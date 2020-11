Cupra Leon

Cupra Leon nu te bestellen

17 november 2020 | De CUPRA Leon en CUPRA Leon Sportstourer staan in de startblokken om hun debuut in Nederland te maken. De nieuwe modellen van het jonge Spaanse performance-merk worden leverbaar in vier uitvoeringen: Business, Adrenaline, Performance en Copper Edition. De CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid (180 kW / 245 pk) met zestraps automatische DSG-transmissie is nu te bestellen vanaf 40.990 euro en arriveert nog dit jaar in Nederland.

