Autotest | Het is onvermijdelijk. De concurrentie zit niet stil en dus moet een auto na enige jaren een facelift ondergaan om bij de tijd te blijven. Als die auto echter zeer succesvol is, moet dat zorgvuldig gebeuren om de succesfactor te behouden. En als die auto een Skoda-logo draagt, moet de prijs scherp blijven, ongeacht de verbeteringen. Hoe heeft Skoda de Fabia aangepast voor modeljaar 2018?

De eerste indruk is: Skoda heeft de Fabia helemaal niet aangepast! De auto rijdt nog net zo als bij de eerste kennismaking eind 2014. De Fabia voelt solide en het onderstel is afgestemd op comfort. Hiermee onderscheidt de Fabia zich nadrukkelijk van soortgelijke auto's van andere merken, waarbij de nadruk vaak ligt op dynamiek. Het onderstel mag dan zacht zijn afgeveerd, het gevoel in het stuurwiel is juist bovengemiddeld goed en daarom geeft de Fabia een vertrouwenwekkend gevoel. Echter, wanneer de snelheid zeer sterk wordt opgevoerd, blijkt dat gevoel niet altijd terecht. Eerder dan andere auto's verliest de Fabia de grip en moeten de elektronische veiligheidssystemen daarom bijspringen.

Motoren

Als het gaat om de motoren is er meer nieuws te melden. Met het oog op nieuwe uitstootnormen heeft Skoda het aanbod van motoren aangepast. De dieselmotor is komen te vervallen. De meest populaire motor, de 1.0 TSI, is fijngeregeld om te voldoen aan de nieuwe eisen. Bovendien is de 1.0 TSI er nu in een versie met 95 pk en een versie met 110 pk (voorheen leverde een 1.2 TSI dit vermogen).

In de praktijk is niets merkbaar van de aanpassingen voor de nieuwe uitstootnormen, en zo hoort het. Het vermogen van 110 pk / 200 Nm is ruimschoots voldoende en levert zijn vermogen over een breed toerenbereik. Daarbij is de 1.0 TSI bijzonder stil, waardoor de Fabia nooit voelt als een goedkope auto. De optionele DSG-automaat tilt de Fabia zelfs naar een hoger plan. Het supersnelle schakelen maakt het rijden aangenamer en comfortabeler. Het testverbruik kwam uit op 6.7 liter per 100 km. Dat is slechts marginaal beter dan het testverbruik met de 1.2 TSI (testrit van januari 2015) en nog steeds te hoog voor een auto van deze omvang en met dit vermogen.

Uitrusting

Bij Skoda draait het om maximale functionaliteit tegen een minimale prijs. De Fabia is voorzien van alle techniek die gangbaar is, maar is nooit innovatief of overdadig. Maar... wat "gangbaar" is verandert met de tijd. Enkele jaren geleden waren zelfrijdende functies kostbare opties voor al even kostbare auto's, maar inmiddels is het heel gewoon dat een computer met de bestuurder meekijkt en waar nodig assisteert.

Voor modeljaar 2018 waarschuwt de Fabia nu voor objecten in de dodehoek van de buitenspiegel. De Fabia kon al automatisch remmen voor gevaar vóór de auto. Tijdens de eerste kennismaking gaf dit systeem meer dan eens valse meldingen. Bij deze hernieuwde kennismaking werkte het systeem betrouwbaarder en waren er geen onterechte waarschuwingen of remingrepen. De sensoren die worden gebruikt om gevaar voor de auto te detecteren, worden nu ook ingezet om automatisch afstand te houden (adaptieve cruise-control) en om het grootlicht te bedienen (zonder tegenliggers te verblinden). De vernieuwde Fabia waarschuwt nu ook voor gevaar achter de auto (bijvoorbeeld bij het achteruit wegrijden uit een parkeervak).

„Juist omdat de aanpassingen zo klein zijn blijft de Fabia voordelig, maar is de auto wél met de tijd meegegaan“

Kenmerkend voor iedere Skoda zijn de zogenaamde "Simply Clever"-voorzieningen, of in goed Nederlands "handigheidjes". Deze handigheidjes maken de auto nauwelijks duurder, maar maken het dagelijks leven wél makkelijker. De Fabia was al voorzien van een paraplu-houder onder de bijrijdersstoel, flexibele barrières en tassenhaken in de bagageruimte, prullenbakjes in de portiervakken en een ruitenkrabber achter het deurtje van de vulopening. Voor de vernieuwde Fabia komen daar twee USB-aansluitingen achterin, een houder voor tablet-computers aan de achterzijde van de hoofdsteunen van de voorstoelen en een dubbelzijdige mat (een kant stof, een kant eenvoudig afwasbaar plastic) in de bagageruimte bij.

Tenslotte is het uiterlijk op details aangepast. In het interieur zijn andere materialen toegepast, terwijl de layout van de klokken (snelheidsmeter, toerenteller en boordcomputer) iets is verfijnd. De zwarte 16 inch velgen op de testauto zijn nieuw, terwijl de hatchback voortaan leverbaar is met velgen tot maximaal 18 inch. De voorbumper sluit iets mooier op de koplampen aan, die zich voortaan van LED-licht bedienen voor minder energieverbruik en een hogere lichtopbrengst.

Conclusie

Skoda wilde geen enkel risico lopen bij het vernieuwen van het succesnummer: de Fabia. Als het gaat om het uiterlijk is de fabrikant daarom uiterst voorzichtig te werk gegaan. Het onderstel is helemaal niet aangepast. In de afgelopen jaren zijn de motoren gaandeweg gemoderniseerd. Voor 2018 zijn kleine wijzigingen doorgevoerd om te voldoen aan de nieuwe uitstootnormen en daar is in de praktijk niets van te merken; precies zoals het hoort.

Het verschil tussen de oude en de vernieuwde Fabia zit vooral in de uitrusting. Dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto is het infotainment-systeem klaar voor de toekomst. De nadruk ligt op veiligheidsvoorzieningen. Een computer kijkt met de bestuurder mee en kan waarschuwen of zelfs automatisch remmen wanneer nodig. Juist omdat de aanpassingen zo klein zijn blijft de Fabia voordelig, maar is de auto wél met de tijd meegegaan. De veilige keuze was in dit geval absoluut de juiste keuze!