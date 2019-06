Toyota Corolla nu ook als TREK

3 juni 2019 | Toyota introduceert met de Corolla TREK de vierde telg in de Corolla familie. Voor deze nieuwe extra avontuurlijke uitvoering is er keuze uit twee hybride versies: een 1.8 Hybrid met 90 kW/122 pk en een .0 High Power Hybrid met 132 kW/180 pk, beide standaard geleverd met een automatische transmissie.

Toyota vindt zijn inspiratie bij Trek Bicycle, één van de grootste en populairste fietsenproducenten ter wereld. In vergelijking met de normale Corolla is de bodemvrijheid van de Corolla TREK met 20 mm toegenomen. Met de kunststof beschermingsplaten voor en achter en de ruime bagageruimte van 598 liter is deze avontuurlijke versie bedoeld voor mensen die er een avontuurlijke levensstijl op na houden.

Standaard is de Corolla TREK voorzien van unieke 17-inch lichtmetalen velgen, kunststof beschermplaten aan de voor en achterzijde, TREK instaplijsten, privacy glas achter, mistlampen voor, automatische inklapbare buitenspiegels, diffuser voor en achter en een kicksensor voor de achterklep. Het interieur is voorzien van een bruin accenten met houten inleg, het Toyota Touch 2 Go Plus navigatiesysteem met 7-inch digitaal instrumentenpaneel en spraakbesturing.

De Corolla TREK is per direct te bestellen bij de Toyota dealer met de keuze uit de twee eerder genoemde hybride aandrijflijnen. De 1.8 Hybrid is te koop vanaf 32.495 euro en de 2.0 High Power Hybrid vanaf 34.995 euro. Operational lease kan vanaf een tarief van 419 euro per maand.