Toyota start voorverkoop nieuwe Prius

Het nieuw ontwikkelde lithium-ion batterijpakket met een capaciteit van 13,6 kWh geeft de Prius een volledig elektrische actieradius tot 86 kilometer (WLTP). Daarnaast belooft de aandrijflijn de flexibiliteit en het gemak van een hybrideauto voor langere afstanden. Het nieuwe hybridesysteem van de vijfde generatie bestaat uit een 2,0-liter benzinemotor met 111 kW (148 pk) en een nieuw ontwikkelde, 120 kW (160 pk) sterke elektromotor die samen een systeemvermogen van 164 kW (223 pk) leveren.

Dynamic

Toyota levert de nieuwe Prius in drie verschillende uitrustingsniveaus. Daarbij biedt de eerste uitvoering, Dynamic, bi-LED koplampen, 17 inch aluminium wielen, 2-zone Climate Control, een achteruitrijcamera, stoelverwarming voor de voorstoelen, een verwarmbare voorruit en elektrische stoelverstelling voor de bestuurder. Op het gebied van multimedia is de Prius voorzien van een 12,3 inch Toyota S mart Connect multimediasysteem met Apple CarPlay en Android Auto. De Prius Plug-in Hybrid Dynamic is te bestellen vanaf 44.695 euro of 599,- euro p/m (72 mnd, 5.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland en BTW, en excl. brandstof) met Toyota Private Lease.

Op het gebied van veiligheid is elke Prius uitgerust met de nieuwste generatie van Toyota Safety Sense, met onder meer Full Range Adaptive Cruise Control, Pre-Collision System, Automatic High Beam, Road SignAssist, Lane Departure Alert with Steering Control, Lane Trace Assist en vermoeidheidsherkenning. Daarnaast heeft de auto standaard Blind Spot Monitor en Front & Rear Cross Traffic Alert. Toyota Safety Sense 3 beschikt daarnaast over Over-the-Air updates.

Executive

Naast de Dynamic levert Toyota de nieuwe Prius ook als Executive. Deze uitvoering is qua uiterlijk te onderscheiden van de Dynamic door de doorlopende LED-achterlichten en grote 19 inch lichtmetalen wielen. Ook is de B-stijl, de onderkant van de achterbumper en de sierlijst van de grille hoogglans zwart, net als de wielkastranden.

Verder bieden een camerafunctie in de binnenspiegel, de Smart Rear View Mirror, en een verwarmbaar stuurwiel meer luxe. De Prius Executive is leverbaar vanaf 47.195 euro. Optioneel is een groot panoramadak leverbaar, met een meerprijs van 995 euro.

Solar Edition

De topuitvoering van de nieuwe Prius is de Solar Edition. Deze uitvoering wordt geleverd in één kenmerkende kleur: Sunset Yellow. Daarnaast beschikt de Solar Edition over een Solar Roof waarmee energie kan worden opgewekt via zonnecellen op het dak. Hiermee kan dagelijks tot 8 kilometer aan elektrische actieradius worden gegenereerd, of kan de batterij zelfs volledig worden opladen als de auto vele dagen geparkeerd staat.

Als topuitvoering beschikt de Solar Edition verder nog over synthetisch lederen bekleding, stoelventilatie voor beide voorstoelen en stoelverwarming voor de buitenste zitplaatsen van de achterbank. Intelligent Parking Assist, de Intelligent Clearance Sonar en de Panoramic View Monitor zorgen ervoor dat parkeren gemakkelijker gaat. De Prius Solar Edition is te bestellen voor 53.595 euro.

Derde kwartaal 2023

Dde voorverkoop van de nieuwe Prius start per direct. In het derde kwartaal van dit jaar worden de eerste exemplaren van de nieuwe Prius geleverd in Nederland.