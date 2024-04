Cupra vernieuwt Leon voor modeljaar 2024

Het nieuwe sharknose-front met drie driehoekige LED-units in de koplampen (LED-matrix optioneel) en de grote centrale luchtinlaat is optisch de blikvanger van de vernieuwde CUPRA Leon en Leon Sportstourer. Deze elementen zijn onderdeel van het nieuwe CUPRA design-DNA. De specifieke eigenschappen daarvan aan de achterzijde zijn de doorlopende LED-achterlichten met geïntegreerde driehoekige vormen en een verlicht CUPRA-embleem in het midden. Het design van de two-tone achterbumper doet de Leon en Leon Sportstourer lager ogen. Afhankelijk van de gekozen uitvoering en opties wordt de CUPRA Leon geleverd met 18 of 19 inch lichtmetalen velgen in nieuwe designs. Daarbij kunnen klanten kiezen uit negen exterieurkleuren, waaronder het exclusieve Century Bronze Matt en Enceladus Grey Matt.

CUPRA-ambiance

Elke Leon verwelkomt zijn inzittenden door het CUPRA-logo op de grond te projecteren. Het multifunctionele supersportstuur en sport- of kuipstoelen (met verlaagde zitpositie) zijn standaard. Veel bekledingsstoffen zijn gemaakt van gerecyclede materialen en de gebruikte leersoorten zijn op relatief milieuvriendelijke wijze bewerkt. De dashboardafwerking met een 3D-patroon,de afwerkingsaccenten in koper of dark chrome (afhankelijk van de uitvoering) en de toepassing van zachte materialen dragen bij aan de kenmerkende CUPRA-ambiance.

Infotainment en connectiviteit

De Digital Cockpit is naar eigen wens in te stellen, maar belangrijke gegevens als de snelheid worden altijd weergeven. De bestuurder kan kiezen voor klassieke klokken, maar ook voor een weergave met de nadruk op navigatie. Zowel Apple- als Android-smartphones zijn draadloos te koppelen. Via Apple Carplay en Android Auto zijn smartphonefuncties dan veilig te gebruiken. Bovendien zijn ze ook draadloos te laden (tot 15 W).

Via het grote (12,9 inch/33 cm), centraal geplaatste touchdisplay met verlichte touchsliders zijn onder meer aircofuncties en het geluidsvolume aan te passen. De bestuurder kan bovendien (veelgebruikte) functies toewijzen aan widgets, waardoor ze direct toegankelijk zijn. Door de geïntegreerde eSIM is de nieuwe CUPRA Leon altijd online. Dat is ook belangrijk voor de veiligheid: bij een ongeval kan eCall automatisch hulpdiensten oproepen en daarbij de locatie en belangrijke gegevens zoals het aantal inzittenden doorsturen.

Met de My CUPRA app zijn veel functies op afstand te bedienen en is de (laad)status van de batterij altijd en overal zichtbaar op de smartphone van de berijder. Het optionele Sennheiser sound system is nieuw. Dit systeem bestaat uit elf speakers, een subwoofer en een versterker van 390 watt, gecombineerd met Sennheiser's 'AMBEO Concerto' software.

Nieuwe generatie PHEV

De aandrijflijn met een 1.5 TSI turbo-benzinemotor, een elektromotor en de DSG-automaat is er in twee varianten: 150 kW / 204 pk en 200 kW / 272 pk. Het nieuwe 19,7 kWh lithium-ion accupakket maakt in theorie een elektrische actieradius van meer dan 100 km mogelijk. De accu is bij een snellader tot 50 kW te laden. Ook opladen met 11 kW bij bijvoorbeeld een wallbox thuis of op kantoor is mogelijk