SsangYong kondigt Torres aan

De naam van de nieuwe auto wil het gevoel van avontuur, uitdaging en escapisme belichamen, en staat voor de vrijheid om te verkennen. Het design van TORRES roept de natuurlijke uitstraling op van een van 's werelds grote wonderen met zijn enorme en natuurlijke biodiversiteit. De productie van de TORRES voor de Koreaanse markt gaat van start in juni 2022. Voor de Europese markt zal eind volgend jaar een EV-versie van de TORRES (projectnaam: U100) op de markt worden gebracht.

De getoonde foto's plagen met enkele beelden van het design van de auto, dat het eerste resultaat is van SsangYong's nieuwe designvisie en -filosofie, 'Powered by Toughness'. De voorkant van de nieuwe TORRES is voorzien van een radiatorrooster in verticale stijl, wat het gevoel geeft van een stoer en robuust uiterlijk, terwijl de achterklep voorzien is van iets wat lijkt op een reservewielhouder om dat authentieke off-roader karakter te geven.

Samen met zijn robuuste en stoere uitstraling belooft de TORRES een efficiënte ruimtebenutting en een aantal functies die hem geschikt maken voor outdoor-activiteiten, zoals kamperen en verkenningstochten.

Een woordvoerder van SsangYong Motor verklaarde: "De SUV-markt blijft zich uitbreiden en met TORRES vullen we de leegte tussen semi-/middelgrote SUV's zoals Korando en grotere D/E-segment auto's zoals Rexton. Deze stap om een extra segment in de markt te creëren zal nieuwe mogelijkheden voor ons openen, vooral wanneer we het productaanbod verder ontwikkelen en hieraan waarde en originaliteit blijven toevoegen."