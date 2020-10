CUPRA introduceert Leon PHEV

16 oktober 2020 | Het sportieve merk CUPRA breidt zijn gamma uit met de CUPRA Leon en CUPRA Leon Sportstourer. Vanaf november 2020 wordt de CUPRA Leon leverbaar als plug-in hybride met een systeemvermogen van 180 kW / 245 pk.

De CUPRA Leon heeft een forse grille, CUPRA-embleem, Full LED-koplampunits, ruim bemeten luchtinlaten en gewelfde side-skirts. Elementen zoals de grille en buitenspiegels zijn afgewerkt in Dark Aluminium. Opvallend aan de achterzijde zijn de verlichting over de gehele breedte van de auto, de grote achterspoiler en de diffuser. De CUPRA Leon krijgt koperkleurige uitlaatsierstukken en heeft 19 inch lichtmetalen velgen. De exclusieve tinten Magnetic Tech mat en Petrol Blue mat zetten het exclusieve karakter verder aan.

Nog dit jaar wordt de CUPRA Leon met plug-in hybridetechnologie leverbaar. De aandrijflijn bestaande uit een 1.4 TSI, een elektromotor, een automatische 6-traps DSG-transmissie en een 12,8 kWh lithium-ion accupakket. Dit samenspel van motoren is goed voor een systeemvermogen van 180 kW / 245 pk. Daarmee duurt de acceleratie van 0-100 km/u 6,7 seconden (Sportstourer: 7,0 sec.) en is een topsnelheid van 225 km/u mogelijk. De CUPRA Leon e-Hybrid start altijd in de elektrische modus. Het 12,8 kWh accupakket is goed voor een theoretische elektrische actieradius van 52 kilometer (Sportstourer: 52 km). Met een laadpaal is het accupakket in 4 uur volledig te laden (6 uur bij een reguliere 230V-aansluiting). De CUPRA Leon e-Hybrid schakelt automatisch over naar de Hybrid-modus als de batterijlading beneden een bepaald punt komt of bij snelheden boven 130 km/u. In de Hybrid-modus zijn er verschillende energieterugwinmogelijkheden.

Alle modellen zijn standaard uitgevoerd met een McPherson voorwielophanging en een multilink achteras. Progressive steering belooft een precies stuurgedrag met optimale feedback voor de bestuurder. Adaptive Chassis Control (DCC) zorgt voor passende demping onder uiteenlopende omstandigheden. Bovendien kan de bestuurder via de CUPRA-knop kiezen uit de rijmodi Comfort, Sport, CUPRA en Individual. In die laatste stand is de set-up fijn te regelen door de bestuurder. Alle CUPRA Leon-modellen hebben een elektrische brakebooster die voor een snellere reactie op het rempedaal zorgt.

De CUPRA Leon verwelkomt inzittenden door het CUPRA-logo op de grond te projecteren. De dorpels met CUPRA-signatuur zijn verlicht. Kuipstoelen, de ESP-off knop op de middenconsole en het met leer beklede sportstuur (optioneel met geïntegreerde startknop en CUPRA-mode selector) zijn de eerste indicaties van de rijervaring die de nieuwe modellen claimen. Afwerkingsdetails in koperkleur en Dark Aluminium dragen ook bij aan de exclusieve uitstraling. Op wens is lederen bekleding leverbaar. Bij de keuze voor 'Petrol Blue' wordt ook het dashboard in die tint afgewerkt. Ambienteverlichting zorgt voor extra sfeer in het interieur. Het heeft ook een veiligheidsfunctie: met (knipperende) lichtsignalen in rood of oranje kan het bijvoorbeeld waarschuwen voor een niet gesloten deur tijdens het rijden.

De standaard Digital Cockpit geeft beeld in hoge resolutie weer. Naast de gebruikelijke weergavemogelijkheden is er de Sport View. In deze speciale CUPRA-modus worden het toerental, koppel, vermogen, de turbodruk en de G-krachten getoond. Centraal op het dashboard bevindt zich een 10 inch touchscreen voor de bediening van infotainmentfuncties als de 3D online navigatie. Het op het nieuwe MIB3-platform gebaseerde infotainmentsysteem maakt de bediening extra eenvoudig doordat ook voice control en gesture control (bediening met gebaren) zijn inbegrepen. De stembediening is te activeren door 'Hola, Hola' uit te spreken. Voor de bediening van de automatische 3-zone airconditioning en voor het aanpassen van het geluidsniveau zijn er zogenaamde touchsliders. Vier USB-C-poorten, Bluetooth en de Connectivity Box voor draadloos opladen van smartphones zijn altijd inbegrepen.

Elke CUPRA Leon e-Hybrid beschikt ook over het Wireless Full Link-systeem. Daarmee zijn smartphones te koppelen en is er toegang tot alle functionaliteiten van Android Auto en Apple Carplay. Dankzij een geïntegreerde simkaart (eSim) is een CUPRA Leon altijd online en is het mogelijk om apps te downloaden en te updaten. Zo komen meer functionaliteiten onder handbereik. Bovendien maakt de geïntegreerde simkaart eCall mogelijk. Daarmee zijn hulpdiensten snel in te schakelen. De auto kan dit ook zelfstandig doen. Door automatisch belangrijke informatie mee te sturen (positie, aantal inzittenden, motortype), kan de hulpverlening zo snel en efficiënt mogelijk op gang komen.

Met de CUPRA Connect app is het altijd en overal mogelijk de status van de auto in te zien en om bepaalde functies op afstand te bedienen. Ook het laadproces en Climatronic-functies zijn via de app aan te sturen.

Adaptive Cruise Control (ACC) is in het ACC Predictive-systeem geïntegreerd, dat gebruikmaakt van route- en GPS-gegevens van het navigatiesysteem. Op basis hiervan kan de CUPRA Leon automatisch de snelheid aanpassen bij bijvoorbeeld bochten, rotondes, wegwerkzaamheden en aankondigingen van snelheidslimieten. Uiteraard zorgt ACC ook voor een veilige afstand tot voorliggers.

Travel Assist maakt gedeeltelijk geautomatiseerd rijden mogelijk (snelheden tot 210 km/u) door de auto tussen de wegmarkeringen te houden en de snelheid aan te passen aan het overige verkeer. Side- en Exit Assist waarschuwt met lichtsignalen in de buitenspiegel voor verkeersdeelnemers in de 'dode hoek' en met akoestische signalen voor naderend verkeer bij het verlaten van een parkeerplaats. Emergency Assist duidt gevaar aan via akoestische en visuele signalen voor gevaar. Als de bestuurder niet reageert, volgen korte remacties. Als er dan nog geen reactie komt, kan het systeem de auto zelfstandig afremmen tot stilstand. In dat geval worden de alarmlichten geactiveerd en kan de auto via eCall contact opnemen met hulpdiensten. Bij dat alles is de CUPRA Leon leverbaar met Park Assist, virtual pedal voor de Sportstourer (elektrische bediening van de achterklep te activeren door een voetbeweging), een glazen schuif-/kanteldak, verwarming van stoelen en stuur, een elektrische verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie en een 230V-oplaadpunt in de bagageruimte.

De CUPRA Leon Sportstourer e-Hybrid wordt in november 2020 op de Nederlandse markt verwacht, de hatchbackversie debuteert rond de jaarwisseling. De exacte specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

