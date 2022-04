Toyota maakt prijs GR86 bekend

De GR86 is te bestellen in twee uitvoeringen: Pure (58.995 euro) en Premium (62.495 euro). Beide uitvoeringen beschikken over de hoogtoerige 2,4 liter viercilinder boxermotor met 173 kW (235 pk) en achterwielaandrijving. Als GR86 Pure beschikt de auto over een rijke standaarduitrusting. Met onder meer sportstoelen met stoelverwarming, 17 inch lichtmetalen wielen, Smart Entry & Push Start, cruise control, LED-verlichting en een 8 inch groot scherm met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto is de GR86 Pure compleet. De GR86 Premium breidt de uitrusting verder uit met 18 inch lichtmetalen wielen, sportstoelen met half leder / suede bekleding, rear cross traffic alert en dodehoeksensoren. Als Premium is de GR86 ook leverbaar met een zestrapsautomaat (63.995 euro).

Het exterieurdesign van de Toyota GR86 is een evolutie van dat van de GT86, inclusief verwijzingen naar Toyota sportwagens van weleer, zoals de 2000GT en AE86 Corolla, in Japan uitgegroeid tot waar culticoon. Verschillende stijlkenmerken van andere GR-modellen zijn te zien, zoals de L-vormige LED-dagrijverlichting of de grille met rooster in G-motief. Bij het design is ook veel aandacht besteed aan de aerodynamica, waarbij de expertise van Toyota GAZOO Racing van pas kwam.

Onafhankelijke MacPherson-ophanging vóór en dubbele draagarmen achter zijn standaard voor de GR86. De afstelling is gefocust op responsiviteit en stabiliteit. Een Torsen limited-slip-differentieel zorgt voor grip. De karakteristiek van vering en demping is geoptimaliseerd voor een voorspelbaar rijgedrag, terwijl verschillende wijzigingen aan de bevestingspunten ook weer zorgen voor meer stijfheid. Om het toegenomen koppel beter aan te kunnen, is de achterwielophanging verstevigd. Zo is de stabilisatorstang nu direct verbonden met het subframe, wat zorgt voor stabiliteit.

De nieuw ontworpen sportstoelen zijn voorzien van afzonderlijke pads die zorgen voor een goede ondersteuning van het lichaam. Een hendel bovenaan de rugleuning zorgt voor toegang naar de zitplaatsen achterin. De rugleuningen van de zitplaatsen achterin zijn neer te klappen voor extra toegang tot de bagageruimte. In neergeklapte positie is de bagageruimte groot genoeg voor bijvoorbeeld vier wielen - bedoeld voor wie met zijn of haar GR86 een trackday bezoekt. De focus op het rijden komt ook terug in het kleurgebruik: zwart met zilveren accenten of zwart met dieprode details in de bekleding, stiksels en vloermatten.