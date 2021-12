Autotest | Bij Subaru ligt de nadruk op techniek en veiligheid. De meest geavanceerde techniek en veiligheidssystemen die Subaru in huis heeft gaan uiteraard naar het topmodel: de Outback. Wat staat de koper te wachten bij de vijfde generatie van de Outback? Elektrische aandrijving? Plug-inhybrides? Augmented reality? Zelfrijdende functies?

Wat er ook nieuw mag zijn: het concept is hetzelfde gebleven. Ook de vijfde generatie van de Outback is een stationcar met extra bodemvrijheid en een stoere uitstraling. Opnieuw biedt Subaru daarmee alle functionaliteit van een SUV in een veel beschaafdere verpakking. Ten opzichte van de vorige generatie is de Outback echter wel flink gegroeid. Voortaan is de Outback 487 cm lang (+5 cm), 188 cm breed (+4 cm) en 168 cm hoog (+7 cm).

Echter, de wielbasis is met 275 cm gelijk gebleven en juist dat element is bepalend voor de binnenruimte. De ruimte voorin is goed, waarbij duidelijk merkbaar is dat de Outback zowel een hogere zit als een hogere instap heeft dan een doorsnee stationcar. De hoofd- en beenruimte achterin is eveneens prima. Met het oog op het avontuurlijke karakter van de Outback is voortaan "StarTex"-bekleding leverbaar die waterafstotend is.

Zelfs met de achterbank in gebruik is de bagageruimte enorm (522 liter), zowel in de lengte alsook de hoogte. Wanneer de achterbank wordt opgeklapt is 1.822 liter beschikbaar. Dat is 26 liter minder dan voorheen, maar in absolute zin nog steeds een serieuze hoeveelheid ruimte. De elektrisch bedienbare achterklep zorgt voor extra gemak bij laden en lossen.

Uitrusting

Subaru gaat niet mee met de trend van minimalisme; via het centrale beeldscherm kunnen lang niet alle functies worden bediend. Het dashboard is daarom "ouderwets" gevuld met knoppen en hendels. Ook achter het stuurwiel zijn nog steeds analoge klokken te vinden. Alleen het klimaatcontrolesysteem is voortaan via een eigen display te bedienen, waardoor wel een paar knoppen zijn komen te vervallen.

Voor de nieuwe Outback heeft Subaru een geheel nieuw infotainmentsysteem ontwikkeld. Dit systeem laat zich als een mobiele telefoon bedienen met grote icons en een zelf in te delen beginscherm. De functionaliteit is afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau, want alleen de topuitvoering ("Premium") heeft een navigatiesysteem. Bij de andere versies is de gebruiker aangewezen op de eigen smartphone met Apple CarPlay of Android auto om te navigeren (alleen bedraad). In de praktijk viel de verbinding met een iPhone helaas regelmatig uit en bleef het volume meer dan eens hangen op een zeer laag niveau. Het merkloze audiosysteem heeft een eerlijk, beschaafd geluid dat ook op lange afstanden aangenaam blijft.

Subaru's grote trots "EyeSight" is voor de Outback verder ontwikkeld. EyeSight bestaat uit twee camera's die meekijken met de bestuurder om zo te kunnen assisteren bij gevaar. Door twee camera's te gebruiken is minder rekenkracht nodig om diepte te bepalen en op die manier stelt Subaru accurater te kunnen werken. In de praktijk werkt EyeSight naar wens, maar werkt het niet beter dan de betere systemen van andere merken. Net als bij andere merken waarschuwt het soms onterecht voor gevaar bij wegversmallingen of zeer scherpe bochten in smalle wegen. Ook de adaptieve cruise-control (automatisch afstand houden bij wisselende snelheden) werkt keurig, maar niet significant beter dan bij premium merken.

Heel bijzonder is het "Driver Monitoring System". Dit is een camera die op de bestuurder is gericht en zijn/haar gezicht herkent. Op basis hiervan kunnen de stoelen, spiegels en temperatuur automatisch per bestuurder worden aangepast.

Motor

Alhoewel Subaru inmiddels een eerste elektrische auto heeft aangekondigd, is de Outback voorzien van een conventionele benzinemotor zonder enige vorm van elektrische assistentie. De 2.5 liter viercilinder boxermotor uit de vorige Outback is aangepast om meer vermogen te leveren bij een lager verbruik.

Echter, dit ligt iets complexer dan het klinkt. De krachtbron levert namelijk minder paardenkrachten (169 pk i.p.v. 175 pk), maar meer koppel (252 Nm i.p.v. 235 Nm). Dat vertaalt zich in minder agressie en meer souplesse. Indien gewenst kan het karakter worden aangepast. Met de "SI-DRIVE"-knop kan worden gekozen voor een meer terughoudend karakter of juist een vlottere krachtsopbouw.

Op papier lijkt het verbruik niet lager, maar juist hoger te zijn geworden. Dit heeft echter te maken met nieuwe meetmethoden. Het heeft echter wel tot gevolg dat de CO2-belasting een stuk hoger uitvalt en daardoor is de nieuwe Outback significant duurder dan de vorige.

Weggedrag

Ten opzichte van andere avontuurlijk aangeklede stationcars is de Outback relatief hoog ten opzichte van de breedte. In de bocht helt de Outback merkbaar meer over, vergelijkbaar met de gemiddelde SUV. Eenmaal op de bestemming aangekomen is de bescheiden breedte juist een zegen, want de Outback is beter handelbaar in parkeergarages (smalle doorgang). Bovendien wordt het parkeervak niet zo extreem gevuld dat de auto wel past, maar de deuren niet meer open kunnen. De beperkte breedte heeft dus zeker voordelen!

Hét onderscheidende punt van iedere Subaru is de permanente vierwielaandrijving en dat geldt ook voor de Outback. Samen met de forse bodemvrijheid leent de Outback zich daarom daadwerkelijk voor licht terreinrijden. Bovendien mag de Outback mede dankzij "all-wheel drive" aanhangers tot 2.000 kg trekken. Onder extreme weersomstandigheden zorgt de permanente vierwielaandrijving voor extra stabiliteit en natuurlijk heel veel gemoedsrust.

Conclusie

Welke nieuwe technieken introduceert de Subaru Outback? Op een camera met gezichtsherkenning na bijzonder weinig! De afwezigheid van (half) elektrische aandrijving, een automatische piloot of een gecomputeriseerde bediening ziet Subaru namelijk als sterke punten.

Inmiddels zijn vrijwel alle concurrenten (deels) elektrisch aangedreven en grotendeels digitaal te bedienen. Subaru richt zich met de Outback op de klanten die daar allemaal niet van gediend zijn. In plaats daarvan ontwikkelt Subaru bestaande techniek door om de Outback zo betrouwbaar en vertrouwd mogelijk te maken. Dus geldt voor de vijfde generatie van de Outback meer dan ooit tevoren: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

plus Ruim en praktisch

Veiligheid boven alles

Ook bruikbaar in (licht) terrein min Apple CarPlay valt regelmatig uit

Kostbaar vanwege hoge CO2-belasting

Volvo V90 Cross Country

"Geen half werk"

Mercedes E-Klasse Estate

"Te mooi voor de modder"