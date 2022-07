Rolls-Royce test Spectre

In totaal zullen in Zuid-Frankrijk 625.000 testkilometers worden afgelegd. Deze zijn in twee fasen verdeeld en beginnen op de historische Autodrome de Miramas. Hier werd in 1926 een Grand Prix verreden, maar tegenwoordig is het een modern test- en ontwikkelingscentrum, met meer dan 60 kilometer aan wegen en 20 verschillende testroutes, voor alle denkbare situaties. Tevens is er een 5 kilometer lange hogesnelheidsbaan met kombochten, waar de Spectre onafgebroken op hoge snelheid kan worden getest.

Het tweede fase van de test vindt plaats op de openbare wegen ron de Autodrome de Miramas en aan de Côte d'Azur. Voor veel klanten van Rolls-Royce is dit een geliefde regio. Soortgelijke tests onder realistische omstandigheden vinden op belangrijke markten over de hele wereld plaats.

Elektronische architectuur

De Spectre heeft het beste elektronische netwerk dat het merk tot nu toe heeft toegepast. Elk component is intelligenter dan in elke eerder verschenen Rolls-Royce. Het systeem bestaat uit 141.200 zend- en ontvangstbetrekkingen, met meer dan 1000 functies en ruim 25.000 subfuncties. De aanzienlijk grotere intelligentie van de elektronische architectuur en de architectuur van de elektrische aandrijflijn, maakt een vrije en directe uitwisseling van gedetailleerde informatie tussen deze functies mogelijk, met een minimale gecentraliseerde verwerking. Om het potentieel van deze technologie volledig te kunnen benutten, hebben de software-specialisten van Rolls-Royce een gedecentraliseerde intelligentie voor de Spectre ontwikkeld. Deze is gebaseerd op data die dichter bij de bron worden verwerkt, en niet door een enkele centrale eenheid. De reactiesnelheden zijn daardoor aanzienlijk hoger en de processen meer gedetailleerd.

Gedurende het testprogramma in Zuid-Frankrijk ontwikkelen de ingenieurs van het merk een toegewijde aansturing voor alle 25.000 functies van de auto. Daarbij wordt rekening gehouden met honderdduizenden mogelijke scenario's, waarbij de auto ook moet reageren op factoren als het weer, de rijstijl van de bestuurder, de status van het voertuig en de kwaliteit van het wegdek. Met als doel dezelfde rijbeleving te bereiken als in de modellen met verbrandingsmotor. De specialisten omschrijven het resultaat als 'Rolls-Royce in High Definition'.

Magic Carpet Ride

Na maanden van testen, is met de nieuwe technologie van het onderstel het niveau bereikt van Rolls-Royce's kenmerkende 'magic carpet ride' - een souverein veercomfort onder alle omstandigheden. Het elektronische stabiliteitssysteem bestaat uit een reeks nieuwe hardware-componenten en profiteert van de hoge systeemsnelheden van de elektronica. Het werkt samen met het Flagbearer-systeem, dat het wegoppervlak voor de auto leest, alsmede met het navigatiesysteem dat naderende bochten herkent.

Architectuur

Controle over een dergelijk genereus gedimensioneerde auto, is mogelijk dankzij de volledig aluminium spaceframe-architectuur van Rolls-Royce. De aluminium architectuur van de Spectre is versterkt met stalen profielen, waarmee een buitengewoon hoge torsiestijfheid wordt bereikt. Het spaceframe wordt gecombineerd met aluminium carrosseriedelen - de grootste panelen die Rolls-Royce tot dusverre heeft toegepast. Het zijpaneel bestaat uit een deel en is bijna 4 meter lang. De stijlloze portieren hebben een lengte van bijna 1,5 meter, en zijn de langste uit de geschiedenis van Rolls-Royce.

De torsiestijfheid van de Spectre is 30% groter dan van alle bestaande modellen van Rolls-Royce. Deze sterkte kon tevens worden bereikt door de integratie van de extreem sterke structuur van het accupakket, in het aluminium spaceframe van de Spectre.

Tijdens uitvoerige tests in de windtunnel, het digitaal modelleren en voortdurende hogesnelheidstests op Miramas, is met de Spectre een cw-waarde bereikt van 0,25.