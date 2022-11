Toyota onthult 5e generatie Prius

Het ontwerp waar de Prius beroemd om is geworden, wordt naar een nieuw, dynamischer niveau getild door een coupéachtig silhouet. De nieuwe Prius is gebouwd op het tweede generatie GA-C-platform van Toyota's New Global Architecture (TNGA). Het platform draagt bij aan de hogere stijfheid en het lagere gewicht. Door de plaatsing van de batterij en de brandstoftank te optimaliseren is het zwaartepunt lager dan voorheen: dit biedt een boeiende rijervaring en maakt ook een serene rit mogelijk.

De ruime cabine maakt gebruik van de nieuwe 'Island Architecture'-indeling voor een opgeruimd en ruim interieur. De zitpositie is lager, waardoor een sportiever gevoel ontstaat, terwijl displays en bedieningselementen op de optimale locatie zijn geplaatst.

Plug-in Hybrid

De 2,0 liter-motor produceert 148 pk (111 kW) en levert gecombineerd met een nieuwe 160 pk (120 kW) transaxle-motor een totaal systeemvermogen van 223 pk (164 kW). Vergeleken met de 122 pk (90 kW) van de huidige generatie in Plug-in Hybrid-configuratie, zorgt het verhoogde vermogen voor een krachtige en responsieve acceleratie.

De EV-actieradius is ruim 50% groter dan die van de huidige generatie. Zo kunnen sommige dagelijkse ritten in EV-modus afgelegd worden. Dit dankzij een nieuwe 13,6 kWh lithium-ion batterij. Een geoptimaliseerde verpakking van de batterij is mogelijk dankzij cellen met een hogere energiedichtheid. Het batterijpakket is zodoende compact genoeg om onder de achterbank te worden geplaatst, met een lager zwaartepunt als gevolg. In het streven naar maximaal rendement kan optioneel schone energie worden opgewekt via zonnecellen op het dak.

Aerodynamisch

Door de totale hoogte met 50 mm te verlagen, het hoogste punt van het dak naar achteren te verplaatsen en wielen met een grotere diameter (tot 19 inch) toe te passen, ontstaat een glad, strak silhouet. Onnodige vormen en lijnen verdwenen, waardoor een eenvoudig en 'schoon' ontwerp overbleef, geïnspireerd door de natuurlijke luchtstroom. De opvallende vorm wordt versterkt door een 50 mm langere wielbasis in vergelijking met de vorige generatie. Tegelijkertijd is de totale lengte teruggebracht met 46 mm.

De breedte is met 22 mm toegenomen ten opzichte van zijn voorganger. De koplampen hebben een kenmerkende 'hammerhead'-vorm gekregen. Het achteraanzicht wordt geaccentueerd door een driedimensionaal lineair lichtelement dat het design benadrukt en de aandacht vestigt op het nieuwe Prius-logo.

Drie zones

Het interieur is verdeeld in drie zones volgens Prius' nieuwe "Island Architecture": de omgeving, de bestuurdersmodule en het zwevende instrumentenpaneel. Een 7-inch TFT LCD-scherm vormt de bestuurdersmodule. Het scherm bevindt zich direct in het gezichtsveld en verhoogt de veiligheid doordat de bestuurder de ogen beter op de weg kan houden.

Een nieuw ontworpen instrumentenpaneel met een strakke lay-out en slanke bedieningselementen, een discreet, lager centraal scherm geeft prioriteit aan het comfort in de cabine. De verlichting van het instrumentenpaneel is gekoppeld aan meldingen van Toyota Safety Sense en drukt waarschuwingen uit door middel van kleurveranderingen.

Tweede kwartaal 2023

Het nieuwe hoofdstuk van het Prius-verhaal start wanneer de vijfde generatie Prius in het tweede kwartaal van 2023 in Europa wordt geïntroduceerd.