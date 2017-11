Smart ForFour

Slim bekeken

Autotest | Een Smart? Ja, leuk! Een Smart ForTwo is dankzij het slimme concept immers ideaal in de stad, minder belastend voor het milieu en heel erg leuk om mee te rijden. Bovendien heeft Smart dankzij de originele vormgeving een ijzersterk imago. Het enige probleem: een Smart is een tweezitter en soms is dat niet genoeg. Daarom introduceert Smart nu de ForFour: de Smart voor vier.

Helemaal nieuw is het idee van een Smart ForFour niet. Tien jaar geleden was er al eens een vierpersoons Smart. Die auto was echter nauwelijks vernieuwend en op de naam na was er weinig "smart" aan. Het model flopte dan ook en werd al na twee jaar uit productie genomen. Concept De nieuwe ForFour moest dus even slim zijn als de succesvolle tweepersoons Smart. Het merk heeft dat bereikt door te kiezen voor een ongebruikelijk concept. De meeste vierpersoons stadsauto's hebben de motor voorin en deze drijft de voorwielen aan. De Smart ForFour draait het precies om: de motor ligt achterin en drijft de achterwielen aan. Die opzet biedt enkele belangrijke voordelen. Omdat de motor onder de kofferruimte ligt, bleef er meer interieurruimte over. Bovendien kon het gehele passagierscompartiment verder naar voren worden geschoven. Gezien de beperkte lengte, is de ForFour daarom opmerkelijk ruim! De laadvloer ligt hoger dan in conventionele stadsauto's, maar met 185 liter (975 liter met opgeklapte achterbank) doet de bagageruimte per saldo niet onder voor die van conventionele auto's. Er zijn zeker ruimere auto's in dit segment, maar die zijn ook vanbuiten een stuk groter. Wat de ForFour tot een echte Smart maakt, is de vormgeving. De zogenaamde "Triodon" veiligheidskooi is aan de buitenkant zichtbaar en uitgevoerd in een contrasterende kleur. Net als de Smart ForTwo heeft de ForFour een zelfverzekerde, bijna boze blik. Life style Het nadeel van het ongebruikelijke concept van de ForFour, zijn de hoge kosten. Daarom is de vierzits Smart samen met Renault ontwikkeld. Op dezelfde technische basis biedt Renault de nieuwe Twingo aan. Het belangrijkste verschil tussen beide auto's is dat de Renault een voordelige stadsauto is, terwijl Smart de ForFour als "life style" auto presenteert. De uitrusting van de Smart is rijker en de gebruikte materialen hoogwaardiger. Om een onmiskenbaar Smart-gevoel te geven, zijn die materialen uitgevoerd in speelse kleuren en vormen. Op twee punten is echter duidelijk bezuinigd: de stoelen bestaan uit één stuk en de achterste zijruiten zijn "klapraampjes" (en kunnen dus niet volledig worden geopend). De standaarduitrusting omvat onder andere centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, LED dagrijverlichting, "hill start assist" (voorkomt achteruit rollen bij wegrijden van een helling), cruise-control en elektrisch bedienbare zijruiten voor. Op het gebied van veiligheid biedt de ForFour alles wat mag worden verwacht in dit segment, plus een knie-airbag, "spoorassistent" (waarschuwing bij onbedoeld overschrijden van belijning op het wegdek) en "zijwindassistent" (maakt stuurcorrecties bij sterke zijwind overbodig). Op het gebied van audio- en navigatie biedt Smart diverse opties. Zo is er een eenvoudige radio waar middels een houder een smart-phone aan gekoppeld kan worden. De smart-phone kan dienst doen als navigatiesysteem of bron van muziek. Als alternatief biedt Smart een volwaardig en geïntegreerd audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat is ontwikkeld in samenwerking met TomTom. Op de optielijst staat ook een hoogwaardig audiosysteem van JBL. Alhoewel dit ontegenzeglijk beter klinkt (helderder en voller) dan het standaard systeem, is het de forse meerprijs niet waard. Bovendien neemt de bijbehorende subwoofer een flinke hap uit de bagageruimte.

Weggedrag De ForFour is qua uitrusting en uitstraling een echte Smart, maar de rijervaring is heel anders. De Smart ForTwo is extreem wendbaar, speels en uitdagend. De ForFour is bedoeld als gezinsauto en heeft mede daarom een meer ingetogen karakter. Omdat de motor achterin ligt, bestaat het risico dat de achterzijde van de ForFour uitbreekt bij snel bochtenwerk. Een uitgekiende bandenkeuze, alsmede het elektronische stabiliteitsprogramma ("ESP"), voorkomen dit effectief. Het onderstel is niet uitgesproken hard of zacht, maar precies zoals de gemiddelde automobilist het graag heeft. Toch rijdt de ForFour wel degelijk anders dan andere vierpersoons stadsauto's. Omdat de motor achterin ligt, kunnen de voorwielen veel verder insturen. De draaicirkel is daarom veel korter en dat is in parkeergarages of druk stadsverkeer uiterst praktisch; straatje-keren lukt veelal zonder steken. Prestaties Vooralsnog is de Smart ForFour leverbaar met één motor. Diens vermogen van 71 pk / 91 Nm wordt via een handgeschakelde vijfversnellingsbak overgebracht op de achterwielen. Smart kiest voor een driecilinder motor omdat dat in de regel voordeliger is in aanschaf en gebruik dan een viercilinder. Het roffelende geluid dat kenmerkend is voor een driecilinder, wordt zo effectief onderdrukt dat dit nog nauwelijks opvalt. Ook van een onrustige loop, een ander driecilinder-kenmerk, is nauwelijks sprake. Wel valt op hoge snelheid een windgeruis vanaf de voorzijde op waar de Smart ForTwo en Renault Twingo niet door worden geplaagd. De kleine motor lijkt aanvankelijk met groot gemak te presteren. Al vanaf een laag toerental is veel trekkracht beschikbaar en mede daarom komt de ForFour schijnbaar moeiteloos mee met de verkeersstroom. Zelfs op de buitenweg blijft het toerental, en daarmee het verbruik, uiterst beperkt. Op een rit met zowel buitenwegen als stadsverkeer is een verbruik van 1 op 20 goed te realiseren. Wanneer echter meer wordt gevraagd dan meekomen met het verkeer, valt de kleine motor door de mand. Pas na zeer sterk aandringen komt de ForFour tot leven en toont de vierzitter enige pit. Het is duidelijk: de Smart ForTwo is stukken leuker om te rijden dan de ForFour. De ForFour is met zijn meer volwassen karakter en extra binnenruimte echter de verstandigere keuze. Conclusie Naast de nieuwe ForTwo introduceert Smart ook een nieuwe ForFour. In tegenstelling tot de ForTwo biedt de ForFour ruimte aan vier personen. En omdat de ForFour bedoeld is als gezinsauto, is het weggedrag meer volwassen. De motor is nog meer afgestemd op een laag verbruik, ten koste van de prestaties. Tegelijkertijd is de ForFour technisch even innovatief en qua uiterlijk even eigenzinnig als de nieuwe ForTwo. Daarmee biedt de ForFour al het goede van Smart, maar dan in gezinsverpakking. Slim bekeken!

plus Zeer wendbaar

Innovatieve techniek

Comfortabel en zuinig min Achterste zijruiten niet volledig te openen

Subwoofer neemt flinke hap uit bagageruimte

Hinderlijke reflectie dashboard in voorruit (alleen bij lichte bekleding)