omstandigheden in ongeveer tien minuten met 100 kilometer rijbereik opgeladen worden.

De Toyota Proace is inmiddels de bestverkochte batterij-elektrische bedrijfswagen van Nederland. De prijzen beginnen bij 29.995 euro (Toyota Proace Limited, exclusief BTW).

Toyota maakt prijzen PROACE EV bekend

30 juni 2020

Toyota introduceert PROACE Electric

19 mei 2020

Toyota PROACE nu ook met 4x4

4 oktober 2018

Nieuwe dieselmotoren voor Toyota PROACE

5 juli 2018