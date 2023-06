Cupra Leon nu ook met 204 pk motor

Cupra Leon privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 644,-

De Leon is een vaste waarde in het CUPRA-gamma. Zowel de 5-deurs hatchback als de extra ruime Sportstourer straalt dynamiek uit met zijn lijnen en koperen accenten. In het interieur springen het digitale instrumentenpaneel en het touchscreen van het infotainmentsysteem in het oog. Sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en het sportstuur onderstrepen de sportieve aspiraties van de CUPRA Leon.

In de nieuwe Essential- en Business-uitvoeringen geeft een compacte elektromotor de 1.4 TSI turbo-benzinemotor een duwtje in de rug. Het systeemvermogen bedraagt 150 kW/204 pk, waarmee de Leon in 7,5 seconden naar de 100 km/u accelereert. In combinatie met de zestraps DSG-transmissie met dubbele koppeling leidt dat tot de Bovendien kan de CUPRA Leon e-HYBRID op een volle accu in theorie tot 61 kilometer volledig elektrisch aangedreven rijden. Door het slimme samenspel van de 1.4 TSI turbo-benzinemotor en de elektromotor bedraagt de totale actieradius maximaal 714 kilometer.

Wie kiest voor de Essential mag rekenen op 18 inch lichtmetalen velgen, navigatie met 12 inch touchscreen, draadloze smartphone-koppeling (Android Auto en Apple CarPlay), predictive adaptive cruise control, parkeersensoren achter, lichtassistent en keyless entry and go. De Business biedt daar bovenop verwarmde stoelen, automatische inparkeerhulp, een achteruitrijcamera, draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, uitstapwaarschuwing en alarm. De nieuwe CUPRA Leon e-HYBRID Essential is leverbaar vanaf € 44.990, de Business is er vanaf € 47.990. De meerprijs voor de Sportstourer bedraagt € 1.500.

De sportievere 180 kW / 245 pk sterke CUPRA Leon e-HYBRID is er voortaan alleen nog als VZ Performance en VZ Copper Edition.