Koreaans alternatief

De naam vereist wellicht enige uitleg. In zijn thuisland Zuid-Korea is de hier getoonde auto namelijk bekend als "Rexton Sport". Eerdere pickup trucks van SsangYong droegen in Nederland de naam "Actyon". En toch heet de nieuwe pickup van SsangYong "Grand Musso". Dat zit zo: in Engeland wordt de Rexton gepositioneerd als luxeauto en daarom is iedere associatie met een werkauto ongewenst. En omdat de nieuwkomer een stuk groter is dan de Actyon is gekozen voor de nieuwe naam "Grand Musso".

Maten en gewichten

Toch is de Musso met een lengte van 541 cm iets minder "grand" dan de voornaamste concurrenten (alleen de Ford Ranger is korter). Daarbij heeft de SsangYong een heel andere uitstraling. Met het oog op de Amerikaanse markt wordt meestal gekozen voor een agressieve en gespierde uitstraling. Deze SsangYong kiest juist voor bescheidenheid. Let op dat de rolbeugel en treeplanken opties op de testauto zijn; het origineel is dus nog beschaafder.

De Grand Musso wordt alleen gebouwd als "double cab": met twee voorstoelen plus een achterbank. Echter, om aan de Nederlandse eisen voor een grijs kenteken te voldoen moeten de inhoud van de cabine en de laadbak, alsmede de positie van de laadbak t.o.v. de achteras net even anders liggen. Daarom verwijdert de Nederlandse importeur de achterbank en plaatst een tussenschot, waarna de Grand Musso wel aan alle eisen voldoet.

De ruimte waar voorheen de achterbank stond is nu een handige "droge" opslag. Zo kunnen spullen die enige bescherming vereisen droog en veilig worden gescheiden van de bulk in de open laadbak. Ondanks het tussenschot is de ruimte voorin prima en staan de voorstoelen niet per definitie tegen het tussenschot (zoals in veel bestelwagens wel het geval is).

Uitrusting

Omdat de Grand Musso het nieuwste model is van SsangYong, beschikt de auto ook over het nieuwste infotainmentsysteem. Dit audio-, communicatie- en navigatiesysteem is compleet en reageert vlot op commando's van de gebruiker. Het audiosysteem valt op met een vol en levendig geluid, alhoewel het niet erg realistisch klinkt. Camera's rondom maken manoeuvreren eenvoudiger en dat is voor een auto van deze omvang geen overbodige luxe.

Op het gebied van actieve veiligheid (ongeluk voorkomen) gaat de Grand Musso met de tijd mee. Zo kan de auto zelf remmen voor gevaar. De Grand Musso waarschuwt voor vermoeidheid van de bestuurder, bij het onbedoeld overschrijden van de belijning op het wegdek, bij kruisend verkeer tijdens achteruitrijden en bij objecten in de dodehoek van de buitenspiegels. Ook is automatisch grootlicht (zonder tegenliggers te verblinden) beschikbaar.

Diesel

De aandrijving komt niet van een Amerikaans V8 of V6 benzinemotor, maar een dieselmotor. Dit is echter een traditionele krachtbron, zonder enige vorm van hybride assistentie of zelfs maar een start/stop-systeem. Afgaande op de specificaties is het vermogen van 181 pk / 420 Nm heel gemiddeld, maar in de praktijk voelt de zelfontbrander veel sterker dan dat. Zelfs in de eco-modus is altijd volop vermogen paraat en is een licht tikje op het gaspedaal al voldoende voor een directe acceleratie. Zeker wanneer onbeladen wordt gereden, geeft de Grand Musso het aangename gevoel dat de motor ruim is overbemeten.

„Terwijl Amerikaanse pickup trucks veelal zijn bedoeld om indruk te maken, is de Grand Musso vooral een functioneel werkpaard“

De automaat verstaat zijn werk goed. Alhoewel is te merken dat de bak schakelt, doet deze dat altijd op het juiste moment waardoor het nooit als storend wordt ervaren. Evenzo is de motor goed hoorbaar, maar nooit zo luid dat het storend is.

Tegenover de uitstekende prestaties en het soepele schakelen staat helaas een zeer hoog verbruik. Door het ontbreken van moderne brandstofbesparende voorzieningen schiet het verbruik vooral in de stad omhoog. Volgens de boordcomputer bedroeg het gemiddelde verbruik tijdens de testrit 1 op 8. Afgaande op de dagteller en het aantal getankte liter diesels kwam het testverbruik zelfs uit op 1 op 6. Sorry SsangYong, dat is echt te hoog!

Weggedrag

De Grand Musso heeft een heel ander weggedrag dan de meeste concurrenten. Net als andere pickup trucks is het weggedrag afgestemd op gebruik op de openbare weg en in het terrein, met en zonder aanhanger. Echter, SsangYong kiest voor een uiterst eenvoudige achterwielophanging (bladveren / starre achteras). Als gevolg daarvan zit er steeds enige vertraging tussen het draaien aan het stuurwiel en de daadwerkelijke koerswijziging van de auto. Daarbij is de besturing gevoelloos licht en helt het koetswerk iets over, waardoor de bestuurder steeds een onzeker gevoel heeft.

Op slecht wegdek geeft de Grand Musso het gevoel dat het koetswerk tordeert. Dit geeft de indruk dat SsangYong heeft gekozen voor maximaal comfort, maar op slecht wegdek is ieder detail juist voelbaar. De Grand Musso dwingt daarom bijna een kalme rijstijl af.

Voor het rijden in het terrein voorziet SsangYong in louter traditionele techniek. Hier geen automatische detectie van de ondergrond of een meedenkende computer. Met een draaiknop op de middentunnel kan vierwielaandrijving worden ingeschakeld, waarbij de as tussen de voor- en achterwielen standaard is gesperd. Dat betekent dat de vierwielaandrijving alleen is bedoeld voor gebruik in het terrein, omdat op de verharde weg te veel frictie tussen de voor- en achteras zou ontstaan wat uiteindelijk tot schade kan leiden. Wanneer de vierwielaandrijving niet voldoende is, kunnen beide achterwielen ook worden gesperd en is lage gearing beschikbaar. Dan schuwt de Grand Musso geen enkel (bouw)terrein!

Conclusie

SsangYong, de Koreaanse specialist op het gebied van terreinwagens, introduceert de Grand Musso. Terwijl Amerikaanse pickup trucks veelal zijn bedoeld om indruk te maken, is de Grand Musso vooral een functioneel werkpaard.

Een proefrit leert dat de Grand Musso alles naar behoren doet. De Grand Musso is groot, sterk, ruim en modern. Echter, de auto blinkt nergens echt in uit. De Grand Musso is niet groter, sterker, ruimer, moderner of voordeliger dan het bestaande aanbod. Alleen met het hoge verbruik wijkt de Grand Musso echt af, maar dat is bepaald geen pluspunt. De belangrijkste reden om voor de Grand Musso te kiezen is daarom het merk. Want het gevoel en de vormgeving van SsangYong verschillen sterk van het Amerikaanse en Japanse aanbod.