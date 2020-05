Toyota Highlander

Toyota Highlander komt naar Europa

11 mei 2020 | Toyota haalt voor de eerste keer de 7-persoons SUV Toyota Highlander naar Nederland. De Highlander, in Europa alleen leverbaar als Hybrid, is de nieuwste toevoeging aan het SUV-aanbod van Toyota. Dat bestaat verder uit de Toyota RAV4, Toyota C-HR en de onlangs gepresenteerde nieuwe Toyota Yaris Cross. Uniek is dat al deze Toyota modellen als Hybrid verkrijgbaar zijn. De Toyota Highlander staat begin 2021 bij de Nederlandse Toyota dealer.

